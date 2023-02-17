الجمعة, فبراير 17, 2023
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فيديو

نمر يقتل هنديا وحفيده في 12 ساعة وهكذا تعاملت مع السلطات (فيديو)

الإحصاءات تقول إن هناك 2967 نمرا في غابات الهند

كتب خالد السعدي
نمر يقتل هنديا وحفيده watanserb.com
نمر يقتل هنديا وحفيده
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وطن- تخلصت السلطات الهندية من نمر متوحش،قتل هندي وحفيده في عضون 12 ساعة، في مأساة شهدتها ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد.

وقتل الحفيد شيثان صاحب الـ18 عاما، والجد السبعيني راجو، بعد تعرضهما لهجوم من النمر ذاته.

وجاءت الوفاة المروعة للجد بعد 12 ساعة فقط من رحيل حفيده، علما أن راجو حضر جنازة شيثان قبل أن يتعرض بدوره لهجوم النمر ويقتل.

وتمكَّنت السلطات من الإمساك بالنمر في محمية ناغاراهول قبل أن يتسبب في حادث آخر، وتم تخديره وظهر مسترخيا في ما يشبه أنبوب أسمنتي طويل.

نمر يقتل جد وحفيدته بالهند خلال 12 ساعة
نمر يقتل جد وحفيدته بالهند خلال 12 ساعة

عدد النمور في الهند

وتشير تقديرات رسمية، إلى أن الهند أحصت العام الماضي، 2967 نمرا في غاباتها، مقابل 2226 عام 2014.

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وتنفذ الحكومة، “مشروع نمر” الذي يجري أبحاثًا حول موطن أكبر أنواع القطط البرية، الذي يعد أيضًا الحيوان الوطني في الهند.

ورغم أن الهند تستضيف حاليًا أكبر عدد من النمور، يعتقد الخبراء أن البلاد لم تحقق تقدمًا كبيرًا على مر السنين بخصوص حمايتها وزيادة أعدادها.

تحديات في موطن النمور

ويقول خبراء إن استغلال الغابات ورعي الماشية من قبل السكان المحليين يقضي على مساحات شاسعة من الغابات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطرقات والسكك الحديدية تقطع الترابط بين مواطن عيش النمور.

يضاف إلى ذلك أن مشروعات الطاقة غير الصديقة للبيئة، مثل المشاريع الصغيرة للطاقة المائية والطرق الريفية تعرض أيضًا مواطن النمور للتأثيرات البشرية السلبية بشكل متزايد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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