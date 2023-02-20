تعطل سيارة ملك السويد والمواطنون يضحكون عليه دون أن يقدم أحدهم المساعدة له (شاهد)

- Advertisement -

وطن- في واقعة محرجة، اضطر ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، للانتظار في سيارته مدة طويلة مجبرا في انتظر المسعدة من احدهم بعد ان تعطلت سيارته التي كان يركبها برفقة زوجتة والسائق فقط.

وكان الملك كارل السادس عشر غوستاف يقوم برفقة زوجته برحلة عبر البلاد بمناسبة مرور 50 عاماً على حكمه للبلاد، إلا ان السيارة التي كان يركبها تعطلت أن نفد شحن بطاريتها في مدينة يونشوبينغ جنوبي السويد.

ووفقا لفيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لم يتقدم أي شخص لمساعدة الملك، مما زاد من إحراجه، خاصة أنه لم يكن هناك موكب رسمي أو مرافقة أمنية، باستثناء السائق وزوجته.

لم يتقدم أحد لمساعدة لملك

وبحسب الفيديو، فقد التف العشرات من المواطنين حول سيارة الملك المتعطلة دون أن يتحرك أحد منهم لدفع سيارته أو عرض المساعدة عليه، بل انشغلوا بتصوير المشهد وهم يضحكون.

بقي الملك وزوجته عالقين في السيارة حتى حضرت دورية شرطة، ولحسن الحظ كان لديها كابل بطارية، وساعدت الملك على إعادة تشغيل سيارته.

في واقعة غريبة، تعطلت #سيارة #ملك_السويد بعد تحركها لثوانٍ معدودة. – تدخلت #الشرطة على الفور، واستكشفت العطل الفني من أجل التعرف عليه في السيارة من النوع #كاديلاك. – تبين أن بطارية السيارة تحتاج للشحن، وتم توصيلها ببطارية سيارة الشرطة لشحنها، لتتحرك السيارة بعد ذلك. pic.twitter.com/pJ8C2sNjNY — CNBC Arabia (@CNBCArabia) February 18, 2023

سيارة ملك السويد من طراز كاديلاك فليتوود 75

- Advertisement -

تجدر الإشارة إلى أن سيارة ملك السويد من طراز كاديلاك الأمريكية، وتحديداً “كاديلاك فليتوود 75 ليموزين”، كانت تعد فاخرة ومن أفخم سيارات سلسلة كاديلاك فليتوود عام 1975، لكن الوضع لم يعد كذلك بعد 48 عاماً.

يذكر أن نظام الحكم في السويد هو نظام ملكي برلماني، أي إن الملك يكون رأس الدولة، ولكن واجباته مراسمية وتمثيلية في المقام الأول.

ويعد الملك كارل هو صاحب أطول مدة حكم وصلت إلى نصف قرن، وبهذه المناسبة كان يجري زيارة في أنحاء البلاد.