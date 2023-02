برشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحيفة، أنباء عن دخول برشلونة وأرسنال سباق التنافس للتعاقد مع موهبة برازيلية شابة، في سوق انتقالات الميركاتو القادم.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، تصريح رئيس أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ماريو سيلسو بيتراليا، جاء فيه: “هناك سباق للتعاقد مع فيتور روكي”.

وذكر موقع (ترانسفير ماركت) الألماني العالمي، عن اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع الموهبة البرازيلية الشابة فيتور روكي، خلال سوق الانتقالات القادمة، إلى جانب اهتمام برشلونة الإسباني بتلك الصفقة.

Athl. Paranaense president Petraglia: "There's a race to sign Vitor Roque. European top clubs want him and we received approached and bids, but it's still not what we want to sell Vitor". 🇧🇷 #transfers

Barcelona have Vitor Roque in their list – but English clubs are also keen. pic.twitter.com/Xg6R5LPf0m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2023