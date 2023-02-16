الرئيسيةالهدهدبعدما وزع الضحكات في حلب.. الأسد يبشر السوريين بأيام سوداء مقبلة (فيديو)
الهدهد

بعدما وزع الضحكات في حلب.. الأسد يبشر السوريين بأيام سوداء مقبلة (فيديو)

رئيس النظام السوري بشار الأسد قال إنه يجب على السوريين أن يتحملوا تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية قادمة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الأسد يبشر السوريين watanserb.com
بشار الأسد

وطن– بعد أكثر من أسبوع على وقوع الزلزال الذي طال شمال سوريا وأودى بحياة الآلاف من الأشخاص فيما لا يزال المئات تحت الأنقاض، ظهر رأس النظام السوري بشار الأسد، في كلمة متلفزة، الخميس، شكر فيها الدول العربية الشقيقة والصديقة التي قدمت مساعدات لنظامه شكلت-حسب قوله- دعماً مهماً للجهود الوطنية في تخفيف آثار الزلزال وإنقاذ الكثير من المصابين.

ذكر عدة مدن نكبت بالزلزال وتجاهل إدلب

وتضرّرت خمس محافظات سورية بشكل رئيسي في شمال وشمال غرب البلاد، بينها مناطق في إدلب وشمال حلب خارجة عن سيطرة الحكومة السورية ولكن الأسد الذي زار حلب المنكوبة ووزع الضحكات بدل المواساة لم يذكر اسم إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية وكأنها غير موجودة بينما ذكر حلب واللاذقية وحماة الواقعة تحت سيطرة نظامه.

وكعادته في التنظير البعيد عن الواقع، تحدث الأسد عما قال إنها زلال تتعرض لها المجتمعاتُ سواء كانت جيولوجيةً أو سياسية أو عسكرية، ثقافيةً، اجتماعية، أو غيرها من الهزات العنيفة، فلا بد لها أن تفقِد شيئاً من استقرارِها، لاهتزاز ضوابطها المؤسسية والاجتماعية، من قوانينَ وأنظمة، ومن مفاهيمَ وأعرافٍ وأخلاقيات.

وهذا يؤدي بدوره –حسب قوله- لظهور السلبيات الموجودة أساساً، لكنها كامنة أو محدودة بفعل تلك الضوابط.

أزمات اقتصادية قادمة فوق ما تحمله السوريون

وكتمهيد لأزمات اقتصادية قادمة فوق ما تحمله السوريون طوال السنوات الماضي، ذكر الأسد بأن للزلازل تداعيات عاجلةً وآجلة.. وعلى السوريين أن يتحملوا تحديات خدمية واقتصادية واجتماعية قادمة.

وأضاف مبرئاً نفسه من الدمار الذي طال العباد والبلاد :”من الضروري ألا ننظر إلى تلك التداعيات كحالة منعزلة مرتبطة بالزلزال حصراً، بل كحالة تراكمية للحرب و”التخريب الإرهابي”، وللحصار بتأثيراته، وللزلزال مؤخراً.. يُضاف إليها عواملُ خلل تراكمت عبر عقود سابقة للحرب في القطاعات المختلفة”.

استغلال سياسي للزلزال

وكان مراقبون قد رأوا أن الزلزال الذي ضرب تركيا ومعها سوريا قد يستغله الأسد لصالحه، ويعتبره “فرصة” لتسريع عملية تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي العربي، لاسيما وأنه تلقى سيل من الاتصالات والمساعدات من قادة دول عربية تضامنا مع بلاده.

ونقلت قناة فرانس 24 عن الباحث في معهد “نيولاينز” نيك هيراس، أن الأسد يسعى لاستغلال الوضع الإنساني ببلاده في محاولة للتطبيع مع محيطه الإقليمي العربي.

وتسير العملية في الوقت الحالي “ببطء لكنها تتقدم”، إلا أن باحثين آخرين يقللون من أهمية تداعيات التضامن الحاصل مع سوريا على المستوى السياسي، خاصة وأن الأزمة الإنسانية، وفق هيراس، “لن تبرأ نظامه أمام الدول الغربية”، التي تفرض عليه عقوبات اقتصادية صارمة منذ اندلاع النزاع.

ومنع نظام بشار الأسد وحليفته روسيا المساعدات الدولية من دخول التي تجاهلها الأسد في خطابه و تسيطر عليها المعارضة.

وتقع العديد من المعابر الحدودية مع تركيا على بعد نصف ساعة بالسيارة من منطقة المنكوبة في سوريا.

وحتى الآن ، وعلى الرغم من ذلك سمح الأسد فقط بتوزيع المساعدات من قبل الأمم المتحدة من خلال واحد منهم ، ولم يشمل أي من المساعدات الإغاثة من الزلزال أو معدات الإنقاذ.

في غضون ذلك ، لقي المحاصرون تحت الأنقاض حتفهم ببطء في أماكن مثل جينديرس، غرد مارتن غريفيث، رئيس قسم الإغاثة في الأمم المتحدة ، يوم الأحد قائلاً: “لقد خذلنا حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا. إنهم محقون في شعورهم بالتخلي عنهم. أبحث عن المساعدة الدولية التي لم تصل .”

وانتقدت منظمات محلية وناشطون معارضون في تلك المناطق منظمات المجتمع الدولي لتأخرها في إرسال مساعدات استجابة للزلزال، خصوصاً ان مناطقهم تعاني أساساً من ظروف معيشية صعبة للغاية.

ونفت واشنطن والاتحاد الأوروبي أن تؤثر العقوبات المفروضة على النظام نتيجة “القمع الوحشي” للاحتجاجات المناهضة لرئيس النظام بشار الأسد، على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية في عموم الأراضي السورية.

ورغم عدم تضارب العقوبات الدولية والمساعدات الإنسانية، إلا أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت “الترخيص السوري العام “3”GL 2 الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.

المصدريوتيوب ، ، فرانس 24 ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

حياتنا

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

حياتنا

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

حياتنا

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

حياتنا

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

الهدهد

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

الهدهد

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

الهدهد

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

الهدهد

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تفاصيل مثيرة لطرد نائبة كينية من البرلمان بسبب دورتها الشهرية

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©