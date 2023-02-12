الأحد, فبراير 12, 2023
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انعكاس المرآة يفضح حلا شيحة ويفجر أزمة الحجاب من جديد (شاهد)

كان من التفسيرات المرجحة انفصال حلا شيحة عن الداعية معز مسعود خاصة وأنها ظهرت بمفردها أكثر من مرة

كتب رفيف عبدالله
انعكاس المرآة يفضح حلا شيحة ويفجر أزمة الحجاب من جديد (شاهد) watanserb.com
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وطن– أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة، حالة من الجدل بين متابعيها، بعد ظهورها بدون حجاب لأول مرة منذ زواجها بالداعية معز مسعود.

قوة الحب

ولم تقصد حلا شيحة أن تظهر بلا حجاب، لكنها شاركت فيديواً لابنتيها عبر حسابها على “انستجرام“، وظهرت في انعكاس المرآة بدون حجاب.

وكتبت حلا شيحة في تعليقها على الفيديو: “أنا أؤمن بقوة الأسرة، قوة الحب، قوة الطهارة والفرح”.

وتابعت: “أعتقد أن الغد مكان رائع، وذلك عندما نمر بأوقات عصيبة، وأوقات حزينة، وأحداث صادمة. لن يقودنا الشعور بالذنب والغضب إلا إلى مكان أفضل، ونصبح أكثر حكمة وأقوى وأقل غضبًا ومغفرة أكبر”.

وختمت الفنانة المصرية: “ألقي نظرة على أبنائي وأرى حضورا، فهم سعداء جدا بضحكاتهم من قلوبهم، يمكننا أن نتعلم الكثير من أطفالنا”.

“ليس لعبة”

ولم يُعِر المتابعون اهتماماً للمغزى من فيديو حلا، وانصبّ تركيزهم على ظهورها بدون حجاب.

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وبينما اعتقد بعضهم أنها قد تكون ظهرت بدونه دون أن تنتبه. وهاجمها الأغلبية مشددين على أن الأمر ليس “لعبة”. على حد تعبيرهم.

اللقطة التي ظهرت بها حلا دون حجاب

وكان من الأمور المرجحة، انفصالها عن الداعية معز مسعود، خاصة وأنها ظهرت بمفردها أكثر من مرة.

وجاء في التعليقات: “الله يهدينا ويهديكي وان شاءالله مايكون تمهيد لقلع الحجاب”.

وكتبت أخرى: “شكلك قلعتى الحجاب تانى”.

ووجّه متابع سؤالاً لحلا قائلاً: “سؤال لك .. لماذا مره تتحجبي ومرة تشيلي الحجاب .. ارسي ع بر”.

وعقب آخر: “طيب بس فهمينا ليش بتزعي الحجاب وبترجعي تحطيه. لماذا التذبذب في الشخصية والتفكير. الله يهدينا ويهديكي اختي الحجاب وفرض الله مش لعبة افهمي”.

رحلة الحجاب

وأصبحت حلا شيحة مثاراً للجدل الدائم في مصر بعد إعلان عودتها لعالم الفن بعد فترة اعتزال تخطّت الـ10 سنوات، وخلعها النقاب الذي ارتدته طيلة هذه السنوات.

وقالت حلا في بيان، إنها تشتاق للوقوف أمام الكاميرا والمشاركة في تقديم أعمال تحمل مضامين وأفكاراً تنتصر للإنسانية، الأمر الذي شجّعها عليه زوجها، قبل أن يتمّ طلاقهما رسمياً.

كشفت حلا حينها أنه من الصعب أن تحافظ على استقرارها الأسري مع اتخاذها قرار عودتها إلى الفن، وأنها وزوجها اختلفا في هذه النقطة، فهو كان لا يريدها أن تمثل ثانية، أما هي فقررت أن تعود لما تحب فعله وهو التمثيل.

ثم فوجئ الجمهور بإعلان حلا ارتباطها بالداعية المصري معز مسعود، وبدأت بالظهور مرتدية الحجاب بشكل كامل معلنةً العودة إليه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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