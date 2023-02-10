الجمعة, فبراير 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة تحت الأنقاض ويشكو تركيا والعالم (فيديو)
الهدهد

مصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة تحت الأنقاض ويشكو تركيا والعالم (فيديو)

وصف الوضع في المدينة التي يقطنها بالمأساوي

كتب خالد السعدي
مصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة watanserb.com
مصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة
- Advertisement -

وطن- استغاث مواطن مصري يقيم في تركيا، وتحديدا في مدينة نارلجا إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال، من غياب وسائل الإنقاذ، في ظل وجود أعداد كبيرة من السكان، بين متوفين وأحياء تحت الأنقاض.

وقال المواطن في مقابلة إعلامية، إن الوضع مأساوي في المدينة، مؤكدا عدم وصول فرق الإنقاذ إلى هناك في حين يوجد أشخاص تحت الأنقاض على قيد الحياة، لكنهم غير قادرين على فعل شيء من أجلهم.

وأضاف أن إحدى البنايات مكونة من سبعة طوابق وقد انهارت على ساكنيها، موضحا أن أسرته عالقة تحت الأنقاض وهم ستة أشخاص، كما توجد أسرة أخرى مكونة من سبعة أشخاص تحت الأنقاض أيضا، تم استخراج أحد أبنائها فقط.

وأشار إلى أنهم يسمعون أصوات العالقين فيما كانوا يحاولون إنقاذهم إلا أن جدارا سقط فأعاق قدرتهم على مواصلة العمل، مناشدا بتوفير وسائل إنقاذ لهم.

ولفت إلى بناية أخرى توجد سيدة عالقة تحت أنقاضها، يرون يديها لكنهم لا يعرفون إن كانت متوفية أم حية، مستغربا الأنباء التي تتحدث عن دعم مقدم من دول كثيرة إلى تركيا في حين أن مدينتهم لا يوجد بها عامل إنقاذ واحد سواء من قبل السلطات التركية أو الدول التي تقدم مساعدات.

مصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة
مصري يستغيث لإنقاذ أسرته العالقة
- Advertisement -

وحتى الآن، تخطت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا 22 ألف قتيل، فيما تخطى عدد المصابين نحو 80 ألف شخص إجمالا، فيما دخلت الكارثة يومها الخامس، ما يعني تلاشي فرص الوصول إلى أحياء تحت الأنقاض.

وكان الزلزال الذي يعد من أكثر الزلازل دموية في العالم منذ أكثر من عقد، دمر آلاف البنايات، ودفن أسرا بأكملها تحت الركام، وشرّد مئات الآلاف.

وفجر الاثنين الماضي، وقع زلزال كبير تبلغ قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وصُنف على أنه “قوي”، وكان مركزه على مقربة من مدينة غازي عنتاب التركية، التي يزيد تعداد سكانها على مليوني شخص.

وسبق أن حذرت منظمات دولية من أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا قد يصل إلى حوالي 23 مليون شخص.

وتفوق زلزال شرق المتوسط، الذي بلغت قوته 7.7 درجة بمقياس ريختر، على زلزال عام 1999، الذي ضرب تركيا وأودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تعليق مؤثر من حفيظ دراجي على تأخر وصول المساعدات لشمالي سوريا بعد الزلزال المدمر

الهدهد

بعد فقد أمل النجاة.. فريق الإنقاذ القطري انتشلهم وكُتب لهم عمر جديد (شاهد)

حياتنا

رسميا.. موعد عرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان ومفاجأة

الهدهد

توابع الزلزال.. خبير تركي يحذر من “تسونامي” جديد محتمل يهدد 14 دولة

الهدهد

إنقاذ 16 طفلاً من أنقاض الزلزال ونقلهم إلى أنقرة على متن طائرة أردوغان الرئاسية (شاهد)

حياتنا

رقص بلقيس في حفلها بدبي يستفز جمهورها رغم ما أعلنته لاحقاً(فيديو)

تقارير

هل يمكن توقع حدوث الزلازل؟.. باحث شهير بوكالة ناسا يحسم الجدل

الهدهد

قميص رونالدو للبيع في مزاد علني لدعم ضحايا الزلزال.. كم يبلغ ثمنه؟(شاهد)

حياتنا

دقيقة صمت بمباراة الأهلي وريال مدريد حدادا على ضحايا الزلزال (شاهد)

الهدهد

فيديو مخيف لارتفاع مستوى سطح البحر في تركيا وغرق الشوارع (شاهد)

الهدهد

هند بومشمر مستعدة لتبني رضيعة سورية خرجت بحبلها السري من تحت الأنقاض

الهدهد

الإمارات تكشف الوضع الصحي لمواطنيها المصابين في زلزال تركيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“السوبر ليغ” تعود إلى الواجهة بمقترح جديد.. تعرف عليه

تعليق مؤثر من حفيظ دراجي على تأخر وصول المساعدات لشمالي سوريا بعد الزلزال المدمر

تشكيلة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2023

تغريدة نارية لعلاء مبارك عن كاتب المقال المسيء للخليج وسعوديون يتفاعلون

“سوبر هاتريك” بتوقيع الدون كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي (فيديو)

بعد فقد أمل النجاة.. فريق الإنقاذ القطري انتشلهم وكُتب لهم عمر جديد (شاهد)

بعد الفضيحة الجنسية.. ريم الرياحي بإطلالة ساخنة في أحدث ظهور (شاهد)

أول تعليق للسيسي على الأزمة مع السعودية:”ولا تنسوا الفضل بينكم” (فيديو)

“تسونامي ببحر العرب”.. ناشط عماني يجدد الجدل بشأن ظاهرة انتحار الدلافين

رسميا.. موعد عرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان ومفاجأة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC