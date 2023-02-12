الأحد, فبراير 12, 2023
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الجزائر تتهم المغرب وإسرائيل بمحاولة اختراق وكالة الأنباء الجزائرية

وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن مصدر الهجمات التي تعرض لها موقعها الإلكتروني هو المغرب وإسرائيل

كتب فهمي الورغمي
اختراق وكالة الأنباء الجزائرية watanserb.com
اختراق وكالة الأنباء الجزائرية
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وطن- أكدت وكالة الأنباء الجزائرية تعرض موقعها الرسمي لهجمات سيبرانية، وأشارت في بيان رسمي إلى أن مصدر تلك الهجمات هي المغرب وإسرائيل.

هجمات سيبرانية مصدرها المغرب وإسرائيل

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في بيان لها، الأحد، إنها موقعها الإلكتروني تعرض لسلسلة من “الهجمات السيبرانية.”

وجاء في بيان الوكالة “أن الهجمات التي تعرض لها الموقع الإلكتروني تهدف لاختراقه مما دفع إلى حجبه مؤقتا.”

وحسب البيان ” اتضح أن هذه الهجمات مصدرها إسرائيل والمغرب وبعض مناطق أوروبا.”

وأضاف “التدابير والأنظمة التقنية للوكالة سمحت بصد هذه السلسلة من الهجمات الحادة التي مازالت متواصلة، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات .”

هجمات سيبرانية مصدرها المغرب وإسرائيل
هجمات سيبرانية مصدرها المغرب وإسرائيل

“حرب إعلامية تستهدف الجزائر”

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كما لفت البيان إلى أن “الموقع الإلكتروني للوكالة بنسخته الناطقة باللغتين الوطنيتين وبلغات أجنبية يتعرض منذ فترة طويلة إلى هجمات سيبرانية متفاوتة الحدة، مسيرة من معظم المصادر الجغرافية المذكورة “.

واعتبرت الوكالة الجزائرية “هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا.”

وختم البيان “هذه الهجمات السيبرانية تزداد حدة غداة المواقف والقرارات المصيرية، على غرار تلك التي اتخذتها الدولة انسجاما ومبادئها الثابتة تجاه القضايا الوطنية، الإقليمية والدولية، والمرافقة الإعلامية لوكالة الأنباء الجزائرية لهذا النهج”.

ردود فعل متباينة

أثار بيان وكالة الأنباء الجزائرية ردود فعل متباينة بين النشطاء بين من اعتبر ما ذكره البيان أمرا واقعيا- بغض النظر عن مصدرها- حيث أن الهجمات السيبرانية أصبحت اليوم خطرا حقيقيا يهدد العالم الرقمي.

فيما رأى آخرون أن اتهام الجزائر للمغرب وإسرائيل بشن هجمات سيبرانية على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء خاصتها، يأتي في السياق من التهم التي وجهتها دول كثيرة إلى الرباط حول استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على عدد من الصحفيين والحقوقيين داخل المغرب وخارجه.

حتى أن تقارير إعلامية أكدت تجسس النظام المغربي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزرائه، وهو ما كشفته منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية ومقرها باريس، بتاريخ 20 يوليو 2021.

حيث تحدثت عن تعرض “محتمل” لهواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة إسرائيلية.

كما أعلنت صحيفة “لوموند” بدورها عن استهداف هاتف ماكرون بعملية مراقبة “محتملة” لصالح المغرب.

وكان البرلمان الأوروبي قد وجه أصابع الاتهام إلى المغرب بفرضية استعمال بيغاسوس في التجسس على مسؤولين دوليين منهم رئيس فرنسا، ماكرون.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الجزائرية، منظمة فوربيدن ستوريز، صحيفة لوموند، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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