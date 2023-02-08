مغربي يشعل النيران في جسده أمام قنصلية بلاده في مدريد وحالته خطيرة (شاهد)

- Advertisement -

وطن – قالت قناة “أنتينا3” الإسبانية إنه بعد بضع دقائق من ظهر أمس الثلاثاء ، أقدم رجل أمام القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الإسبانية مدريد، ورش جسمه بالبنزين ثم أشعل النار في نفسه.

وبحسب القناة، فقد تمكن موظف في القنصلية الكائن في المبنى رقم 31 الواقع في شارع ليزاران في حي إلفيزو المتميز ، من إخماد النيران المشتعلة في جسد الرجل بواسطة طفاية حريق.

من جانبها، أوضحت صحيفة “البايس” أنه بعد بعد بضع دقائق ، وصل الإسعاف، وتم نقل الرجل في حالة خطيرة إلى مستشفى لافاز، حيث أصيبت بحروق في أكثر من 40٪ من جسده ، في ظل عدم وجود تقييم أكثر تفصيلاً من المستشفى.

وكشفت الصحيفة بأن الرجل هو مغربي الجنسية، ويبلغ من العمر 41 عاما، في حين أفادت مصادر من سفارة الدولة الإفريقية أنه ليس لديهم في الوقت الحالي أي معلومات حول سبب الحادثة.

ولفتت السفارة إلى أنها تجري تحقيقا فيما إذا كان الرجل قد كان في السابق قد لجأ لمعاملات في السفارة أو القنصلية، وإن كان لديه إي شكوى حول أي مسؤول إداري لديها.

وقالت الصحيفة أن إدارة المطافي والإسعاف حذرتا المارة بسبب الخطر من أن الحريق قد يؤثر على جهازهم التنفسي.

- Advertisement -

ولفتت إلى أنه أثناء قيام الرجل بإشعال النيران في نفسه، كان هناك العديد من المارة الذين لم يستطيعوا فعل أي شيء لمساعدته ، حيث كانت ألسنة اللهب قوية للغاية ، لكنهم أبلغوا خدمات الطوارئ للقدوم لإنقاذ الرجل.