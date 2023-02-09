بعد الفضيحة الجنسية.. ريم الرياحي بإطلالة ساخنة في أحدث ظهور (شاهد)

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وطن – من جديد، عادت الممثلة التونسية “ريم الرياحي” للظهور إلى العلن ومشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومياتها ومغامراتها.

ويأتي ذلك بعد أشهر قضتها ريم الرياحي، في خلوة شخصية على ما يبدو على خلفية الفضيحة الجنسية التي لاحقتها لفترة طويلة.

صور ريم الرياحي في أحدث ظهور لها

وأطلت الممثلة التونسية ريم الرياحي في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام، بفستان كلاسيكي جميل باللون الأزرق الداكن.

View this post on Instagram A post shared by Rim Riahi | ريم الرياحي (@rymriahi)

وبدت ابنة تونس، صاحبة العيون الخضراء، متبسمة في الصور التي شاركتها مع متابعيها، في إشارة على أنها من الممكن أن تكون قد نسيت التجربة المريرة التي عاشتها الصيف الماضي.

فضيحة ريم الرياحي الجنسية

وكانت ريم الرياحي، التي تُوصف بالفنانة الرقيقة والراقية، قد دخلت في دوامة من الجدل بعد إنتشار خبر إقامتها علاقة جنسية مع شاب يصغرها سنا بطريقة سرية، رغم أنها مُتزوجة من المخرج التونسي مديح بلعيد.

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العلاقة الجنسية بين ريم الرياحي والشاب الذي لم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن هويته، تصدرت لأسابيع النقاش العام في تونس والمنطقة العربية.

لاحقاً، خرجت ريم الرياحي لتؤكد بطريقة غير مباشرة أنها كانت ضحية لمؤامرة استهدفت شخصها وسمعتها، في إشارة إلى الفضيحة الجنسية التي تورطت فيها.

هل تُشارك ريم الرياحي في مسلسلات رمضان 2023؟

اليوم، وبعد ما يزيد عن 6 أشهر من تلك الحادثة، يبدو أن الممثلة التونسية ريم الرياحي تستعد للعودة إلى الأضواء من جديد، بعد فترة ابتعاد نسبي عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

عودة يرى كثيرون أنها اقترنت بشكل رئيسي مع اقتراب شهر رمضان، وما قد يُصاحبه من بث لمسلسلات رمضانية ربما تكون ريم الرياحي أحد أبطالها، في مفاجأة غير متوقعة ستصدم جمهورها.

يُذكر هنا أن ريم الرياحي، كانت في شهر رمضان المنقضي، أحد نجوم الصف الأول في مسلسل “براءة” الذي لعبت فيه دور البطولة – إخراج سوسن الجمني.

تقمصت الرياحي في مسلسل براءة دور زوجة الأب صاحبة الشخصية القوية، مرأة صامدة أمام تقلبات زوجها المزاجي، مُتسلحة بجمالها الأربعيني ورصانة أم بلغ أول و آخر أبناءها سن الرشد منذ سنة تقريبا.

زاد هذا الدور الدرامي، ريم الرياحي، شهرة غير مسبوقة لينضاف إلى مسيرة فنية حافلة تراوحت خلالها بين الشابة الرقيقة المبتسمة (غالية) وبين المرأة القاسية المُتاجرة بالأعضاء (ناعورة الهواء) وصولا إلى زوجة الأب الحنونة صاحبة الصدر الرحب (براءة).