ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في شوارع الرياض (شاهد)

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وطن- خطف “جونيور” نجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار بعد أن ظهر بالزي السعودي التقليدي، إلى جانب شريك جدته ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، في أحد أسواق العاصمة السعودية الرياض.

ابن كريستيانو رونالدو بالزي السعودي

رصد أحد السعوديين المتواجدين في أسواق الرياض، ظهور عائلة رونالدو أثناء السير داخل أحد المولات، من أجل التبضع وشراء بعض الاحتياجات.

ويعيش رونالدو مع عائلته في الرياض، وذلك بعد انتقاله إلى النصر في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما تم فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كريستيانو جونيور مرتديًا الزي السعودي 🤩 pic.twitter.com/GF8L3YGlEJ — عالم كريستيانو (@CR7xWorld) February 18, 2023

ورصد أحد السعوديين المتواجدين في أسواق الرياض، ظهور عائلة رونالدو أثناء السير داخل أحد المولات، من أجل التبضع وشراء بعض الاحتياجات.

وكانت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، جدة جونيور قد وصلت أول أمس إلى الرياض رفقة شريكها، وحرصت على التواجد في ملعب مرسول بارك لمتابعة مباراة النصر والتعاون.

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ونشرت صورة من مقر إقامة رونالدو في برج المملكة وسط العاصمة السعودية، وخلفها إطلالة مبهرة لمدينة الرياض وكتبت، أمس الجمعة “حظ سعيد لنادي النصر”.

جونيور مُرتديًا الثوب السعودي بأحدث ظهور 🇸🇦😍 pic.twitter.com/NS3hOG64jP — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 16, 2023

كما شاركت على تطبيق الستوري في انستغرام صورة مع حفيدها كريستيانو رونالدو بزيه السعودي عبر حسابها في “انستغرام“، وكتبت “مع ولدي”.

وأعلن نادي النصر السعودي، يناير الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية ومن حينا وهو يعيش مع عائلته في المملكة.

رونالدو والنصر السعودي

يذكر أن رونالدو أعاد فريقه النصر إلى الصدارة بمساهمته في فوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1 أمس الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان كريستيانو جونيور انضم إلى أكاديمية مهد الرياضية السعودية، وذلك لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد انتقاله رفقة والده إلى المملكة العربية السعودية، بعد انضمام النجم رونالدو إلى صفوف فريق النصر حتى عام 2025.

وقبل ذلك، لعب كريستيانو جونيور داخل أكاديمية الشبان بنادي يوفنتوس الإيطالي، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2021، علماً بأنه لعب لفترة أخرى في أكاديمية الناشئين بنادي ريال مدريد قبل عام 2018؛ حيث نجح حينها في تسجيل 50 هدفاً خلال 20 مباراة بقميص شبان النادي الملكي الإسباني.

وتعد «مهد» الرياضية أكاديمية وطنية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو مشروع وطني يكتشف ويطور المواهب في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية، بدءاً من سن 6 سنوات.