سعر خيالي للتعاقد مع الفتى الذهبي إرلينغ هالاند

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وطن- كشفت وكيلة النجم النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، عن السعر الخيالي للتعاقد مع اللاعب في سوق انتقالات الميركاتو.

وقالت البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة الفتى الذهبي إرلينغ هالاند، في تصريح صحفي مع شبكة (تيليفوت) الفرنسية: “أنا جادة بشأن ما أقول، إرلينغ هالاند يساوي الآن مليار دولار. كما أن هذه هي قيمة اللاعب”.

سعر إرلينغ هالاند في سوق انتقالات الميركاتو

وانضم المهاجم النرويجي هالاند صاحب الـ22 عاماً، إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، في سوق انتقالات الصيفية الماضية، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني حتى صيف عام 2027.

"Haaland vaut un milliard d'euros aujourd'hui" Agente la plus puissante du monde du foot, Rafaela Pimenta s'est longuement confiée à @YassinNfaoui ! Haaland, Pogba, Verratti, Donnarumma : elle se livre sans langue de bois dans cet entretien exclusif ➡️ : https://t.co/aBxJip0VQI pic.twitter.com/tXxynfxnCa — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 19, 2023

كما ذكرت تقارير صحفية، أن لاعب مانشستر سيتي هالاند، يفكر في خوض تجربة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي، وسط اهتمام ريال مدريد وأندية أوروبية أخرى للحصول على خدماته.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

ويعتلي الندم النرويجي هالاند صدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، برصيد 26 هدفاً، بفارق 9 أهداف عن الوصيف هاري كين لاعب توتنهام برصيد 17 هدفاً حتى يومنا هذا.

من رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال هالاند؟!

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البرازيلية رافاييلا بيمنتا، وكيلة أعمال لاعبي كرة القدم في العالم، وكانت تعمل مساعدة وكيل أعمال الإيطالي مينو رايولا، قبل وفاته، في شركة (One) الشهيرة.

وتدير أعمال العديد من اللاعبين الساطعين في عالم الكرة المستديرة، لعل أبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، والحارس جيانولوجي دوناروما، لاعب باريس سان جيرمان، والفرنسي بول بوغبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي وغيرهم.

كما تعدّ المحامية البرازيلية بيمنتا، أحد أقدم الأشخاص الذين عملوا مع وكيل أعمال اللاعبين الشهير رايولا، حيث وصلت المدة إلى 18 عاماً، لتتولى المهمة بعد وفاته.

وتتحدث وكيلة أعمال اللاعبين رافاييلا بيمنتا، 7 لغات مختلفة. وهو الأمر الذي سهّل عليها التفاوض بنفسها في سوق انتقالات اللاعبين.

وكانت البرازيلية بيمنتا قد عملت أستاذة القانون الدولي في جامعة ساو باولو، قبل توجهها إلى عالم كرة والعمل مع وكيل الأعمال الإيطالي الراحل مينو رايولا.