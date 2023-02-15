الجمعة, فبراير 17, 2023
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الهدهد

السديس يتغزل بـ”الفقع” بأغنية للفنان محمد عبده ويثير استياء المغردين! (شاهد)

كتب سالم حنفي
عبدالرحمن السديس يغني محمد عبده watanserb.com
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف عبدالرحمن السديس
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف، عبدالرحمن السديس وهو يتغزل بـ”الفقع” (الفطر).

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، عبدالرحمن السديس جالساً وبين يديه صندوق صغير مملوء بالفقع الذي جمعه خلال زيارة له لمحافظة حفر الباطن، شمال شرقي المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للفيديو المتداول، فقد أخذ “السديس” يحمد الله على نعمه بطريقته المعهودة من السجع المبالغ فيه، قبل أن يتحول لإلقاء أبيات شعرية حولها على هواه، قائلاً: “يا شايل الفقع بين يديه..يستاهل الفقع من شاله”.

حقيقة الأبيات الشعرية

وتعود الأبيات الأصلية التي نطق بها السديس لأغنية للفنان السعودي محمد عبده، يقول فيها: “يا شايل الظبي بين يديه.. يستاهل الظبي من شاله”، وهو ما يؤكد بأن “السديس” يستمع لأغاني محمد عبده.

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وتعود كلمات الأغنية الأصلية للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة والمستشار الخاص للملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي من تلحين الفنان محمد عبده.

ردود أفعال المغردين على ظهور “السديس”

ظهور “السديس” وهو يتغزل بـ”الفقع” وترديده أغنية محمد عبده (البديلة)، أثار حفيظة المغردين الذين أكدوا على عدم احترامهم له.

وفي هذا السياق، قال أحدهم: “لا قبول وصوت مُستفز وسجع يجيب الهم ، والله يصلح الحال بس”.

كما استعجب المغرد “محمد منقاش” ترديد “السديس” لأغنية محمد عبده على طريقته، قائلاً: “ياشايل الفقع بين ايديه … يستاهل الفقع من شاله .. هذي اعتقد ياشيخ على وزن اغنيه محمد عبده ياشايل الضبي بين ايديه يستاهل الضبي من شاله”.

وقال آخر معبّراً عن استيائه منه: “يسوق الزهد على الأغبياء وفي رصيده مليارات من اموال ضرائب الشعب”.

أما المغرد عبدالله، فقال: “يستاهل الفقع من شاله الشطر ذا يخليك ماعاد تروح تدور فقع”.

وقال مغرد آخر مستغرباً ترديد “السديس” لأغنية محمد عبده: “يا شايل الفقع بين ايديه يستاهل الفقع من شاله..هذي على وزن ياشايل الضبي بين ايديه يستاهل الضبي من شاله ان في الامر ريبه ..من بعد كورونا والعالم يرقل مييييررر الله يثبتنا على دينه”.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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