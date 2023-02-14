إيقاف الحكم المصري إبراهيم نور الدين لهذا السبب

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وطن- قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين 43 عاماً، عقب تحكيمه مباراة الزمالك وسموحة في منافسات الجولة ال18 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واستقرت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، على إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين، إلى أجل غير مسمى، بعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري، الاثنين.

إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين

وجاء سبب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف الحكم إبراهيم نور الدين، بعد خروجه بتصريحات تلفزيونية. عقب مباراة الزمالك وسموحة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما وينص بنود لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، على حظر الحكام من الإدلاء بأي تصريحات بشأن قراراتهم التحكيمية، بعد انتهاء مباراة الزمالك وسموحة. وهو ما خالفه الحكم الدولي نور الدين.

وسط اعتراضات كبيرة من حسام حسن وبعد العودة إلى VAR.. إبراهيم نور الدين يرفض احتساب ركلة جزاء على الزمالك ❌ شاهد المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/el045ElcH8 pic.twitter.com/HIZuMukLx4 — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 13, 2023

وكان الحكم الدولي المصري نور الدين، قد خرج بتصريحات عبر قناة الحياة المصرية، بشأن قراراته التحكيمية التي أثارت الجدول خلال تحكيمه مباراة الزمالك وسموحة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

عقوبة إبراهيم نور الدين

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وأشارت صحيفة المصري اليوم، بأن لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعتزم على إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين، عن تحكيم المباريات القادمة لجولة أو أكثر من ذلك. بعد تصرحاته التلفزيونية الأخيرة عقب مباراة الزمالك وسموحة.

تصريحات إبراهيم نور الدين عبر قناة الحياة 🗣️#المدرج_الأهلاوي 🦅👇 pic.twitter.com/AoRo9X1nye — المدرج الأهلاوي🏟🦅 (@AlAhlyModarg) February 14, 2023

وحقق فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، الفوز الثمين على نظيره سموحة. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال18 من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

كما وأثارت القرارات التحكيمية للحكم المصري إبراهيم نور الدين، على مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة، الجدل الواسع عبر وسائل الإعلام المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح سموحة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وسموحة🎙️

🗨️هناك فارق بين لمس الكرة باليد ولعبها باليد، حيث إن لعب الكرة يغير مسار الكرة بينما اللمس من الممكن عدم تغير مسار الكرة، وأن إتجاه الكرة هو من يحدد من لعبها وإتخاذ القرار pic.twitter.com/CYjJA4i6Ag — kora11.com (@kora11) February 14, 2023

وسيلتقي فريق الزمالك أمام المريخ السوداني، الجمعة، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة للموسم الحالي.