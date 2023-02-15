الجمعة, فبراير 17, 2023
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رياضة

راموس يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان بهذا القرار

راموس يتحدث عن مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان عقب الخسارة أمام البايرن في دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
سيرخيو راموس watanserb.com
مستقبل راموس مع باريس سان جيرمان
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وطن- حسم النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (36 عاماً)، أمر مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

وقال الإسباني راموس، في تصريح صحفي عقب مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ16: “لا أفكر في المستقبل. كما وسنرى هذا الصيف”.

مستقبل راموس مع باريس سان جيرمان

وتابع المدافع الإسباني راموس حديثه: “أعيش يوماً بعد يوم، كان الموسم الماضي صعباً للغاية، الآن أشعر أنني بحال جيدة جسدياً وذهنياً، وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.

كما علّق نجم باريس سان جيرمان راموس على خسارة فريقه، أمام بايرن ميونخ على ميدانه، في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023: “لكيّ نتأهل يجب علينا إظهار المزيد من الشخضية لمثل هذه المباريات”.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وتلقى باريس سان جيرمان أمام جماهيره وعلى أرضه الهزيمة، أمام بايرن ميونخ، بهدف نظيف دون رد، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ16. كان من توقيع الفرنسي كينغسيلي كومان. ‏

راموس
راموس
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كما تعدّ الخسارة الثالثة التي يتلقاها باريس سان جيرمان على التوالي في جميع المسابقات المحلية والقارية لهذا الموسم، أمام الثلاثي أولمبيك مارسيليا وموناكو. وآخرهم بايرن ميونخ في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتجدد اللقاء الناري والحاسم المرتقب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، للعبور إلى الدور القادم في الـ8 من شهر مارس/آذار القادم، على ميدان ملعب (أليانز أرينا).

مستقبل راموس مع باريس سان جيرمان
مستقبل راموس مع باريس سان جيرمان

ويحافظ حامل اللقب باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. برصيد 54 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

المصدروطن + وسائل إعلام فرنسية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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