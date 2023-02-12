الأحد, فبراير 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمكافأة خيالية من الوليد بن طلال لنادي الهلال بعد إنجاز مونديال الأندية
الهدهد

مكافأة خيالية من الوليد بن طلال لنادي الهلال بعد إنجاز مونديال الأندية

احتفاء سعودي بما حققه نادي الهلال في مباراته أمام رال مدريد الإسباني

كتب خالد السعدي
خسارة الهلال أمام ريال مدريد watanserb.com
مباراة الهلال أمام ريال مدريد
- Advertisement -

وطن – ضاعف رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، من مكافأته لنادي الهلال بعد إنجازه التاريخي في بطولة مونديال الأندية، وحلوله في المركز الثاني بعد الخسارة من نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن نادي الهلال رفع اسم السعودية عاليا بعد حلوله في المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الوليد بن طلال، عن مكافأة إضافية لنـادي الهلال ليصل المجموع ١٠٠ مليون ريـال سعـودي.

وكان الوليد بن طلال قد أعلن في وقت سابق، عن مكافأة بقيمة مليون ريال لكل لاعب، بعد الفوز على نادي فلامينجو البرازيلي بالدور نصف النهائي.

وفاز ريال مدريد الإسباني، ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5 – 3، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

تعليق وزير الرياضة السعودي على مباراة الهلال والريال

- Advertisement -

ونشر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدة عقب المباراة قال فيها: “كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية .. ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا.. والقادم أفضل بإذن الله”.

تعليق مدير مكتب ابن سلمان

وفي وقت سابق، عقّب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي ريال مدريد.

وقال بدر عبر تويتر: “مبروك لممثّلنا نادي الهلال.. وصافة أندية العالم.. إنجاز بعزيمة سعودية.. ونجاح رياضي جديد..”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

حمد المزروعي يسخر من هزيمة الهلال أمام ريال مدريد.. كيف رد السعوديون؟

الهدهد

إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

الهدهد

الوليد بن طلال يفاجئ عشاق نادي الهلال عن ضم “ميسي”: أبشروا به! (شاهد)

الهدهد

هذا ما فعله أمير قطر مع الوليد بن طلال في حضرة ابن سلمان (فيديو)

الهدهد

الوليد بن طلال عاريا وما احتفظ به قرب مؤخرته يثير الجدل (فيديو)

الهدهد

الوليد بن طلال يصبح ثاني أكبر مستثمر في “تويتر” بعد إيلون ماسك

حياتنا

حفيدات الوليد بن طلال يهربن منه في مقطع جديد مثير للجدل! (فيديو)

الهدهد

الوليد بن طلال يفاجئ نواف الخالدي بمكافأة ضخمة بمناسبة اعتزاله

الهدهد

شركة أمريكية تقاضي فلاحين مصريين بسبب “العنب الأسود”.. ما علاقة الوليد بن طلال؟

الهدهد

الوليد بن طلال عاريا في أحدث ظهور له ويثير الجدل (فيديو)

الهدهد

الوليد بن طلال يفجر مفاجأة بشأن أعلى برج في العالم بجدة (فيديو)

اقتصاد

الكشف عن قيمة استثمارات الوليد بن طلال في روسيا منذ بَدء غزو أوكرانيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الانهيار الثالث.. كل ما تريد معرفته عن كهرمان مرعش التي سواها زلزال تركيا بالأرض

حمد المزروعي يسخر من هزيمة الهلال أمام ريال مدريد.. كيف رد السعوديون؟

إليسا تشعل كازينو لبنان بالرقص بفستان أحمر قصير وتوجه رسالة من هناك لضحايا الزلزال!  

فوهات تشبه البراكين.. فيديو مرعب قرب نهر العاصي بسوريا بعد الزلزال المدمر

تعليق تركي آل الشيخ على خسارة الهلال السعودي أمام ريال مدريد

يمكنك أخذ كيس من رقائق البطاطس على متن طائرة.. لكن احذر مما سيحدث لك!

هذا ما سيحدث لك إذا توقفت عن الإستحمام لمدة شهر!

ملكة جمال كرواتيا تنشر فيديو صادم داخل الجيم يكشف سر جسدها المثير!

تشكيلة ليفربول ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

صحفي مصري يكشف ما طلبته الرياض من القاهرة لإنهاء أزمة التراشق وعلاقة أحمد موسى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC