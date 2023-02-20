الإثنين, فبراير 20, 2023
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رياضة

سعر خيالي للتعاقد مع الفتى الذهبي إرلينغ هالاند

هالاند سجل 26 هدفاً هذا الموسم مع مانشستر سيتي حتى الآن في الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
إرلينغ هالاند watanserb.com
إرلينغ هالاند
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وطن- كشفت وكيلة النجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، عن السعر الخيالي للتعاقد مع اللاعب في سوق انتقالات الميركاتو.

وقالت البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة الفتى الذهبي إرلينغ هالاند، في تصريح صحفي مع شبكة (تيليفوت) الفرنسية: “أنا جادة بشأن ما أقول، إرلينغ هالاند يساوي الآن مليار دولار. كما أن هذه هي قيمة اللاعب”.

سعر إرلينغ هالاند في سوق انتقالات الميركاتو

وانضم المهاجم النرويجي هالاند صاحب الـ22 عاماً، إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، في سوق انتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني حتى صيف عام 2027.

كما ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب مانشستر سيتي هالاند، يفكر في خوض تجربة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي، وسط اهتمام ريال مدريد وأندية أوروبية أخرى للحصول على خدماته.

إرلينغ هالاند
إرلينغ هالاند

هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

ويعتلي الندم النرويجي هالاند صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 26 هدفاً، بفارق 9 أهداف عن الوصيف هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفاً حتى يومنا هذا.

من رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند؟!

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البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال لاعبي كرة القدم في العالم، وكانت تعمل مساعدة وكيل أعمال الإيطالي مينو رايولا، قبل وفاته، في شركة (One) الشهيرة.

وتدير أعمال العديد من اللاعبين الساطعين في عالم الكرة المستديرة، لعل أبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، والحارس جيانولوجي دوناروما، لاعب باريس سان جيرمان، والفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي وغيرهم.

هالاند
هالاند

كما تعدّ المحامية البرازيلية بيمنتا، أحد أقدم الأشخاص الذين عملوا مع وكيل أعمال اللاعبين الشهير رايولا، حيث وصلت المدة إلى 18 عاماً، لتتولى المهمة بعد وفاته.

وتتحدث وكيلة أعمال اللاعبين رافاييلا بيمنتا، 7 لغات مختلفة. وهو الأمر الذي سهّل عليها التفاوض بنفسها في سوق انتقالات اللاعبين.

هالاند لاعب مانشستر سيتي
هالاند لاعب مانشستر سيتي

وكانت البرازيلية بيمنتا قد عملت أستاذة القانون الدولي في جامعة ساو باولو، قبل توجهها إلى عالم كرة والعمل مع وكيل الأعمال الإيطالي الراحل مينو رايولا.

المصدروطن + شبكة تيليفوت + روسيا اليوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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