عشيقة بيكيه الجديدة كلارا شيا أكثر جرأة منذ أن أصبحت مشهورة والدليل هذا الفيديو!

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وطن– منذ أن بدأت علاقة جيرارد بيكيه مع كلارا شيا ، وهي امرأة كاتالونية شابة زُعم أن اللاعب السابق خان شاكيرا معها ، كان ظهورها العلني نادرًا حتى الآن.

أكثر استرخاءً

لقد احتفظت أيضًا كلارا شيا بظهور خفيف على الإنترنت ، ومع ذلك ، كل هذا يتغير.

هذا الأسبوع ، شوهد بيكيه وكلارا شيا في شوارع برشلونة، والحقيقة أنه يمكن رؤية الشابة أكثر استرخاءً وحتى أنها تمتلك روح الدعابة. خاصةً بعد اصطدامها بلوحة إعلانية أثناء محاولتها تفادي الصحافة.

على الرغم من ذلك ، على وسائل التواصل الاجتماعي ، قبل كل شيء ، تستفيد المرأة الكاتالونية من جاذبيتها الإعلامية لإعطاء دفعة جديدة لمشاريعها المهنية.

بطولة في فيديو لصالون تجميل

وفقًا لمعلومات من صحيفة El Periodico de Catalunya ، أصبحت كلارا شيا بطلة فيديو لصالون تجميل يقع في مدينة برشلونة.

مؤثرة اجتماعية

تشير وسائل الإعلام المذكورة أعلاه إلى أن هذه قد تكون خطواتها الأولى كمؤثرة.

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من ناحية أخرى ، قبل أسابيع قليلة ، تم التكهن بأن عشيقة بيكيه الجديدة عانت من القلق بعد أن طرحت شاكيرا أغنيتها التي تعاونت بها مع Bizarrap في وقت سابق من هذا العام.

لكن كلارا وبيكيه ضحكا من هذه الأنباء، دون أن يوضحا حقيقتها.

ضغط نفسي شديد

وتحدثت القصة عن أن الهجمات من شريكة بيكيه السابقة، النجمة الكولومبية، في الأغنية سببت لكلارا ضيقًا شديدًا وواجهت صعوبة في التعامل مع الضغط الذي تعرضت له. ومع ذلك ، نفى أفراد عائلة كلارا بشدة هذه المزاعم.

وقدّمت الصحفية شاول أورتيز مزيدًا من الأحداث الجديدة حول كلارا وهي تكافح وابلًا من الكراهية من حبيبة جيرارد السابقة، شاكيرا (45 عامًا).

قالت أورتيز: “كانت في منزل والديها منذ نحو ثمانية أيام، تعمل عن بعد”.

وتابعت: “لقد احتاجت كلارا شيا إلى ملجأ لأن حالتها العقلية ليست جيدة. ليس من السهل أن تكون شابة صغيرة تبلغ من العمر 23 عامًا، وأن تكون على لسان إسبانيا والعالم بأسره. لقد أثر ذلك عليها وعليها أن تخطوَ خطوة”.

وأكدت “مامارازيس” أن كلارا اضطرت للعلاج في أحد مستشفيات برشلونة، بعد تعرضها لنوبة قلق بسبب ما تمر به.

وكشفت لورا فا ولورينا فاسكيز، أن “كلارا ذهبت إلى عيادة كيرونسالود. وهي عيادة خاصة تقع في برشلونة، بهدف أن يحافظ العاملون الصحيون على صحتها، بسبب هذه النكسة التي أثرت بشكل خطير على تنفسها”.