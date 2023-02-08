الأربعاء, فبراير 8, 2023
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مغربي يشعل النيران في جسده أمام قنصلية بلاده في مدريد وحالته خطيرة (شاهد)

نُقل المغربي الذي أقدم على حرق نفسه أمام القنصلية المغربية في مدريد إلى المستشفى في لاباز في حالة خطيرة ، مع حروق في 40٪ من جسده

كتب سالم حنفي
مغربي يحرق نفسه قنصلية المغرب في مدريد watanserb.com
أقدم مغربي على إحراق نفسه أما القنصلية المغربية في مدريد
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وطن – قالت قناة “أنتينا3” الإسبانية إنه بعد بضع دقائق من ظهر أمس الثلاثاء ، أقدم رجل أمام القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الإسبانية مدريد، ورش جسمه بالبنزين ثم أشعل النار في نفسه.

وبحسب القناة، فقد تمكن موظف في القنصلية الكائن في المبنى رقم 31 الواقع في شارع ليزاران في حي إلفيزو المتميز ، من إخماد النيران المشتعلة في جسد الرجل بواسطة طفاية حريق.

من جانبها، أوضحت صحيفة “البايس” أنه بعد بعد بضع دقائق ، وصل الإسعاف، وتم نقل الرجل في حالة خطيرة إلى مستشفى لافاز، حيث أصيبت بحروق في أكثر من 40٪ من جسده ، في ظل عدم وجود تقييم أكثر تفصيلاً من المستشفى.

وكشفت الصحيفة بأن الرجل هو مغربي الجنسية، ويبلغ من العمر 41 عاما، في حين أفادت مصادر من سفارة الدولة الإفريقية أنه ليس لديهم في الوقت الحالي أي معلومات حول سبب الحادثة.

ولفتت السفارة إلى أنها تجري تحقيقا فيما إذا كان الرجل قد كان في السابق قد لجأ لمعاملات في السفارة أو القنصلية، وإن كان لديه إي شكوى حول أي مسؤول إداري لديها.

وقالت الصحيفة أن إدارة المطافي والإسعاف حذرتا المارة بسبب الخطر من أن الحريق قد يؤثر على جهازهم التنفسي.

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ولفتت إلى أنه أثناء قيام الرجل بإشعال النيران في نفسه، كان هناك العديد من المارة الذين لم يستطيعوا فعل أي شيء لمساعدته ، حيث كانت ألسنة اللهب قوية للغاية ، لكنهم أبلغوا خدمات الطوارئ للقدوم لإنقاذ الرجل.

المصدرأنتينا3 + البايس - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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