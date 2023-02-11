باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو بالثلاثة قبيل مواجهة بايرن ميونخ (فيديو)

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وطن- في غياب الثنائي ميسي ومبابي وحضور نيمار، تلقى باريس سان جيرمان الخسارة القاسية أمام موناكو بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، قبيل مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فريق موناكو ثلاثية رائعة داخل شباك حامل اللقب باريس سان جيرمان، اللاعب أليكسندر جولو فين في الدقيقة ال4، ووسام بن يدر في الدقيقتين ال18 وال47.

مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

وجاء هدف باريس سان جيرمان الوحيد للفريق الباريسي في المباراة، عند الدقيقة ال39 عن طريق اللاعب وارن زائير إيمري.

وكان صاحب الأرض موناكو الأكثر تسديداً على شباك مرمى باريس سان جيرمان (البي سي جي)، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، مقابل 7 تسديدات فقط للفريق الضيف المنافس.

غياب ميسي ومبابي سويًا = هزيمة ❌ باريس سان جيرمان يسقط بثلاثية أمام موناكو ليتجمد رصيده بالدوري الفرنسي عند 54 نقطة 🚫

الهزيمة الثانية على التوالي للعملاق الباريسي بكل البطولات 🔻 pic.twitter.com/1enkhU4JMa — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) February 11, 2023

كما وتفوق الفريق الخاسر باريس سان جيرمان في الاستحواذ على الكرة أمام منافسه موناكو بنسبة 59%، مقابل 41%.

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كما ويحافظ باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 54 نقطة، رغم تعرضه للخسارة الثالثة له في الدوري الممتاز أمام موناكو في المباراة.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وجاء خسارة باريس سان جيرمان على عكس حال بايرن ميونخ، الذي حقق الفوز النظيف على منافسه بوخوم بثلاثة أهداف دون مقابل في منافسات الدوري الألماني الممتاز.

كما وسجل أهداف بايرن ميونخ (البافاري)، توماس مولر في الدقيقة ال41. وكينغسلي كومان في الدقيقة ال64، وسيرج غنابري في الدقيقة ال73 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

ويتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب بشكل مؤقت مع نهاية منافسات الجولة ال20، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف يونيون برلين. برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه الضيف بايرن ميونخ، الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (بارك دي برينس) في العاصمة الفرنسية باريس.