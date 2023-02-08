الأربعاء, فبراير 8, 2023
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ناشط سوري يفضح ابنة بشار الأسد وما فعلته مع أهالي إدلب بسبب الزلزال

الناشط السوري عمر مدنية، قالت إنّ ابنة الرئيس السوري بشار الاسد "زين" ارسلت عشرات الرسائل عبر حسابها في "انستغرام" طلبت فيها بعدم التبرع لأهالي ادلب لأنهم بنظرها "إرهابيون"

كتب سالم حنفي
ابنة بشار الاسد watanserb.com
ابنة بشار الاسد
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وطن – قال الناشط السوري عمر مدنية، إنّ ابنة الرئيس السوري بشار الاسد “زين” ارسلت عشرات الرسائل عبر حسابها في “انستغرام” طلبت فيها بعدم التبرع لأهالي ادلب لأنهم بنظرها “إرهابيون”.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها عمر مدنية على حسابه الرسم في “تويتر”، وعقّب فيها على ما ذكره حول ابنة بشار الأسد، بالقول إنّ “آل الأسد عائلة إجرام” حسب تعبيره

وفي تغريددةٍ ثانية، قال عمر مدنية مستهجناً: “شبيحة بشار الاسد سرقوا بيوت السوريين بعد ان هجروا اهلها وباعوها، كيف لهم ان لا يسرقوا المساعدات الانسانية ويبيعوها، مع العلم انهم فعلوا ذلك سابقاً”.

زلزال تركيا وسوريا 

وأودى الزلزال المدمر في سوريا وتركيا بحياة أكثر من 11 ألف إنسان في المناطق التي ضربها ، وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس، فيما تتواصل أعمال البحث في محاولةٍ للوصول إلى ناجين عالقين تحت الأنقاض.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد القتلى في تركيا إلى 9 آلاف و57، والجرحى إلى 52 ألفا و979، فيما بلغ عدد المباني المنهارة 6 آلاف و444.

بينما أعلن الدفاع المدني السوري عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 1540 والمصابين إلى أكثر من 2750 شمال غربي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وبحسب رويترز، فإن هذا الرقم يشير إلى السوريين المتضررين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، وليس من يعيشون في مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى.

مدير الدفاع المدني السوري: نحن بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة لإغاثة منكوبي الزلزال

أعلن مدير الدفاع المدني السوري عن الحاجة الماسة إلى مساعدات عاجلة لإغاثة منكوبي الزلزال في المناطق المتضررة من البلاد.

وذكر مدير الدفاع المدني السوري للجزيرة أن آلاف العائلات السورية أصبحت مشردة وبحاجة ماسة إلى المساعدات، موضحا أن مصالحه لا تستطيع تقييم المدى الزمني لعمليات الإنقاذ، وسيتم تسريع وتيرة العمليات غدا، على حد قوله.

كما انتقد الأمم المتحدة التي قال إنها لم تكن بمستوى الحدث ولم تقدم المساعدات اللازمة.

المصدررصد وطن - تويتر - وكالات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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