الإثنين, فبراير 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتعطل سيارة ملك السويد والمواطنون يضحكون عليه دون أن يقدم أحدهم المساعدة...
الهدهد

تعطل سيارة ملك السويد والمواطنون يضحكون عليه دون أن يقدم أحدهم المساعدة له (شاهد)

الملك كارل السادس عشر كان في جولة عبر البلاد بمناسبة مرور 50 عاما على توليه منصبه

كتب سالم حنفي
تعطل سيارة ملك السويد watanserb.com
تعطل سيارة ملك السويد
- Advertisement -

وطن- في واقعة محرجة، اضطر ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، للانتظار في سيارته مدة طويلة مجبرا في انتظر المسعدة من احدهم بعد ان تعطلت سيارته التي كان يركبها برفقة زوجتة والسائق فقط.

وكان الملك كارل السادس عشر غوستاف يقوم برفقة زوجته برحلة عبر البلاد بمناسبة مرور 50 عاماً على حكمه للبلاد، إلا ان السيارة التي كان يركبها تعطلت أن نفد شحن بطاريتها في مدينة يونشوبينغ جنوبي السويد.

ووفقا لفيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لم يتقدم أي شخص لمساعدة الملك، مما زاد من إحراجه، خاصة أنه لم يكن هناك موكب رسمي أو مرافقة أمنية، باستثناء السائق وزوجته.

لم يتقدم أحد لمساعدة لملك

وبحسب الفيديو، فقد التف العشرات من المواطنين حول سيارة الملك المتعطلة دون أن يتحرك أحد منهم لدفع سيارته أو عرض المساعدة عليه، بل انشغلوا بتصوير المشهد وهم يضحكون.

بقي الملك وزوجته عالقين في السيارة حتى حضرت دورية شرطة، ولحسن الحظ كان لديها كابل بطارية، وساعدت الملك على إعادة تشغيل سيارته.

ملك السويد تتعطل سيارته في منتصف الطريق ومواطنوه يضحكون منه ولا يهبون لمساعدته
ملك السويد تتعطل سيارته في منتصف الطريق ومواطنوه يضحكون منه ولا يهبون لمساعدته

سيارة ملك السويد من طراز كاديلاك فليتوود 75

- Advertisement -

تجدر الإشارة إلى أن سيارة ملك السويد من طراز كاديلاك الأمريكية، وتحديداً “كاديلاك فليتوود 75 ليموزين”، كانت تعد فاخرة ومن أفخم سيارات سلسلة كاديلاك فليتوود عام 1975، لكن الوضع لم يعد كذلك بعد 48 عاماً.

يذكر أن نظام الحكم في السويد هو نظام ملكي برلماني، أي إن الملك يكون رأس الدولة، ولكن واجباته مراسمية وتمثيلية في المقام الأول.

ويعد الملك كارل هو صاحب أطول مدة حكم وصلت إلى نصف قرن، وبهذه المناسبة كان يجري زيارة في أنحاء البلاد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

رجل أعمال سويدي ينفجر غضبا ضد حكومة بلاده لسماحها بحرق القرآن ويدعو لهذا الأمر!

الهدهد

بعد حادثة السويد.. الشرطة الفنلندية تحظر حرق القرآن الكريم.. ما علاقة أردوغان والناتو؟

الهدهد

شاب مصري يطلب ترخيصا لحرق التوارة أمام سفارة إسرائيل في السويد وهذا ما حدث!

الهدهد

مفتي عُمان يحذر من طائفة تسعى لتمزيق أوصال الأمة وإذكاء نار الفتنة

الهدهد

رجل أعمال سويدي موّل تظاهرة حرق المصحف يعتذر ويوضح.. هذا ما قاله! (شاهد)

الهدهد

حرق المصحف في السويد.. الحكومات والشعوب المسلمة ملزمة بـ5 إجراءات (فتوى)

الهدهد

عاصفة الغضب من إحراق المصحف.. لماذا برز الموقف الأردني ضد الجريمة السويدية؟

الهدهد

بعد السويد.. متطرف هولندي يمزق المصحف ويدوسه بقدميه (فيديو)

الهدهد

“تقطع يده”.. بيان ناري لمفتي عُمان عن حرق المتطرف “بالودان” للمصحف

الهدهد

“من أنتم؟”.. رد ناري من أردوغان على واقعة حرق المصحف بالسويد (فيديو)

الهدهد

حرق المصحف الشريف في السويد.. علاء مبارك يعلق بتغريدة نارية

الهدهد

حرق المصحف تحت حماية الشرطة بالسويد يفجر غضب المسلمين (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

للتخلص من الأرق والنوم بشكل جيّد.. جرب البطانية الموزونة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال24

السعودية: فيديو صادم من الحرم يعيد جدل الاختلاط بين الرجال والنساء إلى الواجهة

بوتين في وضع مريب ويهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه.. فيديو يكشف المستور (شاهد)

دراسة إيرانية: نوع من البهارات المعروفة تقوي الذاكرة وتحسن الوظائف الإدراكية

صور مسربة ملطقتة من السماء.. هل تعزز فرضية صناعة زلزال تركيا؟

كيت ميدلتون تصفع الأمير ويليام على مؤخرته في حفل “بافتا” بعد أن همس في أذنها (شاهد)

ملكة جمال كرواتيا ترتدي فستان زفاف لا يغطي شيئاً من جسدها! (فيديو)

تشكيلة ريال مدريد وليفربول والتوقيت والمُعلق في دوري أبطال أوروبا

ظاهرة طبيعية في عدة بلدان عربية تثير رعب الناشطين والسلطات تكشف السر! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC