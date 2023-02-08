ناشط سوري يفضح ابنة بشار الأسد وما فعلته مع أهالي إدلب بسبب الزلزال

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وطن – قال الناشط السوري عمر مدنية، إنّ ابنة الرئيس السوري بشار الاسد “زين” ارسلت عشرات الرسائل عبر حسابها في “انستغرام” طلبت فيها بعدم التبرع لأهالي ادلب لأنهم بنظرها “إرهابيون”.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها عمر مدنية على حسابه الرسم في “تويتر”، وعقّب فيها على ما ذكره حول ابنة بشار الأسد، بالقول إنّ “آل الأسد عائلة إجرام” حسب تعبيره

ابنة بشار الاسد "زين" ارسلت عشرات الرسائل عبر حسابها في الانستغرام طلبت فيها بعدم التبرع لأهالي ادلب لأنهم بنظرها إرها_بيون…. (آل الاسد، عائلة الاجرام)#زلزال_سوريا pic.twitter.com/Mq1FJwPqNj — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 8, 2023

وفي تغريددةٍ ثانية، قال عمر مدنية مستهجناً: “شبيحة بشار الاسد سرقوا بيوت السوريين بعد ان هجروا اهلها وباعوها، كيف لهم ان لا يسرقوا المساعدات الانسانية ويبيعوها، مع العلم انهم فعلوا ذلك سابقاً”.

شبيحة بشار الاسد سرقوا بيوت السوريين بعد ان هجروا اهلها وباعوها، كيف لهم ان لا يسرقوا المساعدات الانسانية ويبيعوها، مع العلم انهم فعلوا ذلك سابقاً. #سوريا pic.twitter.com/HrYBl7FaUi — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 8, 2023

زلزال تركيا وسوريا

وأودى الزلزال المدمر في سوريا وتركيا بحياة أكثر من 11 ألف إنسان في المناطق التي ضربها ، وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس، فيما تتواصل أعمال البحث في محاولةٍ للوصول إلى ناجين عالقين تحت الأنقاض.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد القتلى في تركيا إلى 9 آلاف و57، والجرحى إلى 52 ألفا و979، فيما بلغ عدد المباني المنهارة 6 آلاف و444.

(زار مناطق ضربها #الزلزال المدمر)#أردوغان: لن نترك أي مواطن تضرر من الزلزال. (تصوير: وكالة الأناضول) pic.twitter.com/8qKtXGbWlX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 8, 2023

بينما أعلن الدفاع المدني السوري عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى أكثر من 1540 والمصابين إلى أكثر من 2750 شمال غربي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.

وبحسب رويترز، فإن هذا الرقم يشير إلى السوريين المتضررين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام، وليس من يعيشون في مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى.

مدير الدفاع المدني السوري: نحن بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة لإغاثة منكوبي الزلزال

أعلن مدير الدفاع المدني السوري عن الحاجة الماسة إلى مساعدات عاجلة لإغاثة منكوبي الزلزال في المناطق المتضررة من البلاد.

وذكر مدير الدفاع المدني السوري للجزيرة أن آلاف العائلات السورية أصبحت مشردة وبحاجة ماسة إلى المساعدات، موضحا أن مصالحه لا تستطيع تقييم المدى الزمني لعمليات الإنقاذ، وسيتم تسريع وتيرة العمليات غدا، على حد قوله.

كما انتقد الأمم المتحدة التي قال إنها لم تكن بمستوى الحدث ولم تقدم المساعدات اللازمة.