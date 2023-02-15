الجمعة, فبراير 17, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةبرشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية
رياضة

برشلونة يدخل سباق التنافس مع أرسنال للتعاقد مع موهبة برازيلية

موهبة البرازيل الصاعدة فيتور روكي على رادار برشلونة وأرسنال في الميركاتو القادم

كتب فارس أبو شيحة
فيتور روكي watanserb.com
فيتور روكي
- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحيفة، أنباء عن دخول برشلونة وأرسنال سباق التنافس للتعاقد مع موهبة برازيلية شابة، في سوق انتقالات الميركاتو القادم.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، تصريح رئيس أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ماريو سيلسو بيتراليا، جاء فيه: “هناك سباق للتعاقد مع فيتور روكي”.

البرازيلي روكي
البرازيلي روكي

سباق أرسنال وبرشلونة للتعاقد مع البرازيلي فيتور روكي

وذكر موقع (ترانسفير ماركت) الألماني العالمي، عن اهتمام نادي أرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع الموهبة البرازيلية الشابة فيتور روكي، خلال سوق الانتقالات القادمة، إلى جانب اهتمام برشلونة الإسباني بتلك الصفقة.

كما أضاف رئيس أتلتيكو باراناينسي بيتراليا: “أندية أوروبية كبيرة تريد التعاقد مع روكي، بالفعل تلقينا العديد من العروض، لكن لا تزال تلك العروض بعيدة عما نريده لبيع اللاعب”.

تتويج فيتور روكي مع منتخب البرازيل
تتويج فيتور روكي مع منتخب البرازيل

وعلق الصحفي الإيطالي رومانو على اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد مع البرازيلي فيتور روكي: “برشلونة وضع فيتور روكي على طاولته، لكن هناك أندية إنجليزية مهتمة بذلك”.

من فيتور روكي البرازيلي؟!

- Advertisement -

فيتور روكي، لاعب كرة قدم برازيلي، يلعب في مركز الهجوم، من مواليد شهر فبراير/شباط عام 2005 (17 عاماً).

بدأ مسيرته الكروية مع نادي أمريكا عام 2015، قبل أن يتنقل بعدها إلى صفوف فريق كروزيرو عام 2019. وبعدها انضم إلى صفوف فريق أتلتيكو باراناينسي عام 2022.

تنافس برشلونة وأرسنال للتعاقد مع البرازيلي روكي
تنافس برشلونة وأرسنال للتعاقد مع البرازيلي روكي

كما ويعدّ اللاعب فيتور روكي صاحب الـ17 عاماً، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البرازيلية، فقد ساهم مؤخراً في تتويج منتخب البرازيل (السيليساو) الشباب في بطولة كوبا أمريكا، تحت سن 20 عاماً في دولة كولومبيا.

يذكر أن فريقي برشلونة وأرسنال يمتلك العديد من النجوم البرازيليين في الوقت الحالي، لعل أبرزهم رافينيا دياز، وغابرييل خيسوس، وغابرييل مارتينيلي، وغابرييل سانتوس.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + ترانسفير ماركت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بيدري خارج الخدمة مع برشلونة.. وهذه مدة غيابه

رياضة

نتائج مباريات ذهاب الدوري الأوروبي 2023 دور ال16

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز السيتي على أرسنال

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تتناسى خسارة “أرسنال” بالرقص في ملهى ليلي (فيديو)

رياضة

فضيحة برشلونة الجديدة بعد اتهامه بالرشوة .. هل سيهبط للدرجة الثانية؟!

رياضة

الريال يُقلص الفارق مع غريمه برشلونة.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي وأرسنال والموعد في قمة الدوري الإنجليزي

رياضة

برشلونة يواصل الصدارة .. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين مع نهاية الجولة ال22

رياضة

تشكيلة برشلونة ضد فياريال وموعد المباراة في الدوري الإسباني

رياضة

“السوبر ليغ” تعود إلى الواجهة بمقترح جديد.. تعرف عليه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

هل تبول محمد السادس على نفسه خلال لقائه رئيس الغابون؟ (شاهد)

لأول مرة.. مسابقة ملكة جمال البدينات في الجزائر وشروط خاصة للفوز.. تعرف عليها(شاهد)

منها جفاف الفم..كيف يؤثر التوتر على أسنانك؟

بيكيه وعشيقته.. جدال حاد ينتهي بقبلات حميمية بعد تهديد شاكيرا له! (شاهد)

واتساب يعلن عن 4 ميزات جديدة على أندرويد..تعرف عليها

القصة الكاملة لاختفاء طالبين أردنيين.. رسالة غريبة والكتاب الذي دفعهما للهروب

قصة لا تصدق لأب يمني باع ابنته مقابل نصف مليون دولار ودولة كبيرة تتدخل

بعد مرور عام تقريبًا..3 سيناريوهات للحرب الروسية الأوكرانية

“إلزام العاملات بخلع النقاب ووضع المكياج”.. فيديو يثير ضجة في السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC