دوري أبطال أفريقيا 2023: الرجاء يكتسح فايبرز والزمالك يسقط أمام شباب بلوزداد (فيديو)

- Advertisement -

وطن- شهدت أولى منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، فوز الرجاء الرياضي المغربي العريض أمام فايبرز بخماسية نظيفة دون رد، وتعثّر الزمالك بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل.

مباراة الرجاء ضد فايبرز في دوري أبطال أفريقيا 2023

وأحرز حمزة خابا أول أهداف الرجاء المغربي داخل شباك فايبرز في الدقيقة الـ5، وعزز اللاعب جمال حركاس التقدم في النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ11.

كما سجّل محمد زريدة الهدف الثالث في الدقيقة الـ38، بينما جاء الهدف الرابع عند الدقيقة الـ59، عن طريق اللاعب يسري بوزوق في الدقيقة الـ59.

🎥 ملخص المباراة: بخماسية نظيفة، الرجاء يحقق فوز كبير على ضيفه فايبرز في أولى مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 🖐#TotalEnergiesCAFCL | @RCAofficiel | @Football2Gether | #RCAVSC pic.twitter.com/3xByFyUedz — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 11, 2023

وفي الدقيقة الـ71، أحرز روجر أهولو الهدف الخامس لصالح الرجاء المغربي عند الدقيقة الـ71.

كما يتصدر الرجاء الرياضي بهذا الفوز في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من ترتيب دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، بثلاثة نقاط مهمة.

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

- Advertisement -

وتلقّى الزمالك الخسارة في مستهلّ مشواره بمنافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، بهدف نظيف دون رد على ميدان أمام الفريق الضيف شباب بلوزداد الجزائري.

🎥 ملخص المباراة: شباب بلوزداد يقتنص فوز هام على حساب الزمالك بملعب الأخير ويحصد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 👊#TotalEnergiesCAFCL | @Crbelouizdadoff | @Football2Gether | #ZSCCRB pic.twitter.com/5W6zTYFORr — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 10, 2023

كما سجّل شباب بلوزداد الجزائري هدف الانتصار، أمام منافسه الزمالك المصري، عند الدقيقة الـ57 عن طريق لونيل وامبا دجوفو من ركلة جزاء تحصّل عليها الفريق.

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023

وتذيل الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023، بدون أي من النقاط، على عكس الفريق المنافس شباب بلوزداد الجزائري الذي تصدر المجموعة، برصيد 3 نقاط مهمة مع بداية مشواره في البطولة القارية الأفريقية.

وسيلتقي فريق الزمالك في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023، أمام المريخ السوداني، بينما سيلتقي الرجاء المغربي أمام سيمبا في ذات الجولة مع نهاية وبداية الأسبوع المقبل.