الإثنين, فبراير 13, 2023
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ممدوح حمزة كشف تفاصيل لقائه بلواء كبير في جهاز أمني عقب عودته لمصر (فيديو)

المعارض المصري البارز المهندس ممدوح حمزة عاد لمصر بعد غياب بالخارج لأكثر من 3 سنوات هربا من بطش نظام السيسي

كتب باسل النجار
عودة ممدوح حمزة إلى مصر watanserb.com
المعارض المصري البارز المهندس ممدوح حمزة
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وطن – كشف المعارض المصري البارز المهندس ممدوح حمزة، تفاصيل لقاء جمعه بلواء في جهاز أمني داخل مطار القاهرة عقب عودته لمصر، بعد غياب بالخارج دام نحو 3 سنوات بسبب اضطهاد النظام له ووضعه على قوائم الإرهاب.

المعارض ممدوح حمزة يعود لمصر بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب

ويشار إلى أنه منذ مغادرته مصر قبل 3 سنوات و4 أشهر، لم يعد ممدوح حمزة من الخارج بسبب إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول إثر إدانته غيابيا بحكم قضائي.

لكن الأسبوع الماضي، أصدرت جهات التحقيق القضائية قرارا برفع اسم حمزة من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ما شجعه على العودة لمصر.

ونشر ممدوح حمزة عبر حسابه بفيسبوك مقطعا مصورا وثقه من المطار عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة، كشف فيه كواليس رحلته وما حدث معه.

وكشف “حمزة” أن لواءا بجهاز أمني استقبله في المطار وقال له إن مصر “ترحب بأولادها المخلصين”.

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وبناء على ذلك عبر المعارض المصري البارز عن تفاؤله لافتا إلى ما وصفه بالانفراجة في الأزمة بين النظام المصري والمعارضة، ودعا السلطات للسماح بعودة المعارضين في الخارج وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وعن كواليس عودته قال ممدوح حمزة: “وصلت مطار القاهرة وطلعت من بوابة الطائرة لقيت رجل كبير كده ضخم بيقولي حمدالله على السلامة وحواليه رجالة كتير”.

وتابع أنه سأله عن هويته فأخبره: “أنا العميد فلان قولت بس هو معاه الفرقة جايين ياخدوني من الطيارة للمعتقل.. قالولي اتفضل واحد منهم كان معايا شنطتين ساعدني في شيلهم واصطحبوني في سكة مش عارف رايح فين وقالولي الدكتور أسامة منتظرك جوه”.

واستطرد ممدوح حمزة: “دخلت في الصالة اللي كنت عشان أقعد فيه زمان قبل ما أسافر أدفع 500 جنيه دخلت ببلاش.. وعليه قابلت واحد لواء قالي مصر بترحب بولادها المخلصين وفاتحة دراعتها لأبنائها عشان يرجعوا بلادهم وبلدهم تستفيد منهم.”

وأكد حمزة أن هذا ما حدث معه بالحرف وعقب: “لو كان ده فعلا الاتجاه للدولة حاليا فنبقى احنا ماشيين صح.. بس متوقفش عند كده هما قالوا البلد فاتحة دراعتها لأبنائها المخلصين.. في أبناء مخلصين قابلتهم بره كتير جدا وفيه أبناء مخلصين أيضا في السجن.”

وأكمل: “فأنا مبسوط إن دي الخطوة الأولى وأنا متفائل جدا لأني انا جاي وعارف لإما هتاخد واتسجن أو متاخدش.. وأول خطوة في المطار افتكرت اني خلاص هتسجن لحد ما قابلت اسامة ودخلنا الصالة.. فأرجو اللي انا فهمته النهاردة واللي أسعدني جدا إن هناك انفراجة.”

أزمة ممدوح حمزة مع نظام السيسي

وكان المحامي المصري الحقوقي خالد علي، قد أكد في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك “وصول (موكله) ممدوح حمزة للقاهرة بعد أيام معدودة من صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار منع السفر وترقب الوصول (الخميس)”.

ويشار إلى أنه منذ مغادرته مصر قبل 3 سنوات و4 أشهر، لم يعد حمزة وهو قيادي بارز في صفوف المعارضة من الخارج بسبب إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول إثر إدانته غيابيا بحكم قضائي.

وفي أكتوبر 2020، قضت محكمة أمن الدولة (معنية بقضايا الأمن القومي) بحبس حمزة 6 أشهر غيابيا (كونه خارج البلاد) وإدراجه على قوائم الإرهاب إثر إدانته بـ”التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة”.

وفي سبتمبر 2021 أعلنت هيئة دفاع حمزة في بيان، أنه “تم قبول تظلم قضائي من نائب الحاكم العسكري وتقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد”

وينتظر ممدوح حمزة جلسة جديدة من جلسات إعادة محاكمته في 30 يونيو المقبل.

ويبدو أن نظام السيسي يمهد لمصالحة شاملة مع المعارضة، لتهدئة الأوضاع في مصر بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي أججت الغضب ضد نظامه وسياساته الفردية التي دمرت الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن عودة ممدوح حمزة لمصر، سبقها عودة المخرج الشهير خالد يوسف في مارس 2021 بعد نحو عامين من مغادرته إلى باريس إثر تحقيقات قضائية ضده، قبل أن يستقر بمصر ويتفرغ لعمله السينمائي.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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