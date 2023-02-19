شق قلبي طفليه.. مطالبات بوقف إعدام قاتل تكساس الذي اقتلع عينيه وأكل إحداهما

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وطن- وصلت إلى حاكم ولاية تكساس الأمريكية، مطالبات عديدة من أكثر من 100 من القادة الدينيين، وعشرات المتخصصين في الصحة العقلية بعدم تنفيذ حكم الإعدام بـ “أندريه توماس” (39 عاما)، القاتل الذي ارتكب العديد من الجرائم، منها القتل لزوجته وطفليه.

مطالبات بعدم إعدام “قاتل تكساس”.. يعاني مرضا عقليا

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس“، يقول محاموه إن السجين المحكوم عليه بالإعدام “أندريه توماس” يعاني من مرض عقلي، وقد بدأ في سماع أصوات عندما كان في التاسعة من عمره وحاول الانتحار لأول مرة عندما كان في العاشرة من عمره.

أصبح ذهن توماس، المليء بالأوهام والهلوسة الدينية، أسوأ مع تقدمه في السن. عائلته – التي عانت من تاريخ طويل من المرض العقلي والإدمان والفقر – ​​لم تكن قادرة على المساعدة.

وناشد القادة الدينيون والمتخصصون في الصحة العقلية، بتخفيف الحكم عليه إلى السجن المؤبد، أو على الأقل تأجيل تنفيذ الإعدام الذي حدد له تاريخ الخامس من أبريل المقبل، حتى يتم البت في مدى أهليته العقلية.

ويقول محاموه إنه في مارس 2004، عندما كان عمره 21 عاما، انخرط توماس في موجة عنف مروعة في مسقط رأسه شيرمان في تكساس بسبب مرضه العقلي.

حيث أقدم على جريمة بشعة بطعن زوجته لورا كريستين بورين، 20 عاما، وابنهما أندريه لي البالغ من العمر 4 سنوات، وابنتها ليها ماري هيوز البالغة من العمر 13 شهرا، وشق قلبي الطفلين.

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وقال “توماس” فيما بعد إن “الله أمره بارتكاب عمليات القتل وأنه يعتقد أن الثلاثة كانوا شياطين.”

حُكم على توماس بالإعدام بتهمة القتل بعد أن رفض المحلفون دفاع محاموه وحديثهم عن جنونه.

وجادل ممثلو الادعاء بأنه كان يعلم أن سلوكه كان خاطئًا وأدى إلى تفاقم حالته العقلية بتعاطي المخدرات.

توماس أصيب بالعمى بعدما اقتلع عينيه وأكل إحداهما

لقد أمضى الخمسة عشر عامًا الماضية في وحدة جنوب “هيوستن” تضم السجناء المصابين بأمراض عقلية في الولاية.

توماس (39 عامًا) أصبح الآن أعمى أيضًا، حيث قال محاموه إنه اقتلع عينيه على مرتين “وأكل إحداهما لضمان عدم سماع الحكومة لأفكاره.”

ويقول محامو توماس بحسب “أسوشيتد برس”، إنه لن يكون مؤهلاً أبدًا لإعدامه في 5 أبريل. وطلبوا ، إلى جانب أكثر من 100 من القادة الدينيين وعشرات المتخصصين في الصحة العقلية، الأسبوع الماضي، من حاكم تكساس جريج أبوت ومجلس الولاية، العفو عن توماس أو تخفيف عقوبته إلى السجن المؤبد أو إرجاء حكم إعدامه.

وقال المحامي موري ليفين، إن أبوت لديه القدرة على إيقاف مشهد حراس السجن وهم يقودون رجلاً أعمى غير كفء عقلياً وموهماً إلى غرفة الموت “.

لكن السلطات تقول إنه لا ينبغي نسيان ضحايا توماس وعائلاتهم في هذا الصدد، وإذا كان توماس مصممًا على أنه عاقل، فيجب المضي قدمًا في إعدامه.

وصدم مقتل بورين وأطفالها مدينة شيرمان التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45000 نسمة 65 ميلاً (105 كيلومترات) شمال دالاس.

تحدثت هيئة المحلفين عن العدالة التي يجب أن تكون في هذه القضية. قال ج. كيري أشمور ، من مكتب المدعي العام لمقاطعة غرايسون ، الذي تولى القضية: لن نتجاهل ذلك.

ولم ترد متحدثة باسم “أبوت” على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت يوم الجمعة لطلب التعليق. منح أبوت الرأفة لنزيل واحد فقط من المحكوم عليهم بالإعدام منذ توليه منصبه في عام 2015.

حظرت المحكمة العليا عقوبة الإعدام على المعاقين ذهنياً ، ولكن ليس على الأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة. ومع ذلك ، فقد قضت بوجوب أن يكون الشخص مؤهلاً للإعدام.

سيتعين على محامي توماس تقديم طلب للمحكمة يطلب فيه مراجعة كفاءته. وسيصدر القاضي حكمه في النهاية.

يقول محاموه إن سجلات السجن تظهر أنه مؤخرًا في ديسمبر ، كان توماس “لا يزال يهذي (يهلوس) باستمرار”، ويتحدث عن “أصوات” تأتيه “ويبحث عن” الملائكة “.

قال ليفين: “إنه أحد أكثر السجناء المصابين بأمراض عقلية في تاريخ تكساس“.

قال أشمور إن المعيار لتحديد ما إذا كان شخص ما مؤهلاً للإعدام ليس “ما إذا كان مريضًا عقليًا أو يعاني من هلوسة” ولكن معرفة ما إذا كان السجين يفهم سبب إعدامه أم لا.

مشروع قانون لإعفاء المصابين بمرض عقلي من عقوبة الإعدام

قال جو براون ، المدعي العام السابق لمقاطعة غرايسون الذي قاد الادعاء ، إن هذه كانت قضية صعبة لجميع المعنيين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التشريعي في تكساس، مشروع قانون من شأنه أن يجعل الأشخاص المصابين بمرض عقلي حاد غير مؤهلين لعقوبة الإعدام. فشلت مشاريع قوانين مماثلة في أن تصبح قانونًا في عامي 2019 و 2021.

وافقت ولايتي كنتاكي وأوهايو، على مثل هذه الإجراءات في السنوات الأخيرة.

قال جريج هانش ، المدير التنفيذي للتحالف الوطني للأمراض العقلية في تكساس: “سيكون من المقلق للغاية إعدام السيد توماس في الوقت المحدد الذي يفكر فيه مجلس النواب (تكساس) مرة أخرى في إعفاء أشخاص مثله من الإعدام”. إذا أصبح مثل هذا القانون نافذا في ولاية تكساس ، فلن يكون بأثر رجعي.

قال القس جايمي كوليسار ، وهو قس من دالاس وهو من بين أكثر من 100 من القادة الدينيين الذين طلبوا وقف الإعدام ، إن إعدام توماس لن يخدم أي غرض مشروع.

قال كولسار: “نصلي أن يختار الحاكم أبوت طريق الشفاء والنعمة من خلال الحفاظ على حياة السيد توماس”.