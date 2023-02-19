مُغطاة بالياقوت الأزرق.. ساعة رونالدو الجديدة تخطف الأضواء وسعرها خيالي (شاهد)

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وطن- التحق لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بداية العام الجاري بفريقه الجديد، نادي النصر السعودي، وكان انتقاله إلى العيش في الشرق الأوسط من أكثر المواضيع التي شغلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لكن وفي خضم كل ذلك حافظ الدون على نسق حياته الفارهة دون أن يحيد عنه قيض أنملة، ففي آخر ظهور له شوهد وهو يرتدي ساعة من أرقى الأنواع.

ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

كان آخر مقتنيات النجم البرتغالي الشخصية حسب وسائل إعلام محلية ساعة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف يورو، وهي من علامة “رولكس”، مصنوعة من الذهب، ومغطاة بالياقوت الأزرق.

وظهر رونالدو مؤخرًا، في السعودية وهو يرتدي ساعة ثمنها حوالي 780 ألف يورو، قبل أن يطل الآن بساعة جديدة، لكن ثمنها أقل بكثير.

كريستيانو رونالدو يضيف لمجموعة مقتنياته الشخصية ساعة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف يورو pic.twitter.com/HPuocyLBug — Goalna (@Goalna) February 18, 2023

وقالت مصادر متطابقة إنه “تم الحديث كثيرا عن الساعة الأولى، من ماركة “Jacob & Co”، ولكن لا ينبغي تجاهل ساعة رولكس الجديدة المصنوعة من الذهب والمغطاة بالياقوت الأزرق”.

وعُرف عن النجم البرتغالي عشقه لاقتناء الأشياء الباهظة الثمن، مثل السيارات والنظارات، بالإضافة إلى البيوت التي يمتلكها في معظم المدن التي عاش فيها، قبل أن يجذب إليه الأنظار في السنوات الأخيرة بساعاته.

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ساعة مرصعة بالألماس هدية انتقاله إلى النصر السعودي

في يناير/كانون الثاني المنصرم، حصل لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، على ساعة فريدة من شركة جاكوب تقدر قيمتها بـ 630 ألف جنيه إسترليني تقديرًا لانتقاله إلى نادي “العالمي”.

وأثار كريستيانو رونالدو الجدل بالساعة التي يصل سعرها إلى 3 ملايين ريال سعودي، وذلك وفقاً لموقع ديلي ميل البريطاني الذي سلط الضوء على تلقي اللاعب البرتغالي الهدية الفريدة من نوعها احتفالاً بانتقاله للنادي السعودي.

الساعة تم صنعها خصيصاً من أجل كريستيانو رونالدو وجاءت باللون الأخضر رمزاً إلى المملكة العربية السعودية، وتتكون من 338 حجراً كريماً.

وتعد الساعة قطعة فريدة من نوعها، حيث إن الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، 47 ملم × 15.85 مليمتر، وبدلاً من الزمرد تحتوي الساعة على التسافوريت، وهو حجر كريم أخضر الذي يُعتقد أنه أغلى ثمار العقيق، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأكثر ندرة بمقدار 200 مرة.

تميزت الساعة بمظهر أنيق وراق خطف الأنظار، خاصة مع السوار من جلد التمساح المقاوم للماء، هذه النسخة صممت خصيصاً من أجل كريستاينو رونالدو وزودت بجهاز احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة، كما أن ظهر الكريستال الياقوتي يساعد المستخدمين على رؤية الهيكل الداخلي بوضوح.

صنعت الشركة قطعة واحدة فقط من ساعة كريستيانو رونالدو “CAVIAR TOURBILLON BAGUETTE EMERALDS” وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن سعرها بشكل رسمي إلا أن البعض قدر سعرها بما يتجاوز 3 ملايين ريال.

يذكر أن تلك الساعة لم تكن الهدية الوحيدة التي تلقاها كريستيانو رونالدو بعد إكمال صفة انتقاله إلى نادي النصر السعودي بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون دولار سنويًا، بعد شهرين من إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وبعد هذا الانتقال حصل رونالدو على الكثير من الهدايا والامتيازات كان من بينها ارتداء شارة قيادة الفريق والهدايا الثمينة التي من بينها ساعة جاكوب.

وتحدثت تقارير صحفية عن مبلغ ضخم ينفقه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لقاء إقامته مع صديقته، جورجينا رودريغيز، وأولاده في جناح فخم بأحد الفنادق السعودية.

وذكر موقع “توك سبورت” الرياضي أن رونالدو “يدفع 250 ألف جنيه إسترليني (304 آلاف دولار) شهريا مقابل الجناح الفندقي في السعودية، والمؤلف من 17 غرفة، قبل الانتقال إلى قصر بقيمة 10.5 مليون جنيه إسترليني (12.8 مليون دولار) بفضل عقد النصر”.