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ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في شوارع الرياض (شاهد)

جونيور نجل كريستيانو رونالدو ظهر بالزي السعودي داخل أحد مولات السعودية رفقة شريك جدته

كتب خالد الأحمد
ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي watanserb.com
ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي
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وطن- خطف “جونيور” نجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار بعد أن ظهر بالزي السعودي التقليدي، إلى جانب شريك جدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، في أحد أسواق العاصمة السعودية الرياض.

ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي

رصد أحد السعوديين المتواجدين في أسواق الرياض، ظهور عائلة رونالدو أثناء السير داخل أحد المولات، من أجل التبضع وشراء بعض الاحتياجات.

ويعيش رونالدو مع عائلته في الرياض، وذلك بعد انتقاله إلى النصر في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما تم فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي
ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي

ورصد أحد السعوديين المتواجدين في أسواق الرياض، ظهور عائلة رونالدو أثناء السير داخل أحد المولات، من أجل التبضع وشراء بعض الاحتياجات.

وكانت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، جدة جونيور قد وصلت أول أمس إلى الرياض رفقة شريكها، وحرصت على التواجد في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة النصر والتعاون.

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ونشرت صورة من مقر إقامة رونالدو في برج المملكة وسط العاصمة السعودية، وخلفها إطلالة مبهرة لمدينة الرياض وكتبت، أمس الجمعة “حظ سعيد لنادي النصر”.

جونيور مُرتديًا الثوب السعودي بأحدث ظهور
جونيور مُرتديًا الثوب السعودي بأحدث ظهور

كما شاركت على تطبيق الستوري في انستغرام صورة مع حفيدها كريستيانو رونالدو بزيه السعودي عبر حسابها في “انستغرام“، وكتبت “مع ولدي”.

وأعلن نادي النصر السعودي، يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية ومن حينا وهو يعيش مع عائلته في المملكة.

رونالدو والنصر السعودي

يذكر أن رونالدو أعاد فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 أمس الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان كريستيانو جونيور انضم إلى أكاديمية مهد الرياضية السعودية، وذلك لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد انتقاله رفقة والده إلى المملكة العربية السعودية، بعد انضمام النجم رونالدو إلى صفوف فريق النصر حتى عام 2025.

وقبل ذلك، لعب كريستيانو جونيور داخل أكاديمية الشبان بنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021، علماً بأنه لعب لفترة أخرى في أكاديمية الناشئين بنادي ريال مدريد قبل عام 2018؛ حيث نجح حينها في تسجيل 50 هدفاً خلال 20 مباراة بقميص شبان النادي الملكي الإسباني.

وتعد «مهد» الرياضية أكاديمية وطنية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو مشروع وطني يكتشف ويطور المواهب في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية، بدءاً من سن 6 سنوات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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