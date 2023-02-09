رسميا.. موعد عرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان ومفاجأة

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وطن – تم تأجيل عرض الحلقة 116 من مسلسل المؤسس عثمان التي كان مقرراً عرضها، أمس الأربعاء، بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، الإثنين الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل حتى الآن فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين.

وقالت “منصة نوربلاي” العارض الرسمي للمسلسل التاريخي، أنه سيتم عرض الحلقة 116 من المسلسل في موعدها المعتاد يوم الأربعاء المقبل، على القنوات الناقلة للمسلسل.

إذا شعرت بالبرد هناك فسوف نتجمد هنا

وغردت المنصة على حسابها في “تويتر” :”كما وصلنا من الشركة المنتجة تم تأجيل حلقة المؤسس عثمان المفروض عرضها هذا الأربعاء نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة.”

وأضافت أن أسرة منصّة “نور بلاي” ترجو من الله الرحيم “السّلامة للجميع والشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا”.

كما وصلنا من الشركة المنتجة… تم تأجيل حلقة المؤسس عثمان المفروض عرضها هذا الأربعاء نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة… وأُسرة منصّة نور بلاي ترجو من الله الرحيم السّلامة للجميع والشفاء العاجل للجرحى والرحمة للضحايا…#نوربلاي#مسلسلات_تركية#المؤسس_عثمان pic.twitter.com/u9NVybXJmV — نوربلاي (@noorplay_ar) February 7, 2023

بوراك أوزجيفيت “عثمان” وزلزال تركيا

وكان بطل مسلسل المؤسس عثمان بوراك أوزجيفيت، قد شارك على خاصية الستوري في تطبيق انستغرام في فيسبوك رسالة كتبها طفل في سن المدرسة لضحايا الزلزال.

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وتضمنت الرسالة بحسب موقع “تاكفيم” السطور التالية: “إذا شعرت بالبرد هناك فسوف نتجمد هنا”.

صراع عثمان مع جميع من حوله

ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أهم المسلسلات الدارمية التركية التي حازت مشاهدات عربية كبيرة، وتدور أحداث المسلسل في جزئه الرابع حول استمرار الصراع بين السيد عثمان وجميع من حوله.

وذلك من أجل وضع خريطة تأسيس الدولة العثمانية والإيقاع بالأعداء المتواجدين، وأبرزهم السلطانة أسمهان والأمير كانتاكوزانوس الذي تم قتله على يد عثمان.

كما يرصد الجزء الرابع من المسلسل حال السلاجقة المتردي أمام المغول، وهذا ما جعل معظم القبائل يقفون مع عثمان غازي لتأسيس دولته تاريخيا.

فبعد الضعف الشديد لدولة السلاجقة لم يكن هناك ملاذ أو منقذ غير عثمان غازي، الذي استمر يفتح قلاع ومدن البيزنطيين وسحقهم، وتاريخيا بعد معركة بافيوس وسماع خبر الانتصار العظيم.

وفي سياق الأخبار المتعلقة بالمسلسل أعلنت الصحفية بيرسين، انضمام الممثل سيرحات كيليچ رسمياً لمسلسل “ابن الصياد” الذي سيعرض قريبا مما يعني عدم عودته لمسلسل «المؤسس عثمان» بدور «كوسيس» هذا الموسم حيث دارت تكهنات باحتمال عودته.