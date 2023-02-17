بعد عملية ختان فاشلة لابنه.. تعويض مالي ضخم لأب مغربي ودعوة للقصاص من الجاني … ما القصة؟

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وطن– أصدرت محكمة مغربية حكما اعتبره كثيرون الأول من نوعه في المملكة، حيث قضت بتعويض قدره مليون دولار لأب أُصيب ابنه بعاهة مستديمة جراء عملية ختان فاشلة قام بها طبيب أطفال وفريقه.

تعويض مليون دولار لأب مغربي بسبب عملية ختان فاشلة لابنه

قضت المحكمة الابتدائية في منطقة الناظور بالمغرب، قبل أمس الأربعاء، بتعويض قدره مليون دولار لصالح أب تعرض طفله المُكنى بـ (م.ر.أ) لعاهة مستديمة بعد عملية ختان فاشلة، وسط إشادة واسعة حظي بها القرار لدى عائلة الطفل.

كما نص ذات الحكم بالسجن لعام واحد للطبيب وفريقه الطبي، مع وقف التنفيذ.

وحسب ما أفاد موقع “هسبريس” المغربي، يأتي هذا الحكم الذي اعتبره كثيرون الأول من نوعه في المملكة المغربية، بعد أكثر من سنتين على شكاية تقدم بها الأب لدى القضاء المغربي ضد الطبيب المذكور وفريقه، بعد عملية الختان الفاشلة التي وقعت بتاريخ 21 أغسطس آب 2021.

واتهم والد الطفل المغربي، الطبيب بالإهمال العمدي والخطأ الطبي، وتمت متابعته في قضية تنعلق بـ”الجرح الخطأ النابع عن الإهمال وعدم مراعاة النظم”.

وبينما لم يتطرق هسبريس إلى هوية الطبيب واكتفى بذكر أول حرفين من اسمه وكنيته “ع.م”.

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إلا أنه أكد في ذات الصدد على أن الحكم الصادر في حقه، جاء بعد الاستماع في محاضر رسمية قامت بها المجموعة الأولى للأبحاث بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور إلى جميع أطراف القضية.

محامي والد الطفل على الخط وقرار تأديبي ينتظر الطبيب

وفي سياق ردود الفعل حول قرار المحكمة، قال محامي عائلة الطفل أن “الحكم الابتدائي نعتبره إجابة حقيقية ضد ما يقع في حوادث طبية مهنية تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة، قد يدفع ثمنها المواطن البسيط وعائلته، خاصة أننا في حالة طفل قاصر لن يعي جسامة ما حدث حتى يصبح راشدا”.

وواصل حديثه في تصريحات إلى الموقع المغربي قائلا “إن ترميم العاهة المستديمة يتطلب مصاريف باهظة جدا كي يسترجع أقل من 50 في المائة فقط من الوظائف الحيوية الهامة لعضوه المفقود”.

فيما قررت الهيئة التأديبية التابعة للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية لأطباء وطبيبات جهة الشرق “مؤاخذة الدكتور “ع.م” وتوجيه عقوبة الإنذار في حقه”، مطالبة بتبليغَ القرار إلى كل من رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمحاميَيْن الأستاذ كمال العابد نيابة عن المشتكي، والأستاذ ميمون الجملي نيابة عن المشتكى به.

ردود فعل واسعة مع قرار المحكمة

وفي الأثناء، أثارت هذه القضية وأيضا الحكم الصادر عقبها، ردود فعل واسعة بين النشطاء في المغرب، بين من اعتبر القرار إنصافا لعائلة الطفل وله في حد ذاته، خاصة وأن الإصابة التي تعرض لها ليست بالأمر الهين.

وبين من أكد على أن ما اقترفه الطبيب المباشر وفريقه، ليس خطأ طبيا بقدر ماهو نقص في الكفاءة، وعليه يجب أن يتوقف عن مزاولة مهنة الطب هو وفريقه؛ ناهيك عمن طالب بتفعيل مبدأ القصاص “العين بالعين والسن والسن” على رأي الكثيرين.

رأي ثالث اعتبر أن مبلغ المليون دولار، ورغم أنه بالمحال سيتمكن من ترميم الضرر النفسي الناجم للطفل وعائلته حتى بعد سنوات، إلا أنه من منظور طبي-اقتصادي يُعتبر مبلغا كافيا للقيام بعمليات تجميلية في المنطقة المتضررة.