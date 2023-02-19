بقميص مثير وشورت.. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38 (شاهد)

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وطن- احتفت الفنانة المصرية “آمال ماهر” بعيد ميلادها الـ38 الذي يصادف، اليوم 19 فبراير، في أحد الأماكن العامة على طريقتها الخاصة حيث بدت بإطلالة آسرة خطفت الأنظار بعد غياب عن الساحة على المستوى الفني والاجتماعي.

بقميص أسود مثير وشورت جلد بذات اللون

ونشرت على حسابها الموثق في”تويتر” صورة بقميص أسود مثير كشف مفاتنها، وشورت جلد بذات اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آمال ماهر على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وبدا أمامها قالب حلوى “تورتة” كتب عليها اسمها الأول باللغة الإنجليزية فيما ظهرت خلفها بالونات ملونة، كما شاركت أيضا فيديو من الاحتفال معلقة: «احتفال خاص».

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وشاركت آمال ماهر جمهورها على حسابها في “فيسبوك” أيضاً صوراً من جلسة تصوير جديدة لها احتفالا بعيد ميلادها.

وبدت فيها ترتدي فستانا أسود بسيط مع حزام حدد خصرها، مع حذاء أسود برقبة عالية.

وكتبت آمال ماهر رسالة إلى جمهورها تشكرهم فيها على احتفالهم بعيد ميلادها. حيث قالت :”أود أن أشكر كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد وأتمنى أن يستمر الحب بيننا في الازدهار” مع عبارة أحبكم جميعاً باللغة الإنجليزية.

آمال ماهر تعود للظهور بعد اختفاء طويل

وعادت آمال ماهر إلى جمهورها بعد فترة انقطاع وأحيت في شهر يوليو من العام الماضي 2022، حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة، وشهد حضور عدد كبير من محبيها، وايضا عدد من نجوم الفن، حيث جاء ذلك الحفل بعد اختفاء سنوات طويلة لها عن الجمهور.

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال ماهر، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

وكان ضمن ما غنته آمال ماهر من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.

وذكر نشطاء أن الخلاف الذي جرى بين آمال ماهر والمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ عام 2018، أدى إلى استهدافها من قبل المسؤول السعودي.

خلافها مع تركي آل الشيخ

وكانت ماهر كشفت سابقا عن تعرضها وأسرتها لضغوطات ومضايقات شديدة، فسرها ناشطون بأنها بسبب خلافها مع تركي آل الشيخ الذي يملك نفوذا داخل أجهزة سيادية مصرية، بحسب قولهم.

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية “اللي قادرة” اللى كانت الأغنية الدعائية لمسلسل “ليه لأ” بطولة أمينة خليل، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وهى من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.