واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

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وطن- أعلن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، والذي يعمل دائمًا على تحسين استخدام التطبيق للمستخدمين، عن أربع ميزات جديدة في نظام تشغيل “أندرويد”، حسبما ذكره موقع WaBetaInfo التقني المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتس آب.



وحسب موقع “geo.tv“، جات تلك الميزات على النحو التالي:

التسميات التوضيحية للمستندات

لا يمكن للمستخدمين إرفاق وصف عند مشاركة مستند أو ملف مع صديق أو زميل. ستساعدهم هذه الميزة الجديدة التي أعلن عنها التطبيق على إضافة وصف للوثيقة عند إرسالها.

في الواقع، كانت هذه الميزة تقتصر على الصور ومقاطع الفيديو فقط.

وهذه الميزة متاحة لكل من يقوم بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp لنظام أندرويد.

عناوين وأوصاف أطول للمجموعات

تتم إضافة العديد من المستخدمين إلى الكثير من المجموعات ذات الصلة بالعمل أو الدراسات وأحيانًا يتم الخلط بين كل هذه المجموعات.

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هذه الميزة ستتيح للمستخدم وصف مجموعته بشكل أفضل.

مشاركة ما يصل إلى 100 وسائط داخل الدردشات

غالبًا ما واجه المستخدمون مشكلات عند إرسال الوسائط لأن الحد الأقصى كان يصل إلى 30 فقط. ومع ذلك، أصبح بإمكانهم الآن إرسال ما يصل إلى 100 صورة ومقطع فيديو داخل الدردشات.

هذا يسهل بالتالي على المستخدمين مشاركة ألبومات كاملة مع الأصدقاء أو العائلة.

إنشاء صورة رمزية

يتيح إنشاء الصورة الرمزية للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل عند الدردشة مع صديق أو أحد أفراد العائلة.

وأعلن التطبيق أنه يمكن للمستخدم الآن استخدام الصورة الرمزية المخصصة كصورة لملفه الشخصي أو ببساطة كملصق في محادثاته أو للتعليق.

تم إصدار هذه الميزة في وقت سابق وكانت متاحة لجميع المستخدمين. ومع ذلك، قام واتساب بتسليط الضوء عليها في سجل التغيير الرسمي حتى يتمكن المستخدمون الذين لم يكونوا على دراية بها من الوصول إليها.