السبت, فبراير 18, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةالعثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)
رياضة

العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)

العثور على جثة الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض بعد 13 يوماً على زلزال تركيا وسوريا

كتب فارس أبو شيحة
العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو watanserb.com
العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو
- Advertisement -

وطن- عُثر عن جثمان النجم الغاني كريستيان أتسو (31 عاماً)، لاعب نادي هاتاي التركي، تحت أنقاض مبنًى في مدينة هاتاي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال وكيل اللاعب مراد أوزون محمد، خلال تصريح صحفي مع وكالة “دي اتش ايه”: “عثر على جثته تحت أنقاض مبنًى في مقاطعة هاتاي الجنوبية، ووصلنا إليه، كما عثرنا على أغراضه وهاتفه”.

العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو

وكان اللاعب الغاني كريستيان أتسو، قد انتقل إلى صفوف نادي هاتاي سبور التركي، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قادماً من فريق الرائد السعودي.

العثور على جثة كريستيان أتسو
العثور على جثة كريستيان أتسو

وسجّل لاعب هاتاي سبور الراحل أتسو، قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمالي سوريا، هدف الفوز لفريقه من ضربة حرة ثابتة، داخل شباك منافسه قاسم باشا في منافسات الدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

كما علق اللاعب الغاني الراحل أتسو على هدفه مع فريقه الجديد هاتاي سبور: “انتصار مهم للفريق، سعيد لتسجيلي في المباراة”.

- Advertisement -

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات قبل أسبوعين تركيا وسوريا، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألفاً من الضحايا في كلا البلدين حتى الآن.

الغاني كريستيان أتسو
الغاني كريستيان أتسو

من اللاعب كريستيان أتسو؟!

كريستيان أتسو تواسام، لاعب كرة قدم غاني، من مواليد عام 1992، يلعب في مركز الجناح، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بورتو البرتغالي عام 2011.

وانتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي ريو أفي البرتغالي، قبل التعاقد مع نادي تشيلسي الإنجليزي عام 2013.

كما تنقّل على سبيل الإعارة بين العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، لعل أبرزها إيفرتون وبونموث وملقا. قبل التعاقد مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عام 2017.

وانضمّ بعدها إلى صفوف الرائد السعودي 2021، قبل الانتقال إلى الدوري التركي الممتاز من بوابة هاتاي سبور الصيف الماضي.

وفاة اللاعب كريستيان أتسو
وفاة اللاعب كريستيان أتسو

وشارك الراحل أتسو مع منتخب بلاده غانا في مونديال عام 2014 في دولة البرازيل، ولكن غاب عن مونديال قطر 2022.

وأعلن عن وفاة اللاعب الغاني كريستيان أتسو، السبت، تحت أنقاض مبنًى في مدينة هاتاي التي يعيش فيها، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر فبراير/شباط الجاري.

المصدروطن + دي أوتشه إيه + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

العثور على نجم فريق تشيلسي السابق كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض زلزال تركيا!

الهدهد

إنقاذ كريستيان أتسو من تحت الأنقاض بهذه الحالة.. وتساؤلات حول إمكانية مواصلته اللعب!

الهدهد

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

رياضة

تغريم محمود كهربا نجم الأهلي المصري ب2 مليون دولار لهذا السبب

رياضة

نجم عربي يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري التركي

رياضة

حقيقة اكتشاف “الفيفا” لعقد كهربا المزور مع الزمالك المصري

رياضة

ترتيب الدوري التركي بعد سقوط هاتاي سبور في فخ التعادل أمام ريزيسبور

رياضة

هاتاي سبور يعلن تعاقده مع المصري محمود كهربا على سبيل الإعارة (صور)

رياضة

هاتاي سبور التركي قريب من التوقيع مع نجم الأهلي كهربا .. وشوبير يكشف التفاصيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

دراسة: يتعلم الأطفال الخوف من آبائهم وينشأ معهم ويؤثر عليهم عند الكبر

ارتدت قميص نادي النصر.. طفلة بريطانية توجه رسالة مؤثرة وطلبا عاجلا لرونالدو “شاهد”

سيرجيو بوسكيتس يقترب من مزاملة رونالدو مع النصر السعودي

ذوو معدل الذكاء المرتفع سيعثرون على الباندا في 7 ثوانٍ فقط.. جرّب حظك!

ديكتاتور يريد إظهار نفسه إصلاحيا.. وعود أطلقها محمد بن سلمان وفعل عكسها تماما (فيديو)

أمراض القلب والأوعية الدموية: هذا النوع من الطعام يؤدي إلى زيادة المخاطر

باحثون يحلون لغز “حورية البحر” المرعبة بعد ما يقرب من 300 عام! (شاهد)

باريس هيلتون تكشف مفاجأة عن “الجنس” في حياتها بعد سلسلة فضائحها!

تشكيلة برشلونة ضد قادش وأبرز الغيابات في الدوري الإسباني

الجزائر تطيح بعلمها الوطني حتى لا ترفع علم المغرب! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC