الجمعة, فبراير 17, 2023
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الهدهد

سطو مسلح في الكويت.. حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة

وزارة الداخلية الكويتية أصدرت بياناً مفصّلاً بخصوص الواقعة

كتب خالد السعدي
سطو مسلح في الكويت watanserb.com
سطو مسلح في الكويت
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وطن- أثيرت ضجة في الكويت، بعد انتشار مقطع فيديو قيل إنه يوثق حادثة سطو مسلح على سيارة أموال تابعة لأحد المصارف.

مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته نحو دقيقتين، أظهر انقلاب شاحنة وحافلة وتجمهر الناس وانتشار بعض عناصر الشرطة ووجود عربات إسعاف.

سطو مسلح في الكويت
سطو مسلح في الكويت

ومع تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصدرت وزارة الداخلية في الكويت بياناً بخصوص الواقعة.

وقالت الداخلية الكويتية: “غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة إلى أحد البنوك”.

وأضاف اليان: “توضح إدارة الإعلام الأمني أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين”.

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ودعت الإدارة، وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره وتتداوله من أخبار تتعلق بالشأن الأمني، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

عدد حوادث المرور في الكويت

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية وثّقت وفاة 170 شخصاً نتيجة حوادث المرور، وتسجيل 3.4 ملايين مخالفة مرورية، في الفترة بين الأول من يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وقالت الوزارة، في إحصائية صادرة عن إدارة التخطيط وبحوث المرور، إنَّ 92% من إجمالي حوادث المرور في المحافظات الستة بتلك الفترة سببها عدم الانتباه في أثناء القيادة، فيما تتوزع الـ8% الباقية على أسباب أخرى.

وأضافت الوزارة أنَّ إجمالي الحوادث المرورية المسجلة في المحافظات الستة بلغ 4594 حادثاً خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت الإحصائية، أنَّ محافظة العاصمة سجّلت أعلى نسبة بحوادث المرور بواقع 1262 حادثاً، فيما سجلت الفروانية 669 حادثاً، والجهراء 468، والأحمدي 730، ومبارك الكبير 450.

وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في الفترة ذاتها 170 حالة، وكان أكبر معدل للوفيات في محافظة الجهراء بواقع 52 حالة وفاة بنسبة 31%، وأقل معدل في محافظة حولّي بواقع 10 حالات وفاة بنسبة 6%.

وكان أعلى معدل للوفيات في المرحلة العمرية بين 31 إلى 40 سنة، حيث سجلت 42 حالة وفاة بنسبة 25%، في حين أن أقل معدل للوفيات للمرحلة العمرية من شهر إلى 10 سنوات، حيث سجلت 6 حالات وفاة بنسبة 4%.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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