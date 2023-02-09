الخميس, فبراير 9, 2023
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رقص بلقيس في حفلها بدبي يستفز جمهورها رغم ما أعلنته لاحقاً(فيديو)

شكرت بلقيس الجمهور الذي وصفته بـ"المتعاون" قائلة: "أعتقد إنسانياً كل واحد فينا لازم يساهم ولو بالقليل"

كتب رفيف عبدالله
رقص بلقيس في حفلها بدبي يستفز جمهورها رغم ما أعلنته لاحقاً (فيديو) watanserb.com
بلقيس
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وطن– أثارت الفنانة الإماراتية، يمنية الأصل، بلقيس فتحي، الجدل باستمرار إحياء حفلها الغنائي في القرية العالمية بدبي، على الرغم من الكارثة التي حلت في سوريا وتركيا.

رقص وديو

ولم تحذُ بلقيس حذو الفنان المصري هاني شاكر. الذي أعلن تأجيل حفله في سوريا بمناسبة عيد الحب في 13 فبراير الحالي إلى وقت آخر يُحدد لاحقاً.

واستمرت بلقيس فتحي في حفلها، لكنها امتصت غضب المنتقدين بالتبرع بإيراد حفلها لإغاثة المتضررين في سوريا.

وارتدت بلقيس بالحفل “جمبسوت” أسود ضيقاً بلا أكمام، ورفعت شعرها على شكل ذيل حصان.

وأدت بلقيس حركات راقصة على بعض أغانيها، وشاركت أداء ديو مع مُعجب صعد إلى المسرح، وغنيا ورقصا معاً.

بادرة رائعة

وفي ختام الحفل، أعلنت بلقيس أنها تواصلت مع إدارة الحفل في القرية العالمية، للتبرع كاملاً بأجرها من الحفل لإنقاذ المتضررين من “النكبة” الإنسانية.

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ووصفت الفنانة اليمنية الاتفاقية بأنها “بادرة رائعة”. وحثت كل من لديه القدرة على تقديم يد العون والمساعدة، بعدم التردد أو التأخر في ذلك، نظراً للظروف الكارثية الراهنة.

وشكرت بلقيس الجمهور الذي وصفته بـ”المتعاون”، قائلة: “أعتقد إنسانياً كل واحد فينا لازم يساهم ولو بالقليل”.

هاني شاكر

لكن ذلك لم يمنع استمرار الهجوم على بلقيس عبر صفحتها على “انستجرام“، خاصة بسبب رقصها، ومقارنة موقفها بموقف هاني شاكر.

وكان هاني شاكر قد شارك فيديواً عبر صفحته على انستجرام قال فيه: “خالص العزاء لشعب سوريا الشقيق والحبيب في وفاة شهدائه. اللي ماتوا نتيجة الزلزال، وكل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء للمصابين والجرحى”.

وتابع: “طبعاً نتيجة للظروف اللي بتمر بها سوريا قررت أنا وأصدقائي وزملائي متحدين الحفل اللي كان حيتعمل يوم عيد الحب، ان احنا حنأجله لوقت تاني ان شاء الله في القريب العاجل”.

 

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ووجّه الفنان رسالة للشعب السوري: “كل تمنياتنا للشعب السوري الحبيب بدوام الأمن والأمان وأشوفكم دايماً على خير ان شاء الله”.

وختم قائلاً: “ربنا يحفظ سوريا ومصر وكل بلادنا العربية”، وعلق هاني على الفيديو كاتباً: “تأجيل حفل عيد الحب إلى ميعاد لاحق.. حداداً على ضحايا الزلزال”.

الجدير بالذكر، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1832 قتيلاً و3750 مصاباً، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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