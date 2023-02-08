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حياتنا

طلاب يضبطون مدرساً وهو يمارس العادة السرية في أحد الفصول الفارغة (شاهد)

ضبط الطلاب مدرسا يمارس العادة السرية في فصل بمدرسة جونزبورو الثانوية بمقاطعة كلايتون في جورجيا الامريكية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
معلم يمارس العادة السرية watanserb.com
طلاب في مدرسة ثانوية أمريكية يضبطون مدرسا يمارس العادة السرية في إحدى الفصول الصفية

وطن – يخضع معلم للتحقيق بعد أن تم تصويره وهو يمارس العادة السرية في فصل دراسي فارغ، في مدرسة جونزبورو الثانوية في جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أصيب الآباء بالذهول عندما تم تداول صور ومقاطع فيديو للفعل المزعوم عبر الإنترنت من طلاب المدرسة بمقاطعة كلايتون ، جورجيا.

وبحسب ما ورد أظهر الفيديو المعلم عارياً ، ويحاول إسعاد نفسه بممارسة العادة السرية في فصل دراسي فارغ في وقت الغداء.

شعر أولياء الأمور في المدرسة بالغضب لأنهم اكتشفوا هذا السيناريو فقط من وسائل التواصل الاجتماعي وكانوا مستائين لأن المدرسة لم تنبههم على الفور.

واكتشفت لاتيشا بوغز ، التي لديها ثلاثة أطفال في المدرسة ، الفيديو على صفحة انستجرام الخاصة بابنتها صباح الاثنين، لتقوم باستجوابها على الفور حول هذا الموضوع.

وقالت “لاتيشا” في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز“:”لقد شعرت بالذهول ، مثل هذا لا يمكن أن يكون حقيقيًا. أقسم أنني نظرت إلى هذا مائة مرة متسائلة مثل “هل يمكن أن يكون هذا حقيقيًا؟”

وأوضحت الوالدة أن “ابنتها أخبرتها أن الفيديو تم تسجيله خلال ساعة الغداء من خلال نافذة باب الفصل”، مضيفة أن “ابنتها أخبرت أن العديد من الطلاب شهدوا الفعل المزعوم”.

وأضافت الأم التي تشعر بالقلق: “ليس فقط لسماع ذلك ، كانت ابنتي موجودة بالفعل وقت حدوث ذلك…لذلك كانوا في الواقع يشهدون الأمر كما حدث.”

وقالت والدة أخرى تدعى رينيه روبنسون: “مقاطع الفيديو لا تكذب. تراه على الكاميرا. أنت تعلم أنه هذا المعلم. لا توجد طريقة يمكن للطفل من خلالها العودة إلى المدرسة ورؤية نفس الشخص “.

وبعد أيام من تقديم الفيديو ، أفاد الأطفال أن المعلم المزعوم عاد إلى الحرم المدرسي.

وقالت “رينيه”: “إنه نوع من الصدمة أن المدرسة سيكون لديها هذا الرجل هنا.”

من جانبه، قال تشارلز وايت ، من مدارس مقاطعة كلايتون العامة: “مدارس مقاطعة كلايتون العامة على علم بحادث مزعوم ينطوي على سلوك غير لائق من قبل معلم”.

وقال: “يقوم قادة المنطقة بالتحقيق في هذا الأمر وسيحددون الإجراءات المناسبة حيث يتم التعرف على جميع التفاصيل”.

المصدرفوكس نيوز - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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