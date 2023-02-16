سطو مسلح في الكويت.. حقيقة الفيديو الذي أثار ضجة

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وطن- أثيرت ضجة في الكويت، بعد انتشار مقطع فيديو قيل إنه يوثق حادثة سطو مسلح على سيارة أموال تابعة لأحد المصارف.

مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته نحو دقيقتين، أظهر انقلاب شاحنة وحافلة وتجمهر الناس وانتشار بعض عناصر الشرطة ووجود عربات إسعاف.

ومع تداول مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصدرت وزارة الداخلية في الكويت بياناً بخصوص الواقعة.

وقالت الداخلية الكويتية: “غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة إلى أحد البنوك”.

وأضاف اليان: “توضح إدارة الإعلام الأمني أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة ما أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين”.

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ودعت الإدارة، وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره وتتداوله من أخبار تتعلق بالشأن الأمني، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

الإعلام الأمني:

غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة الى احدى البنوك، حيث توضح الإدارة انه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة وأسفر عن 12 اصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين. pic.twitter.com/byYlcYNmqH — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 15, 2023

عدد حوادث المرور في الكويت

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية وثّقت وفاة 170 شخصاً نتيجة حوادث المرور، وتسجيل 3.4 ملايين مخالفة مرورية، في الفترة بين الأول من يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.

وقالت الوزارة، في إحصائية صادرة عن إدارة التخطيط وبحوث المرور، إنَّ 92% من إجمالي حوادث المرور في المحافظات الستة بتلك الفترة سببها عدم الانتباه في أثناء القيادة، فيما تتوزع الـ8% الباقية على أسباب أخرى.

وأضافت الوزارة أنَّ إجمالي الحوادث المرورية المسجلة في المحافظات الستة بلغ 4594 حادثاً خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت الإحصائية، أنَّ محافظة العاصمة سجّلت أعلى نسبة بحوادث المرور بواقع 1262 حادثاً، فيما سجلت الفروانية 669 حادثاً، والجهراء 468، والأحمدي 730، ومبارك الكبير 450.

وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية في الفترة ذاتها 170 حالة، وكان أكبر معدل للوفيات في محافظة الجهراء بواقع 52 حالة وفاة بنسبة 31%، وأقل معدل في محافظة حولّي بواقع 10 حالات وفاة بنسبة 6%.

وكان أعلى معدل للوفيات في المرحلة العمرية بين 31 إلى 40 سنة، حيث سجلت 42 حالة وفاة بنسبة 25%، في حين أن أقل معدل للوفيات للمرحلة العمرية من شهر إلى 10 سنوات، حيث سجلت 6 حالات وفاة بنسبة 4%.