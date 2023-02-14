الثلاثاء, فبراير 14, 2023
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رياضة

إيقاف الحكم المصري إبراهيم نور الدين لهذا السبب

لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم توقف الحكم نور الدين لأجل غير مسمى

كتب فارس أبو شيحة
إيقاف إبراهيم نور الدين watanserb.com
إيقاف إبراهيم نور الدين
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وطن- قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين 43 عاماً، عقب تحكيمه مباراة الزمالك وسموحة في منافسات الجولة ال18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واستقرت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، على إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين، إلى أجل غير مسمى، بعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري، الاثنين.

إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين

وجاء سبب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف الحكم إبراهيم نور الدين، بعد خروجه بتصريحات تلفزيونية. عقب مباراة الزمالك وسموحة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين
إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين

كما وينص بنود لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، على حظر الحكام من الإدلاء بأي تصريحات بشأن قراراتهم التحكيمية، بعد انتهاء مباراة الزمالك وسموحة. وهو ما خالفه الحكم الدولي نور الدين.

وكان الحكم الدولي المصري نور الدين، قد خرج بتصريحات عبر قناة الحياة المصرية، بشأن قراراته التحكيمية التي أثارت الجدول خلال تحكيمه مباراة الزمالك وسموحة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

حكم مباراة الزمالك وسموحة
حكم مباراة الزمالك وسموحة

عقوبة إبراهيم نور الدين

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وأشارت صحيفة المصري اليوم، بأن لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعتزم على إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين، عن تحكيم المباريات القادمة لجولة أو أكثر من ذلك. بعد تصرحاته التلفزيونية الأخيرة عقب مباراة الزمالك وسموحة.

وحقق فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، الفوز الثمين على نظيره سموحة. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال18 من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

كما وأثارت القرارات التحكيمية للحكم المصري إبراهيم نور الدين، على مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة، الجدل الواسع عبر وسائل الإعلام المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح سموحة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

وسيلتقي فريق الزمالك أمام المريخ السوداني، الجمعة، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة للموسم الحالي.

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين
المصدروطن + المصري اليوم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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