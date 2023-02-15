برشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية

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وطن- ذكرت تقارير صحيفة، أنباء عن دخول برشلونة وأرسنال سباق التنافس للتعاقد مع موهبة برازيلية شابة، في سوق انتقالات الميركاتو القادم.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، تصريح رئيس أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ماريو سيلسو بيتراليا، جاء فيه: “هناك سباق للتعاقد مع فيتور روكي”.

سباق أرسنال وبرشلونة للتعاقد مع البرازيلي فيتور روكي

وذكر موقع (ترانسفير ماركت) الألماني العالمي، عن اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع الموهبة البرازيلية الشابة فيتور روكي، خلال سوق الانتقالات القادمة، إلى جانب اهتمام برشلونة الإسباني بتلك الصفقة.

Athl. Paranaense president Petraglia: "There's a race to sign Vitor Roque. European top clubs want him and we received approached and bids, but it's still not what we want to sell Vitor". 🇧🇷 #transfers Barcelona have Vitor Roque in their list – but English clubs are also keen. pic.twitter.com/Xg6R5LPf0m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2023

كما أضاف رئيس أتلتيكو باراناينسي بيتراليا: “أندية أوروبية كبيرة تريد التعاقد مع روكي، بالفعل تلقينا العديد من العروض، لكن لا تزال تلك العروض بعيدة عما نريده لبيع اللاعب”.

وعلق الصحفي الإيطالي رومانو على اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد مع البرازيلي فيتور روكي: “برشلونة وضع فيتور روكي على طاولته، لكن هناك أندية إنجليزية مهتمة بذلك”.

من فيتور روكي البرازيلي؟!

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فيتور روكي، لاعب كرة قدم برازيلي، يلعب في مركز الهجوم، من مواليد شهر فبراير/شباط عام 2005 (17 عاماً).

بدأ مسيرته الكروية مع نادي أمريكا عام 2015، قبل أن يتنقل بعدها إلى صفوف فريق كروزيرو عام 2019. وبعدها انضم إلى صفوف فريق أتلتيكو باراناينسي عام 2022.

كما ويعدّ اللاعب فيتور روكي صاحب الـ17 عاماً، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية، فقد ساهم مؤخراً في تتويج منتخب البرازيل (السيليساو) الشباب في بطولة كوبا أمريكا، تحت سن 20 عاماً في دولة كولومبيا.

Brazil win the Sudamericano Sub-20 with Chelsea star Andrey Santos scoring six goals as midfielder/captain after €12.5m deal completed in January. ⭐️🇧🇷 #CFC Six goals also for Athl. Paranaense striker Vitor Roque who remains in Barcelona and Premier League clubs list. pic.twitter.com/dyeuEjXQCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2023

يذكر أن فريقي برشلونة وأرسنال يمتلك العديد من النجوم البرازيليين في الوقت الحالي، لعل أبرزهم رافينيا دياز، وغابرييل خيسوس، وغابرييل مارتينيلي، وغابرييل سانتوس.