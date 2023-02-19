الأحد, فبراير 19, 2023
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عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

مسؤول الوقود النووي والنفايات المشعة بوزارة الطاقة الأمريكية أكد في وقت سابق تعرضه للتعنيف من قبل والديه وإرغامه على القيام بعملية "تحويل"

كتب فهمي الورغمي
المتحول الجنسي سام برينتون watanserb.com
المتحول الجنسي سام برينتون
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وطن- زعم المتحول الجنسي “سام برينتون”، مسؤول الوقود النووي السابق في وزارة الطاقة الأمريكية، أنه تعرض للضرب على يد والديه، حيث ادعى أن والده صوب مسدسا تجاه رأسه وأجبره على التحول – لكن أسرته تصر على أن الأمر كله أكاذيب.

شقيقة سام برينتون تنفي مزاعمه

اشتهر المهندس النووي المتحول جنسيا سام برينتون، بسرقة حقائب نسائية بقيمة آلاف الدولارات ومحتوياتها من مطاري “مينيابوليس ونيفادا” في عمليات سرقة مخزية تم توثيقها بالكاميرا، بحسب تقرير لصحيفة “nypost” الأمريكية.

لكن برينتون، البالغ من العمر 35 عامًا، تم دعمه لأول مرة – ثم استجوابه بشدة – من قبل مجتمع المتحولين جنسياً بسبب القصص المروعة عن طفولته.

زعم برينتون سابقًا: “أنا في حالة خوف دائمة”. “لقد رفع والدي مسدسًا إلى رأسي عدة مرات.”

كما زعم برينتون أنه تعرض للضرب المبرح باستمرار وأن الأمر استدعى توجهه إلى غرفة الطوارئ سبع مرات على الأقل.

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وادعى أنه بمجرد بلوغه سن الحادية عشرة، أرسله والده إلى معالج متخصص في التحول الجنسي بولاية فلوريدا، حيث تعرض هناك للصعق بالكهرباء والتعذيب بالإبر.

وفي صفعة جديدة لشقيقها الأكبر المتحول جنسيا، نفت راشيل برينتون في تصريحات للصحيفة أن والديها المسيحيين “ستيفن وبيغي جو”، لم يظهرا أبدًا أي عنف تجاهها، أو تجاه سام أو شقيقهما الأصغر دانيال.

زعم المتحول الجنسي سام برينتون مسؤول الوقود النووي السابق في وزارة الطاقة الأمريكية
زعم المتحول الجنسي سام برينتون مسؤول الوقود النووي السابق في وزارة الطاقة الأمريكية

عائلة سام لم يُرسلوه إلى “عملية التحويل”

وقالت راشيل، 34 عاما، “لا صحة لهذه الادعاءات”. “أولاً وقبل كل شيء، لم يحدث أي من علاجات التحول التي تحدث عنها مطلقًا، ولم يسيء والداي إساءة معاملة أخي أو أنا.

وتابعت: “لقد عرفنا أنا ووالداي الحقيقة دائمًا ولكننا لا نعظ الناس بما هي الحقيقة. إنه أمر محبط لأن والدي ما زالا يتعرضان للافتراء على مدى العقد الماضي لأن بعض الناس صدقوا كلمات صموئيل “.

تؤكد والدة سام برينتون أيضًا أنها وزوجها لم يرسلوا طفلهما الأكبر إلى علاج التحويل في فلوريدا كما ادعى سام في مقال رأي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عام 2018.

وقالت بيجي جو لصحيفة ذا بوست: “لم أقم بتسجيله مطلقًا للحصول على أي علاج تحويل وهذا إلى حد كبير التعليق الوحيد الذي يمكنني تقديمه على ذلك لأنه يحتاج إلى سرد قصته الخاصة”.

وبينما نفت أن زوجها وضع سام في غرفة الطوارئ سبع مرات، قالت بيجي جو: “لم نعتدِ عليه. وإذا كانت مزاعمه بأنه توجه إلى غرفة الطوارئ في أي وقت. فستكون هناك سجلات … لكن لا توجد سجلات “.

عائلة سام لم يُرسلوه إلى عملية التحويل
عائلة سام لم يُرسلوه إلى عملية التحويل

قال قسم الشرطة في مدينة بيري، ولاية أيوا، حيث نشأ سام مع أسرته، إن سجلاتهم تعود إلى عام 1994 ولا يوجد “شيء يتعلق بإساءة معاملة الأطفال وكبار السن و / أو نزاع منزلي” في منزل العائلة أو يتعلق بأي من أفراد العائلة. قالوا إن التقرير الوحيد الذي لديهم عن سام كان مرتبطا بحادث سيارة عام 2004.

ومع ذلك، اكتسب سام برينتون اعترافًا عالميًا باعتباره أحد الناجين من علاج التحويل، وساعد في إطلاق “50 فاتورة 50 ولاية” في عام 2017، وهي حملة شعبية تهدف إلى تنفيذ قوانين ضد العلاج التحويلي في جميع أنحاء البلاد.

عندما سألته شبكة “إن بي سي” في عام 2017 عن سوء المعاملة المزعومة على يد معالج، قال برينتون: “كان هناك سبعة أناجيل مرصوفة فوق بعضها على طاولة قهوة”.

وأضاف أن المكتب كان في مركز تجاري في أورلاندو، فلوريدا. حتى الآن، لم يكشف برينتون علنًا عن اسم المنشأة أو المعالج الذي يُزعم أنه اعتدى عليه.

المتحول الجنسي سام برينتون
المتحول الجنسي سام برينتون

اتهامات السرقة تُلاحق سام برينتون

تم تعيين برينتون – خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – من قبل البيت الأبيض في يناير 2022، للعمل كمسؤول عن الوقود النووي والنفايات المشعة بوزارة الطاقة الأمريكية.

قال رئيس مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، السناتور جون باراسو (جمهوري من ولاية ويسكونسن)، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، إن وزارة الطاقة بحاجة إلى النظر في “عملية التصريح الأمني ​​الفاشلة” وكيفية فحصها لبرينتون.

ومع ذلك، بعد الكشف عن تهم السرقة الكبرى في أواخر العام الماضي، تم وضع برينتون في إجازة وفُصل من منصبه في النهاية.

ويواجه الآن ما يصل إلى خمس سنوات من السجن في قضية سرقة مينيسوتا، وما يصل إلى 10 سنوات في قضية لاس فيغاس.

قالت راشيل برينتون إنه بينما تسببت اتهامات شقيقها بإثارة الاضطرابات في أسرتهم، فإنها ما زالت تدعمه.

وأشارت إلى إن شقيقها الأصغر، دانيال ،، وسام لم يتحدثا منذ سنوات، بينما يواصل والداها إرسال رسائل إلى سام.

قالت راشيل: “لن أحكم على أخي وسأحبه وأدعمه دائمًا”.

وتابعت: “أمي وأبي ربياني على الحب والتسامح، لأتفهم وأصبح صبورة. ولأننا بشر، فإننا نذرف الدموع بين الحين والآخر، ولكن الأصل في الشيء هو الصبر على المِحن “.

المصدرتويتر، صحيفة نيويورك تايمز، صحيفة "nypost" الأمريكية، شبكة "إن بي سي، صحيفة ذا بوست، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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