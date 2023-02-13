الإثنين, فبراير 13, 2023
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ما هي قاعدة 80/20 للجنس؟!.. أخصائية في علم الجنس تجيبنا

بالنسبة لكثير من الناس، فالجنس هو وسيلة للشعور بالحب والرغبة من قبل الشريك، وهو أمر مهم للأمان والتواصل والثقة

كتب أنس السالم
ما هي قاعدة 80/20 للجنس؟!.. أخصائية في علم الجنس تجيبنا watanserb.com
الأزواج الذين يمارسون الجنس أكثر ليسوا بالضرورة أكثر سعادة
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وطن – قالت أخصائية في علم الجنس والعلاقات الزوجية، إنّ متوسط عدد مرات ممارسة العلاقة الحميمة بين الأزواج هو مرة واحدة في الأسبوع.

وأضافت أنّ الأزواج الذين يمارسون الجنس أكثر ليسوا بالضرورة أكثر سعادة. لكن الأزواج الذين لديهم مستويات رغبة مختلفة ويكافحون من أجل فهم وجهات نظر بعضهم البعض يعانون من التوتر.

وقالت الأخصائيّة Isiah McKimmie إنّه بالنسبة لكثير من الناس، فالجنس هو وسيلة للشعور بالحب والرغبة من قبل الشريك، وهو أمر مهم للأمان والتواصل والثقة.

الاخصائية بالجنس
الأخصائيّة Isiah McKimmie

قاعدة 80/20 للجنس والعلاقات

وأوضحت أنّ الجنس ليس كل شيء في العلاقة، لكنه مهم لكثير من الناس.

فعندما يسير كل شيء على ما يرام في علاقتك والجنس – يمثل الجنس حوالي 20 في المائة.

لكن عندما تكون هناك مشاكل، يمكن أن تشعر بأن الجنس يستهلك 80 في المائة من طاقتك وتفكيرك.

من الطبيعي أن تتغير الرغبة الجنسية

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لدينا جميعًا مستويات رغبة مختلفة في ممارسة الجنس ومن الطبيعي أن تتقلب مستويات رغبتنا طوال حياتنا.

إذا كان كلاكما على ما يرام مع تكرار ممارسة الجنس، فلا توجد مشكلة. يعد التردد الجنسي مشكلة فقط إذا واجهت مستويات مختلفة من الرغبة.بحسب ما جاء في “news.com

العلاقة الزوجية
من الطبيعي أن تتقلب مستويات ممارسة الجنس بين الزوجين

وفق الإخصائية فإنّ “الشعور بأنك لا تريد ممارسة الجنس مرة أخرى أمر شائع إلى حد ما – لقد سمعت الكثير من الناس يقولون ذلك في غرفة العلاج الخاصة بي. ولكن عادة ما يحدث المزيد”.

وأكدت أنّ الرغبة الجنسية هي استجابة وليست تلقائية.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، لا تنشأ الرغبة الجنسية تلقائيًا من تلقاء نفسها. بل إنها تنشأ (أو لا تنشأ) استجابةً لعوامل أخرى.

ما يعنيه هذا أيضًا هو أنه عندما نغير العوامل السياقية – مثل حالة العلاقة، ومدى استرخاء شخص ما، ومواقفهم الجنسية، ومدى ثقتهم في أنفسهم أو حتى مقدار الأعمال المنزلية التي يقومون بها تتغير مستويات رغباتهم – غالبًا ما تزداد بشكل غير متوقع.وفق الإخصائية

وقالت: “نحن نعلم أن النساء اللواتي يدخلن في علاقة جديدة في أي عمر يتعرضن لارتفاع في الرغبة الجنسية. يمكن أن يتغير الشعور بأنك لا ترغب أبدًا في ممارسة الجـنس مرة أخرى إذا قمت بتغيير العوامل السياقية”.

العلاقة الحميمة
الرغبة الجنسية وفق الإخصائية هي استجابة وليست تلقائية

وتابعت: “أكثر ما يقلقني هو دائمًا كيف يمكن للزوجين التحدث عن مشكلة يواجهونها”.

ترى الإخصائية أنه “لم يتعلم معظمنا كيفية التحدث عن الجنـس والشعور بالحرج والإحراج حيال ذلك. قد تشعر أحيانًا أن ممارسة الجنس أسهل من الحديث عنها”.

وتنصح: “شارك الأشياء المتعلقة بالعلاقة التي تحبها ودع شريكك يعرف مقدار ما تعنيه لك. شارك مخاوفك وأخبر شريكك أنك تريد معرفة المزيد عن شعوره حتى تتمكن من العمل على هذا معًا”.

يمكن أن يكون الجنـس طريقة جميلة للتواصل مع شخص ما. إنه ليس ضروريًا لكل علاقة مزدهرة، ولكن إذا كان مهمًا لك أو لشريكك فإن عدم وجوده سيسبب التوتر.بحسب Isiah

 

المصدرnews.com - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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