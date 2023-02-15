الجمعة, فبراير 17, 2023
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حياتنا

عن علماء الاجتماع.. “الأغنياء ليسوا بالضرورة الأذكى في العالم”

"درجات اختبار الذكاء المرتفعة ترتبط بشكل جيد بزيادة الأجور.."

كتب معالي بن عمر
الأغنياء ليسوا الأذكياء watanserb.com
الأغنياء ليسوا الأذكياء
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وطن– أغنى الأفراد وأكثرهم رفعةً ليسوا بالضرورة الأكثر ذكاءً في العالم. في الحقيقة، إن مركزهم له علاقة بخلفيتهم الاجتماعية الثرية التي تمنحهم فرص عمل أفضل، وفقًا لما يقوله علماء الاجتماع.

وبحسب تقرير لمجلة “سامانتيريس” الفرنسية، درس باحثون أوروبيون القدرات المعرفية لعشرات الآلاف من الرجال من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة في دراسة شيقة للغاية نقلتها مجلة ScienceAlert. وكانت النتائج واضحة كالتالي؛ 1٪ من الأغنياء ليسوا أذكياء مقارنة بالطبقة المتوسطة.

يُذكر أنه تمت دراسة بيانات 59387 سويديًا، كانوا قد سجلوا في الخدمة العسكرية في سن 18 أو 19، في سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، على مدار 11 عامًا. ولقد اجتازوا اختبارات إلزامية لتقييم قدراتهم المعرفية عندما دخلوا الجيش، ثم تم فحص تطورهم في سوق العمل، وذلك بفضل البيانات التي جمعها مكتب الإحصاء المركزي في البلاد حول مستوى تعليمهم أو رواتبهم أو مستوى الضرائب.

ووفق ما ترجمته “وطن“، يقول الباحثون الذين قاموا بتحليل كل هذه العناصر، إنه بالنسبة للجزء الأكبر، فإن درجات اختبار الذكاء المرتفعة ترتبط بشكل جيد بزيادة الأجور.

كما توضح الدراسة المنشورة في المراجعة الاجتماعية الأوروبية: “وجدنا أن هناك علاقة بين القدرات والرواتب، ولكن بعد تجاوز راتب الـ60 ألف يورو سنويًا، فإن هذه القدرات تستقر. كما أن 1٪ من الأثرياء حصلوا على درجات أقل في الاختبارات من الأشخاص الذين مستوى دخلهم يقل قليلاً عنهم”.

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استنتج الباحثون أنه بالنسبة للرجال الذين وصلوا إلى درجات عالية جدًا من حيث المهنة أو الأجر، ليس بدعوى الذكاء، وإنما البيئة الاجتماعية والأسرية وفرص العمل. هنا يتساءل علماء الاجتماع بشكل مباشر عن مدى إمكانية الأشخاص من غير الأغنياء أن يتبؤوا مناصب يستحقونها؟

ومع استمرار نمو الفجوة في الثروة بين الأثرياء والفقراء، وازدياد القوة السياسية والاقتصادية لهؤلاء الأشخاص في أعلى السلم، من المتوقع أن يُشاع أنهم الأكثر ذكاءً حول العالم.

علماء الاجتماع
علماء الاجتماع

وبحسب علماء الاجتماع: “فيما يتعلق بالإدراك، ليس لدينا دليل على أن أولئك الذين يشغلون وظائف عالية التأهيل بمرتبات مذهلة يستحقون أكثر من أولئك الذين يكسبون نصف هذه المداخيل فقط”.

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تخص الرجال السويديين فقط، فإن العينة كبيرة جدًا والبيانات سمحت لهم بدراسة ملفات تعريف متنوعة للغاية.

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معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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