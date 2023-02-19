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حياتنا

بقميص مثير وشورت.. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38 (شاهد)

المطربة المصرية "آمال ماهر" تحتفل بعيد ميلادها الـ 38 بإطلالة آسرة خطفت الأنظار بعد غياب عن الساحة على المستوى الفني والاجتماعي

كتب خالد الأحمد
الفنانة المصرية آمال ماهر watanserb.com
الفنانة المصرية آمال ماهر
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وطن- احتفت الفنانة المصرية “آمال ماهر” بعيد ميلادها الـ38 الذي يصادف، اليوم 19 فبراير، في أحد الأماكن العامة على طريقتها الخاصة حيث بدت بإطلالة آسرة خطفت الأنظار بعد غياب عن الساحة على المستوى الفني والاجتماعي.

بقميص أسود مثير وشورت جلد بذات اللون

ونشرت على حسابها الموثق في”تويتر” صورة بقميص أسود مثير كشف مفاتنها، وشورت جلد بذات اللون.

آمال ماهر بقميص أسود مثير وشورت جلد بذات اللون
آمال ماهر بقميص أسود مثير وشورت جلد بذات اللون

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آمال ماهر على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وبدا أمامها قالب حلوى “تورتة” كتب عليها اسمها الأول باللغة الإنجليزية فيما ظهرت خلفها بالونات ملونة، كما شاركت أيضا فيديو من الاحتفال معلقة: «احتفال خاص».

 

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وشاركت آمال ماهر جمهورها على حسابها في “فيسبوك” أيضاً صوراً من جلسة تصوير جديدة لها احتفالا بعيد ميلادها.

وبدت فيها ترتدي فستانا أسود بسيط مع حزام حدد خصرها، مع حذاء أسود برقبة عالية.

وكتبت آمال ماهر رسالة إلى جمهورها تشكرهم فيها على احتفالهم بعيد ميلادها. حيث قالت :”أود أن أشكر كل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد وأتمنى أن يستمر الحب بيننا في الازدهار” مع عبارة أحبكم جميعاً باللغة الإنجليزية.

آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38
آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38
آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38
آمال ماهر تحتفل بعيد ميلادها الـ38

آمال ماهر تعود للظهور بعد اختفاء طويل

وعادت آمال ماهر إلى جمهورها بعد فترة انقطاع وأحيت في شهر يوليو من العام الماضي 2022، حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة، وشهد حضور عدد كبير من محبيها، وايضا عدد من نجوم الفن، حيث جاء ذلك الحفل بعد اختفاء سنوات طويلة لها عن الجمهور.

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال ماهر، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

وكان ضمن ما غنته آمال ماهر من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.

وذكر نشطاء أن الخلاف الذي جرى بين آمال ماهر والمستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ عام 2018، أدى إلى استهدافها من قبل المسؤول السعودي.

خلافها مع تركي آل الشيخ

وكانت ماهر كشفت سابقا عن تعرضها وأسرتها لضغوطات ومضايقات شديدة، فسرها ناشطون بأنها بسبب خلافها مع تركي آل الشيخ الذي يملك نفوذا داخل أجهزة سيادية مصرية، بحسب قولهم.

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية “اللي قادرة” اللى كانت الأغنية الدعائية لمسلسل “ليه لأ” بطولة أمينة خليل، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وهى من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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