الجمعة, فبراير 17, 2023
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شقيقة كيم جونغ أون في خطر.. هل يخطط الديكتاتور للخلاص منها بعد أن سطع نجمها؟

كيم جونغ أون أعدم عم زوجته بعد أن انتشرت شائعات حول خلافته له

كتب سالم حنفي
شقيقة كيم جونغ watanserb.com
شقيقة كيم جونغ
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وطن– زعم خبراء أن شقيقة كيم جونغ أون قد تكون في خطر شديد بالنظر إلى ميل الديكتاوري الكوري الشمالي لقتل خصومه السياسيين.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب سلسلة من الظهور العلني لابنة كيم ، كيم جو آي ، مما يوحي للعديد من المعلقين الكوريين الشماليين بأنها المفضلة لخلافته.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، نقلا عن الخبراء، فإنه بمجرد أن كانت قوية ، يعتقد الآن أن أخته كيم يو لونج قد سقطت على جانب الطريق في أعقاب “المختار” الجديد، ابنته.

ويعتبر وجود ابنة الزعيم كيم جو آي ، في نظر الكثيرين ، شيئًا جديدًا نسبيًا حيث أكدت حكومة كوريا الشمالية ذلك فقط في نوفمبر 2022.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأخته
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وأخته

الطفل المحبوب

كما يُعتقد أن طفلته الثانية، فقد لعبت دورًا بارزًا بشكل متزايد في نظر الجمهور الكوري الشمالي ، حيث وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها “الطفل المحبوب” أو “المحترم”.

و أوضح الخبراء كيف أنه من غير المحتمل أن يكون هناك دور لكيم يو جونج بالنظر إلى التغيير.

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وقال ديفيد ستراوب ، وهو دبلوماسي كبير سابق في السفارة الأمريكية في سيول: “قتل كيم عمه وأخيه غير الشقيق”.

كيم جونغ أون اختار ابنته خلفا له
كيم جونغ أون اختار ابنته خلفا له

وأضاف: “سأراهن على أن كل شخص في قبيلة كيم يتذكره ، وربما على وجه الخصوص شقيقته يو جونغ”.

ظهور كيم يو جونغ تسبب في سقوطها

من جانبه، قال بروس بينيت ، المحلل الكوري الشمالي منذ فترة طويلة في مؤسسة RAND للنشر ، إن المركز المتكرر للتغطية الإعلامية لكيم يو جونغ بعد الظهور العلني قد يكون السبب وراء سقوطها.

وقال: “أظن أن كيم كان منزعجًا حقًا من جميع وسائل الإعلام الخارجية بشأن كون أخته هي خليفته المحتمل”.

إعدام عمه

وأوضح أن “الرجل الثاني السابق ، جانغ سونغ ثايك ، عم زوجة كيم ، كان مقدمًا متكررًا للنصائح ، لكن أمر كيم بإعدامه قبل عقد من الزمن”.

وكشف كيف أن الديكتاتور “لم يرد أن يسمع أن عمه هو الوصي عليه”، مردفا أن “كيم يو جونغ محظوظة لأنها لم تمت مثل عم كيم حتى الآن.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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