راموس يحسم مستقبله مع باريس سان جيرمان بهذا القرار

- Advertisement -

وطن- حسم النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (36 عاماً)، أمر مستقبله مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة القادمة.

وقال الإسباني راموس، في تصريح صحفي عقب مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ16: “لا أفكر في المستقبل. كما وسنرى هذا الصيف”.

مستقبل راموس مع باريس سان جيرمان

وتابع المدافع الإسباني راموس حديثه: “أعيش يوماً بعد يوم، كان الموسم الماضي صعباً للغاية، الآن أشعر أنني بحال جيدة جسدياً وذهنياً، وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.

🚨 #راموس عن مستقبله :"أعيش يومًا بعد يوم. كان الموسم الماضي صعبًا للغاية – الآن أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا وذهنيًا ، وهذا هو الأهم". أضاف :"لا أفكر في المستقبل. سنرى هذا الصيف". pic.twitter.com/Yg6qiUcPFj — شهاب رياضة (@sportShehab_) February 15, 2023

كما علّق نجم باريس سان جيرمان راموس على خسارة فريقه، أمام بايرن ميونخ على ميدانه، في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023: “لكيّ نتأهل يجب علينا إظهار المزيد من الشخضية لمثل هذه المباريات”.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

وتلقى باريس سان جيرمان أمام جماهيره وعلى أرضه الهزيمة، أمام بايرن ميونخ، بهدف نظيف دون رد، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023 دور الـ16. كان من توقيع الفرنسي كينغسيلي كومان. ‏

- Advertisement -

كما تعدّ الخسارة الثالثة التي يتلقاها باريس سان جيرمان على التوالي في جميع المسابقات المحلية والقارية لهذا الموسم، أمام الثلاثي أولمبيك مارسيليا وموناكو. وآخرهم بايرن ميونخ في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتجدد اللقاء الناري والحاسم المرتقب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، للعبور إلى الدور القادم في الـ8 من شهر مارس/آذار القادم، على ميدان ملعب (أليانز أرينا).

ويحافظ حامل اللقب باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. برصيد 54 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة.