شقيقة كيم جونغ أون في خطر.. هل يخطط الديكتاتور للخلاص منها بعد أن سطع نجمها؟

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وطن– زعم خبراء أن شقيقة كيم جونغ أون قد تكون في خطر شديد بالنظر إلى ميل الديكتاوري الكوري الشمالي لقتل خصومه السياسيين.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب سلسلة من الظهور العلني لابنة كيم ، كيم جو آي ، مما يوحي للعديد من المعلقين الكوريين الشماليين بأنها المفضلة لخلافته.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، نقلا عن الخبراء، فإنه بمجرد أن كانت قوية ، يعتقد الآن أن أخته كيم يو لونج قد سقطت على جانب الطريق في أعقاب “المختار” الجديد، ابنته.

ويعتبر وجود ابنة الزعيم كيم جو آي ، في نظر الكثيرين ، شيئًا جديدًا نسبيًا حيث أكدت حكومة كوريا الشمالية ذلك فقط في نوفمبر 2022.

الطفل المحبوب

كما يُعتقد أن طفلته الثانية، فقد لعبت دورًا بارزًا بشكل متزايد في نظر الجمهور الكوري الشمالي ، حيث وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها “الطفل المحبوب” أو “المحترم”.

و أوضح الخبراء كيف أنه من غير المحتمل أن يكون هناك دور لكيم يو جونج بالنظر إلى التغيير.

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وقال ديفيد ستراوب ، وهو دبلوماسي كبير سابق في السفارة الأمريكية في سيول: “قتل كيم عمه وأخيه غير الشقيق”.

وأضاف: “سأراهن على أن كل شخص في قبيلة كيم يتذكره ، وربما على وجه الخصوص شقيقته يو جونغ”.

ظهور كيم يو جونغ تسبب في سقوطها

من جانبه، قال بروس بينيت ، المحلل الكوري الشمالي منذ فترة طويلة في مؤسسة RAND للنشر ، إن المركز المتكرر للتغطية الإعلامية لكيم يو جونغ بعد الظهور العلني قد يكون السبب وراء سقوطها.

وقال: “أظن أن كيم كان منزعجًا حقًا من جميع وسائل الإعلام الخارجية بشأن كون أخته هي خليفته المحتمل”.

إعدام عمه

وأوضح أن “الرجل الثاني السابق ، جانغ سونغ ثايك ، عم زوجة كيم ، كان مقدمًا متكررًا للنصائح ، لكن أمر كيم بإعدامه قبل عقد من الزمن”.

وكشف كيف أن الديكتاتور “لم يرد أن يسمع أن عمه هو الوصي عليه”، مردفا أن “كيم يو جونغ محظوظة لأنها لم تمت مثل عم كيم حتى الآن.