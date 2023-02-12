مكافأة خيالية من الوليد بن طلال لنادي الهلال بعد إنجاز مونديال الأندية

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وطن – ضاعف رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، من مكافأته لنادي الهلال بعد إنجازه التاريخي في بطولة مونديال الأندية، وحلوله في المركز الثاني بعد الخسارة من نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن نادي الهلال رفع اسم السعودية عاليا بعد حلوله في المركز الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الوليد بن طلال، عن مكافأة إضافية لنـادي الهلال ليصل المجموع ١٠٠ مليون ريـال سعـودي.

مبروك لوالدي الـمـلك @KingSalman🇸🇦💚

مبروك لأخي #ولي_العهد_الأمير_محمد🇸🇦💚 مبروك لـ #الهلال🥈 وللشعب السعودي 🇸🇦💚 رفـع #الـهـلال الـعـلم 🇸🇦 عــاليـاً:

وصيف🥈#كـأس_العالم_للأندية. ومني مكـافأة اضـافية للتغريدة المرفقة لنـادي

الهلال ليصل المجموع ١٠٠ مليون ريـال سعـودي https://t.co/J1SWA7cqrc — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 11, 2023

وكان الوليد بن طلال قد أعلن في وقت سابق، عن مكافأة بقيمة مليون ريال لكل لاعب، بعد الفوز على نادي فلامينجو البرازيلي بالدور نصف النهائي.

وفاز ريال مدريد الإسباني، ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5 – 3، فى المباراة النهائية التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

تعليق وزير الرياضة السعودي على مباراة الهلال والريال

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ونشر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تغريدة عقب المباراة قال فيها: “كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية .. ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا.. والقادم أفضل بإذن الله”.

كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية 🇸🇦 ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا 👏🏼 والقادم أفضل بإذن الله 🇸🇦 — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 11, 2023

تعليق مدير مكتب ابن سلمان

وفي وقت سابق، عقّب بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على خسارة نادي الهلال السعودي أمام نادي ريال مدريد.

وقال بدر عبر تويتر: “مبروك لممثّلنا نادي الهلال.. وصافة أندية العالم.. إنجاز بعزيمة سعودية.. ونجاح رياضي جديد..”