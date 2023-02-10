السبت, فبراير 11, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تحول ذقنها إلى خنجر حاد وتصدم الجميع.. كيف فعلتها؟ (فيديو)

ادّعت دنيا بطمة سابقاً أن سر جمالها واختلاف شكلها جذرياً هو شرب الماء فقط

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تحول ذقنها إلى خنجر وتصدم الجميع.. كيف فعلتها؟ watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها عبر “تيك توك”، وتساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

ذقن دنيا بطمة

وظهرت دنيا بطمة عبر “تيك توك” بأكثر من فيديو، في أحدها كانت تردد أغنية “على شانك” للفنانة اللبنانية “نانسي عجرم”.

وبنفس الفستان الأخضر الضيق، ظهرت بطمة بفيديو آخر وهي تبتسم وتستمتع لبودكاست: “على فكرة إنتي تتحبي زي ما انتي.. وما تفكريش أنه في أي حاجة كتيرة عليكي.. إنتي الكتيرة على أي حد والله”.

وما لفت أنظار المتابعين، هو أن وجه دنيا بطمة أصبح مثلث الشكل، ما فتح باب السخرية والانتقادات ضدها.

وجاء في التعليقات: “الوجه ماتدري هو معين ولا متوازي اضلاع ارحموا نفسكم شوي”.

وسخر آخر من طبيب دنيا بطمة معقّباً: “ماهو موفق اللي باري حنكها”.

سكين!

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وتخيلت متابعة أن الفنانة المغربية تستطيع استخدام ذقنها كسلاح حاد، وكتبت ساخرة: “تطعن بدقنها”.

ووافقتها الرأي ناشطة أخرى: “دنيا خنجر”.

وتساءل إعلامي: “وش المثلث الي تحت ؟ جد ذا ولا فلتر”.

وكتبت الإعلامية غادة العلي: “اذا ضيعت سكين المطبخ الدقن يكفي و يوفي”.

تقنية تكساس

وفي وقت سابق، شاركت بطمة متابعيها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، مقطعَ فيديو خلال تواجدها في مركز التجميل.

ووثّقت دنيا الخطوات التجميلية وحقن حاجبيها بالبوتوكس، وتركيب إكستنشن لرموشها.

وبعد الانتهاء، استعرضت دنيا شكلها الجديد أمام المرآة.

 

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وظهرت الفنانة المغربية بحاجبين أكثر كثافة، وبدت رموشها أكثر كثافة.

ووجهت بطمة الشكر لصاحبة صالون التجميل، حيث قالت: “شكراً حبيبتي نوال، إكستنشن رموش روعة وبوتوكس حواجب”.

وقبلها بفترة، خضعت بطمة لتقنية تكساس التي غيّرت شكل فكها السفلي.

وحقنت أيضاً شفتيها بالبوتوكس، واستعرضت جميع النتائج أمام الجميع، بعد أن ادّعت سابقاً أن سر جمالها واختلاف شكلها جذرياً هو شرب الماء فقط.

“زيديني”

على الصعيد الفني، انتهت دنيا بطمة من تصوير “فيديو كليب” جديد يحمل عنوان: “زيديني”، صوّرت مشاهده داخل أحد استوديوهات مدينة الدار البيضاء تحت إشراف طاقم شاب.

ومن المتوقع أن يطرح العمل في الأيام القليلة القادمة تزامناً مع عيد الحب.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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