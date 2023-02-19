سبب وفاة ريم الحمروني وآخر ما كتبته.. الحزن يعم الساحة الفنية التونسية

- Advertisement -

وطن- تُوفّيت الممثلة المسرحية التونسية “ريم الحمروني”، الأحد 19 فبراير 2023، بطريقة مفاجئة، عمت على إثرها غمامة من الحزن واللوعة على فراقها في الأوساط الفنية والثقافية في تونس.

سبب وفاة الممثلة ريم الحمروني

فارقت الممثلة المسرحية والإعلامية التونسية ريم الحمروني، الحياة بعد معاناة مع المرض، حيث تم نقلها مؤخرا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجات اللازمة إلا أن تعكر حالتها الصحية كان الأسبق لموافاة أجلها.

🔴الاعلامية ريم الحمروني منذ أيام كانت تدعو بالرحمة على المرحوم و الإعلامي ناظم الهاني و اليوم تفارقنا بعد صراع مع المرض.

الله يرحمك و ينعمك ريم و يصبر اهلك و أصحابك و زملائك.. انا لله وانا اليه راجعون#سيدي_بوزيد_نيوز#ريم_الحمروني#سيدي_بوزيد pic.twitter.com/DVKMlV64LM — Fatnassi Beji🇹🇳🇵🇸🇩🇿 (@BejiFatnassi) February 19, 2023

وسيتم نقل جثمان الحمروني، الأحد، على الساعة السابعة مساء من منزلها الكائن بإقامة السعادة 1 بحي الخضراء (ولاية أريانة) الى منزلها بولاية قابس، جنوب تونس حيث سيقام موكب الدفن هناك، غدا الاثنين.

من هي ريم الحمروني؟

ريم الحمروني هي ممثلة تونسية، خريجة المعهد العالي للفن المسرحي بتونس العاصمة.

بدأت مسيرتها الفنية مع الراحل عزالدين قنون حيث شاركت في العديد من أعماله على غرار “رهائن” و”غيلان” إلى جانب مسرحية “الشقف” و”ربع وقت” لسيرين قنون و”نوار الملح” للبحري الرحالي ، والجوهرة و الاسد لمحمد حسين قريع، وغيرها من الأعمال المسرحية.

الله أكبر الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون

توفيت المسرحية الجميلة ريم الحمروني

اللهم أجعل مثواه الجنة pic.twitter.com/HmtQhxqyAp — ليلى بالحاج أم وجدي (@touati_layla) February 19, 2023

- Advertisement -

شاركت فقيدة العائلة الفنية التونسية كذلك في عدّة أعمال مسرحية وقدّمت أيضا أعمالا للتلفزيون والسينما.

حيث شاركت ريم الحمروني في فيلم ”تالة مون أمور” لمهدي الهميلي و”صندوق عجب” لرضا الباهي و”البوم” لشيراز الفرادي و”فترية” لوليد الطايع.

وفاة الممثلة والإعلامية التونسية #ريم_الحمروني. رحمها الله ورزق أهلها ورفاقها الصبر والسلوان pic.twitter.com/FQzLiUxj1y — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) February 19, 2023

كان للراحلة ريم الحمروني أيضا حضور بارز في عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل ”الحجامة” و”الخياطة” لزياد ليتيم و”طوق” لشوقي الماجري و”الحرقة” للسعد الوسلاتي.

آخر ما كتبت ريم الحمروني

كانت آخر تدوينة لريم الحمروني يوم 17 فيفري 2023، حيث قالت “سامحوني منجمش نجاوب راني بلا صوت و بلا قوة.شكرا لتفهمكم”.

إعلاميا، برزت الفقيدة كواحدة من أهم الوجوه الإعلامية عبر الأثير، حيث عملت مع عدد من الإذاعات المحلية منها “موزاييك أف أم” و”شمس أف أم” و”إكسبراس أف أم”.

اشتهرت الراحلة ريم الحمروني بمواقفها الإنسانية وبوقوفها الحاسم والصريح مع القضايا الإجتماعية والسياسية العادلة، وبرزت كأهم نشطاء حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.

الساحة الفنية التونسية والعربية تنعى ريم الحمروني

نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الراحلة في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع فيسبوك فكتبت: “في هذا المصاب الجلل، تتقدّم وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي الى عائلة الفقيدة ريم الحمروني وإلى كافة العائلة المسرحية والسينمائية راجية من الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان”.

كما نعت الهيئة العربية للمسرح الفقيدة، وعبرت عن مشاطرتها للفنانين في تونس والوطن العربي والمهجر أحزانهم برحيلها.