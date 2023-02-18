العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)

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وطن- عُثر عن جثمان النجم الغاني كريستيان أتسو (31 عاماً)، لاعب نادي هاتاي التركي، تحت أنقاض مبنًى في مدينة هاتاي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال وكيل اللاعب مراد أوزون محمد، خلال تصريح صحفي مع وكالة “دي اتش ايه”: “عثر على جثته تحت أنقاض مبنًى في مقاطعة هاتاي الجنوبية، ووصلنا إليه، كما عثرنا على أغراضه وهاتفه”.

العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو

وكان اللاعب الغاني كريستيان أتسو، قد انتقل إلى صفوف نادي هاتاي سبور التركي، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قادماً من فريق الرائد السعودي.

وسجّل لاعب هاتاي سبور الراحل أتسو، قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمالي سوريا، هدف الفوز لفريقه من ضربة حرة ثابتة، داخل شباك منافسه قاسم باشا في منافسات الدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

كما علق اللاعب الغاني الراحل أتسو على هدفه مع فريقه الجديد هاتاي سبور: “انتصار مهم للفريق، سعيد لتسجيلي في المباراة”.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet 🙏 @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr — Christian Atsu (@ChristianAtsu20) February 5, 2023

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وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات قبل أسبوعين تركيا وسوريا، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألفاً من الضحايا في كلا البلدين حتى الآن.

من اللاعب كريستيان أتسو؟!

كريستيان أتسو تواسام، لاعب كرة قدم غاني، من مواليد عام 1992، يلعب في مركز الجناح، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بورتو البرتغالي عام 2011.

وانتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي ريو أفي البرتغالي، قبل التعاقد مع نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2013.

كما تنقّل على سبيل الإعارة بين العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزها إيفرتون وبونموث وملقا. قبل التعاقد مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عام 2017.

Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

وانضمّ بعدها إلى صفوف الرائد السعودي 2021، قبل الانتقال إلى الدوري التركي الممتاز من بوابة هاتاي سبور الصيف الماضي.

وشارك الراحل أتسو مع منتخب بلاده غانا في مونديال عام 2014 في دولة البرازيل، ولكن غاب عن مونديال قطر 2022.

وأعلن عن وفاة اللاعب الغاني كريستيان أتسو، السبت، تحت أنقاض مبنًى في مدينة هاتاي التي يعيش فيها، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر فبراير/شباط الجاري.