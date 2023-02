العثور على جثة اللاعب كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا (صور)

- Advertisement -

وطن- عُثر عن جثمان النجم الغاني كريستيان أتسو (31 عاماً)، لاعب نادي هاتاي التركي، تحت أنقاض مبنًى في مدينة هاتاي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال وكيل اللاعب مراد أوزون محمد، خلال تصريح صحفي مع وكالة “دي اتش ايه”: “عثر على جثته تحت أنقاض مبنًى في مقاطعة هاتاي الجنوبية، ووصلنا إليه، كما عثرنا على أغراضه وهاتفه”.

وكان اللاعب الغاني كريستيان أتسو، قد انتقل إلى صفوف نادي هاتاي سبور التركي، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قادماً من فريق الرائد السعودي.

وسجّل لاعب هاتاي سبور الراحل أتسو، قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمالي سوريا، هدف الفوز لفريقه من ضربة حرة ثابتة، داخل شباك منافسه قاسم باشا في منافسات الدوري التركي الممتاز هذا الموسم.

كما علق اللاعب الغاني الراحل أتسو على هدفه مع فريقه الجديد هاتاي سبور: “انتصار مهم للفريق، سعيد لتسجيلي في المباراة”.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet 🙏 @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr

— Christian Atsu (@ChristianAtsu20) February 5, 2023