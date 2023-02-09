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رسميا.. موعد عرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان ومفاجأة

تم تأجيل حلقة المؤسس عثمان المفروض عرضها الأربعاء نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة في تركيا جراء الزلزال المدمر

كتب خالد الأحمد
المؤسس عثمان الحلقة 116 watanserb.com
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وطن – تم تأجيل عرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان التي كان مقرراً عرضها، أمس الأربعاء، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، الإثنين الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل حتى الآن فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وقالت “منصة نوربلاي” العارض الرسمي للمسلسل التاريخي، أنه سيتم عرض الحلقة 116 من المسلسل في موعدها المعتاد يوم الأربعاء المقبل، على القنوات الناقلة للمسلسل.

إذا شعرت بالبرد هناك فسوف نتجمد هنا

وغردت المنصة على حسابها في “تويتر” :”كما وصلنا من الشركة المنتجة تم تأجيل حلقة المؤسس عثمان المفروض عرضها هذا الأربعاء نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة.”

وأضافت أن أسرة منصّة “نور بلاي” ترجو من الله الرحيم “السّلامة للجميع والشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا”.

بوراك أوزجيفيت “عثمان” وزلزال تركيا

وكان بطل مسلسل المؤسس عثمان بوراك أوزجيفيت، قد شارك على خاصية الستوري في تطبيق انستغرام في فيسبوك رسالة كتبها طفل في سن المدرسة لضحايا الزلزال.

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وتضمنت الرسالة بحسب موقع “تاكفيم” السطور التالية: “إذا شعرت بالبرد هناك فسوف نتجمد هنا”.

صراع عثمان مع جميع من حوله

ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات الدارمية التركية التي حازت مشاهدات عربية كبيرة، وتدور أحداث المسلسل في جزئه الرابع حول استمرار الصراع بين السيد عثمان وجميع من حوله.

وذلك من أجل وضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية والإيقاع بالأعداء المتواجدين، وأبرزهم السلطانة أسمهان والأمير كانتاكوزانوس الذي تم قتله على يد عثمان.

كما يرصد الجزء الرابع من المسلسل حال السلاجقة المتردي أمام المغول، وهذا ما جعل معظم القبائل يقفون مع عثمان غازي لتأسيس دولته تاريخيا.

فبعد الضعف الشديد لدولة السلاجقة لم يكن هناك ملاذ أو منقذ غير عثمان غازي، الذي استمر يفتح قلاع ومدن البيزنطيين وسحقهم، وتاريخيا بعد معركة بافيوس وسماع خبر الانتصار العظيم.

وفي سياق الأخبار المتعلقة بالمسلسل أعلنت الصحفية بيرسين، انضمام الممثل سيرحات كيليچ رسمياً لمسلسل “ابن الصياد” الذي سيعرض قريبا مما يعني عدم عودته لمسلسل «المؤسس عثمان» بدور «كوسيس» هذا الموسم حيث دارت تكهنات باحتمال عودته.

المصدرتاكفيم + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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