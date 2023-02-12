قيادي بالحشد الشعبي يسيء لأعراض السوريات ويطلبهن للمتعة (فيديو)

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وطن- لم تكتف عصابات الحشد الشعبي العراقي التابعة لإيران بالجرائم والمجازر التي ارتكبوها ولا زالوا بحق المدنيين في كل مكان من سوريا، بل عمدوا إلى الإساءة لأعراض السوريين في قمة مأساتهم ونكبتهم بالزلزال.

اكتفى ضابط النظام السوري بهز رأسه والضحك

وتداول نشطاء مقطع فيديو لأحد قادة الحشد وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء عن السوريات، أثناء حديثه مع أحد ضباط النظام السوري، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين السوريين على مواقع التواصل.

وظهر المدعو “عبد العزيز المحمداوي” الملقب “أبو فدك” أو الخال أثناء زيارة له إلى حلب أمام أبنية مدمرة جراء الزلزال، وهو يتحدث إلى ضابط تابع للنظام السوري، عن النساء.

وقال للضابط خلال الفيديو: “أي واحدة متأخرة أو فاتها القطار، اعزلها لنا”، مضيفا: “تمشي عندنا”، فيما ظهر الضابط المذكور وهو يهز برأسه ويضحك.

أي وحدة متأخرة ولو فايتها القطار عطينا ياها تمشي عدنا

رئيس هيئة أركان ميليشيا #الحشد_الشعبي التابع لـ #إيران عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) يطلب تأمين امرأة له من ضحايا #الزلزال في مدينة #حلب.. وضابط كبير في #ميليشيا #الأسد يضحك#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/OMs0c7tZzH — ahmad af (@ahmadaf18169785) February 12, 2023

وجاء ذلك بعد ساعة من لقاء “المحمداوي” صاحب التاريخ الدموي بمثيله بشار الأسد، أثناء زيارته لمدينة حلب حيث تبادلا الضحك والتهاني.

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وفجر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع غضب السوريين الذين لا زالوا تحت وطأة المأساة والكارثة التي ألمت بهم.

ورفض المسؤول في مديرية إعلام الحشد الشعبي مؤيد الساعدي التعليق على حديث “أبو فدك”، وبدلا من ذلك وجه انتقادات للولايات المتحدة واتهمها بـ”محاصرة السوريين وتعطيل وصول المساعدات الإغاثية لضحايا الزلزال.

مجرمون قذرون

وقوبل كلام الطائفي “أبو فدك” بموجة من الاستياء والغضب ولم يستغرب بعضهم صدور مثل هذا الكلام عن أناس يجدون المرأة مجرد وعاء للذة ويروجون لزواج المتعة.

وعلق “عبدالعزيز التويجري“: “قائد الحشد الشيعي العراقي أبو فدك يقول بكلّ خسّة لضابط سوري في حلب: “أي واحدة فاتها القطار بتمشي عندنا ويقصد ضحايا الزلزال من نساء السنّة”.

وأضاف :”هؤلاء وأمثالهم مُجرموا حربٍ قذرون”.

قائد الحشد الشيعي العراقي أبو فدك يقول بكلّ خسّة لضابط سوري في حلب: "أي واحدة فاتها القطار بتمشي عندنا".

ويقصد ضحايا الزلزال من نساء السنّة.

هؤلاء وأمثالهم مُجرموا حربٍ قذرون. pic.twitter.com/Dcn9WwY1jV — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) February 11, 2023

فيما عقبت الناشطة السورية في مجال حقوق الإنسان “بيداء حميد” في تغريدة: “رئيس أركان الحشد الشعبي المدعو أبو فدك طلب ممارسة الجنس مع سوريات من ضحايا الزلزال.”

وتابعت:”وطلب هذا الفعل الفاحش من دون حياء وخجل أمام الكاميرات.”

وقال ” أحمد بن ثالبة”: “لن يتغيروا ابداً فهذي عقيدتكم وما خفي اعظم”.

لن يتغيروا ابداً فهذي عقيدتكم وما خفي اعظم — ﮼أحمدبن﮼ثالبة (@binthaliba) February 12, 2023

ودعا ” فايز” إلى عدم التعجب والإستغراب من مقولة هذا القائد الميليشياوي وقال :”إذا قرأت تاريخ الفرس وأذنابهم سيبطل عجبك، وستجد أنهم أخبث الناس في استقلال نكبات المسلمين والرقص على جراحهم”.

وقال الصحافي السوري “قتيبة ياسين” في تغريدة إن “أبو فدك” حضر لمدينة حلب “بحجة نجدة أهلها، لكنه يطلب من أحد ضباط الأسد تأمين امرأة له”.

"أبو فدك" قائد أركان الحشد الشعبي العراقي التابع لإيران نزل إلى حلب بحجة نجدة أهلها

وهنا يطلب من أحد ضباط الأسد تأمين امرأة له من ضحايا الزلزال ويقول: "أي وحدة متأخرة ولو فايتها القطار تمشي عدنا" وضابط الأسد يضحك!

وكان قد التقى مع بشار الأسد قبل ساعة من طلبه امرأة سورية منكوبة pic.twitter.com/5GcLUKLOFK — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 11, 2023

من هو رئيس الحشد الشعبي؟

يشار إلى أنّ الولايات المتحدة كانت صنفت “رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي، عبد العزيز المحمداوي -أبو فدك – ضمن قوائم الإرهاب في كانون الثاني (يناير) 2021، بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا كتائب حزب الله العراقية، ومسؤوليته عن مقتل واختطاف متظاهرين، وسيطرته على مؤسسات أمنية عراقية وجعلها تعمل لخدمة إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في حينها إنّ “المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة”، ومدعومة من إيران وتسعى إلى “دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة”، وقد أعلنت مسؤوليتها عن “العديد من الأعمال الإرهابية في العراق”.