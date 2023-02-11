السبت, فبراير 11, 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يسقط أمام موناكو بالثلاثة قبيل مواجهة بايرن ميونخ (فيديو)

باريس سان جيرمان سيواجه بايرن ميونخ في ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز موناكو على باريس سان جيرمان watanserb.com
فوز موناكو على باريس سان جيرمان
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وطن- في غياب الثنائي ميسي ومبابي وحضور نيمار، تلقى باريس سان جيرمان الخسارة القاسية أمام موناكو بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، قبيل مواجهة بايرن ميونخ في ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فريق موناكو ثلاثية رائعة داخل شباك حامل اللقب باريس سان جيرمان، اللاعب أليكسندر جولو فين في الدقيقة ال4، ووسام بن يدر في الدقيقتين ال18 وال47.

مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

وجاء هدف باريس سان جيرمان الوحيد للفريق الباريسي في المباراة، عند الدقيقة ال39 عن طريق اللاعب وارن زائير إيمري.

موناكو الفرنسي
موناكو الفرنسي

وكان صاحب الأرض موناكو الأكثر تسديداً على شباك مرمى باريس سان جيرمان (البي سي جي)، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، مقابل 7 تسديدات فقط للفريق الضيف المنافس.

كما وتفوق الفريق الخاسر باريس سان جيرمان في الاستحواذ على الكرة أمام منافسه موناكو بنسبة 59%، مقابل 41%.

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كما ويحافظ باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 54 نقطة، رغم تعرضه للخسارة الثالثة له في الدوري الممتاز أمام موناكو في المباراة.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وجاء خسارة باريس سان جيرمان على عكس حال بايرن ميونخ، الذي حقق الفوز النظيف على منافسه بوخوم بثلاثة أهداف دون مقابل في منافسات الدوري الألماني الممتاز.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كما وسجل أهداف بايرن ميونخ (البافاري)، توماس مولر في الدقيقة ال41. وكينغسلي كومان في الدقيقة ال64، وسيرج غنابري في الدقيقة ال73 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

ويتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب بشكل مؤقت مع نهاية منافسات الجولة ال20، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف يونيون برلين. برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه الضيف بايرن ميونخ، الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (بارك دي برينس) في العاصمة الفرنسية باريس.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
المصدروطن + باريس سان جيرمان + بايرن ميونخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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