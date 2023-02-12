الأحد, فبراير 12, 2023
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فيديو صادم لموظفة في متجر أمريكي شهير تستقيل عبر الإذاعة الداخلية وتسب المدير

توجهت الموظفة في متاجر وول مارت إلى الإذاعة الداخلية وسبت المدير ثم قدمت استقالتها بسبب سوء التعامل والأجور الزهيدة

كتب خالد السعدي
استقالة موظفة متاجر وول مارت watanserb.com
متاجر وول مارت
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه صادم، يوثق طريقة استقالة موظفة في سلسلة متاجر وول مارت، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، وتدير سلسلة من المحال التجارية.

وتحدثت الموظفة في الإذاعة الداخلية للمتجر، وقالت: “أرجو الانتباه متسوقي وول مارت والزملاء العاملين.. اسمي بيث من قسم الإلكترونيات وأعمل هنا منذ خمس سنوات، وبإمكاني القول إن الجميع هنا مرهقين وأجورهم زهيدة”.

وأضافت: “سياسة الحضور سيئة، وتعامل الإدارة معنا قذر وتجاوبهم مع شكاوى الزبائن ضعيف ويمكن استبدالنا.. لقد سئمت من التلاعب النفسي المستمر وتعامل الإدارة مع الموظفين القدماء الذي يعتبر سيئا للغاية”.

وتابعت: “رسالتي إلى مدير المتجر جاريد.. أنت شخص منحرف.. ورسالتي إلى غريتا وكاثي.. عار عليكما التعامل مع زملائكما بهذه الطريقة وأتمنى ألا تتحدثن مع عائلتيكما بنفس الطريقة التي تتحدثون بها معنا”.

واستكملت: “ندائي إلى باتي وشاردل وكثير من الزملاء .. متجر وول مارت لا يستحق أمثالكم.. اللعنة على المدير واللعنة على هذه الوظيفة.. أنا أستقيل”.

وألقت الموظفة المستقيلة، هذا البيان أمام جمع مع الحاضرين من زبائن المتجر، الذين انتابتهم حالة من الصدمة.

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ما هي متاجر وول مارت؟

وشركة وول مارت هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للبيع بالتجزئة، تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومتاجر البقالات، ويقع مقرها الرئيسي في بنتونفيل أركنساس، وتأسست رسمياً في 31 أكتوبر 1969، وكان مؤسسها هو سام والتون.

تمتلك الشركة وتدير مستودعات سامز كلوب للبيع بالتجزئة، واعتبارًا من عام 2020 باتت وول مارت تمتلك 11510 متجرًا وناديًا في 27 دولة، وتعمل تحت 56 اسمًا مختلفًا.

وتعمل الشركة تحت اسم وول مارت في الولايات المتحدة وكندا، ووول مارت المكسيك في المكسيك وأمريكا الوسطى، وأسدا في المملكة المتحدة، وفليبكارت للجملة في الهند، وتدير عمليات مملوكة بالكامل في الأرجنتين وتشيلي وكندا وجنوب إفريقيا.

وتمتلك وول مارت حصة أقلية فقط 20% في «وول مارت البرازيل» التي أعيدت تسميتها Grupo Big في أغسطس 2019.

يُشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، قتل ستة أشخاص جراء إطلاق النار في سوبرماركت وولمارت في تشيسابيك بولاية فرجينيا الأمريكية، فيما قالت شبكة وولمارت للمتاجر إنها صدمت من هذا الحدث المأساوي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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