الأحد, فبراير 12, 2023
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قيادي بالحشد الشعبي يسيء لأعراض السوريات ويطلبهن للمتعة (فيديو)

"عبد العزيز المحمداوي" الملقب "أبو فدك" القيادي بميليشيا الحشد الشعبي قال لأحد ضباط النظام السوري عن النساء السوريات: "أي واحدة متأخرة أو فاتها القطار، اعزلها لنا"

كتب خالد الأحمد
قيادي بالحشد الشعبي يسيء لأعراض السوريات watanserb.com
قيادي بالحشد الشعبي يسيء لأعراض السوريات
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وطن- لم تكتف عصابات الحشد الشعبي العراقي التابعة لإيران بالجرائم والمجازر التي ارتكبوها ولا زالوا بحق المدنيين في كل مكان من سوريا، بل عمدوا إلى الإساءة لأعراض السوريين في قمة مأساتهم ونكبتهم بالزلزال.

اكتفى ضابط النظام السوري بهز رأسه والضحك

وتداول نشطاء مقطع فيديو لأحد قادة الحشد وهو يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء عن السوريات، أثناء حديثه مع أحد ضباط النظام السوري، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين السوريين على مواقع التواصل.

وظهر المدعو “عبد العزيز المحمداوي” الملقب “أبو فدك” أو الخال أثناء زيارة له إلى حلب أمام أبنية مدمرة جراء الزلزال، وهو يتحدث إلى ضابط تابع للنظام السوري، عن النساء.

وقال للضابط خلال الفيديو: “أي واحدة متأخرة أو فاتها القطار، اعزلها لنا”، مضيفا: “تمشي عندنا”، فيما ظهر الضابط المذكور وهو يهز برأسه ويضحك.

وجاء ذلك بعد ساعة من لقاء “المحمداوي” صاحب التاريخ الدموي بمثيله بشار الأسد، أثناء زيارته لمدينة حلب حيث تبادلا الضحك والتهاني.

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وفجر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع غضب السوريين الذين لا زالوا تحت وطأة المأساة والكارثة التي ألمت بهم.

ورفض المسؤول في مديرية إعلام الحشد الشعبي مؤيد الساعدي التعليق على حديث “أبو فدك”، وبدلا من ذلك وجه انتقادات للولايات المتحدة واتهمها بـ”محاصرة السوريين وتعطيل وصول المساعدات الإغاثية لضحايا الزلزال.

مجرمون قذرون

وقوبل كلام الطائفي “أبو فدك” بموجة من الاستياء والغضب ولم يستغرب بعضهم صدور مثل هذا الكلام عن أناس يجدون المرأة مجرد وعاء للذة ويروجون لزواج المتعة.

وعلق “عبدالعزيز التويجري“: “قائد الحشد الشيعي العراقي أبو فدك يقول بكلّ خسّة لضابط سوري في حلب: “أي واحدة فاتها القطار بتمشي عندنا ويقصد ضحايا الزلزال من نساء السنّة”.

وأضاف :”هؤلاء وأمثالهم مُجرموا حربٍ قذرون”.

فيما عقبت الناشطة السورية في مجال حقوق الإنسان “بيداء حميد” في تغريدة: “رئيس أركان الحشد الشعبي المدعو أبو فدك طلب ممارسة الجنس مع سوريات من ضحايا الزلزال.”

وتابعت:”وطلب هذا الفعل الفاحش من دون حياء وخجل أمام الكاميرات.”

وقال ” أحمد بن ثالبة”: “لن يتغيروا ابداً فهذي عقيدتكم وما خفي اعظم”.

ودعا ” فايز” إلى عدم التعجب والإستغراب من مقولة هذا القائد الميليشياوي وقال :”إذا قرأت تاريخ الفرس وأذنابهم سيبطل عجبك، وستجد أنهم أخبث الناس في استقلال نكبات المسلمين والرقص على جراحهم”.

وقال الصحافي السوري “قتيبة ياسين” في تغريدة إن “أبو فدك” حضر لمدينة حلب “بحجة نجدة أهلها، لكنه يطلب من أحد ضباط الأسد تأمين امرأة له”.

التقى رئيس الحشد الشعبي مع بشار الأسد قبل ساعة من طلبه امرأة سورية منكوبة
التقى رئيس الحشد الشعبي مع بشار الأسد قبل ساعة من طلبه امرأة سورية منكوبة

من هو رئيس الحشد الشعبي؟

يشار إلى أنّ الولايات المتحدة كانت صنفت “رئيس أركان الحشد الشعبي العراقي، عبد العزيز المحمداوي -أبو فدك – ضمن قوائم الإرهاب في كانون الثاني (يناير) 2021، بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، وميليشيا كتائب حزب الله العراقية، ومسؤوليته عن مقتل واختطاف متظاهرين، وسيطرته على مؤسسات أمنية عراقية وجعلها تعمل لخدمة إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في حينها إنّ “المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة”، ومدعومة من إيران وتسعى إلى “دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة”، وقد أعلنت مسؤوليتها عن “العديد من الأعمال الإرهابية في العراق”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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