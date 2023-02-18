حماة ياسين بونو أجمل من زوجته.. شاهد صورتها التي خطفت الأضواء!

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وطن– عادت زوجة حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو، إيمان إلى خطف الأضواء مرة أخرى، ولكن هذه المرة بصورة والدتها.

شقيقتها أم والدتها؟!

ونشرت إيمان زوجة ياسين بونو، صورة برفقة والدتها عبر حسابها على “انستجرام“.

ولولا تعليق إيمان وتوضيح أنها والدتها، لاعتقد الجمهور أنها شقيقتها، حسب تعبيرهم.

وتمتلك حماة ياسمين بونو نفس الشعر الأسود الذي تمتلكه ابنتها، ونفس الجمال، ولا تبدو عليها علامات التقدم في السن.

تمارين قاسية

وفي سياق آخر، شاركت إيمان متابعيها فيديوهات توثق لحظة تدريبها على تمارين قاسية في الصالة الرياضية.

ورفعت زوجة ياسين بونو أثقالاً في الجيم بينما كانت ترتدي توباً واسعاً، و(ليجن) رمادياً ضيقاً.

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وكانت إيمان قد أثارت الجدل، حين قررت الرد على معجبة أردنية تغزلت بزوجها ياسين بونو في أثناء مونديال قطر العام الماضي.

“لا يمكنك المنافسة”

ونشرت إيمان صورة كُتب عليها عبارة بالإنجليزية: “لا يمكنك المنافسة، حيث لا تقارن”.

وكانت الأردنية الشهيرة قد ظهرت بفيديو وهي تستعرض رسالة ياسين بونو لها والتي كتب بها فقط كلمة “شكراً”، رداً على تغزلها به.

اللافت أن هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي، أول من دعم إيمان في التعليقات بإيموجي وجه محب.

وكانت المؤثرة الأردنية قد نشرت فيديواً في المونديال، صوّرت خلاله ياسين بونو.

ولاقى الفيديو انتشاراً كبيراً، وحقق ملايين المشاهدات.

وأرسل الحارس المغربي للفتاة يشكرها على ذلك، لتقوم بنشر الرسالة وسعادتها الهستيرية بها.

زوجة ياسين بونو

الجدير بذكره، أن زوجة ياسين بونو مغربية من مدينة سطات، وتدعى إيمان، وتبلغ من العمر (30 عاماً)، أي إنها تصغرُه بعام فقط.

التقت إيمان بزوجها ياسين بونو للمرة الأولى، عندما كان عضواً بارزاً في فريق الوداد البيضاوي، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عام 2012.

في ذلك الوقت، تلقى ياسين عرضاً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فانتقلت معه زوجته للعيش في دولة إسبانيا، وأنجبا طفلهما الوحيد.

وتحرص زوجة ياسين بونو على دعمه دائماً، وترافقه في بعض رحلاته الرياضية الخاصة بالمنتخب، لتشجيعه.

وسبق أن تعرضت إيمان للتنمر والهجوم من قبل معجبات ياسين، لكنها تواجه الأمر بالسخرية.