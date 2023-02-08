طلاب يضبطون مدرساً وهو يمارس العادة السرية في أحد الفصول الفارغة (شاهد)

وطن – يخضع معلم للتحقيق بعد أن تم تصويره وهو يمارس العادة السرية في فصل دراسي فارغ، في مدرسة جونزبورو الثانوية في جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أصيب الآباء بالذهول عندما تم تداول صور ومقاطع فيديو للفعل المزعوم عبر الإنترنت من طلاب المدرسة بمقاطعة كلايتون ، جورجيا.

وبحسب ما ورد أظهر الفيديو المعلم عارياً ، ويحاول إسعاد نفسه بممارسة العادة السرية في فصل دراسي فارغ في وقت الغداء.

شعر أولياء الأمور في المدرسة بالغضب لأنهم اكتشفوا هذا السيناريو فقط من وسائل التواصل الاجتماعي وكانوا مستائين لأن المدرسة لم تنبههم على الفور.

واكتشفت لاتيشا بوغز ، التي لديها ثلاثة أطفال في المدرسة ، الفيديو على صفحة انستجرام الخاصة بابنتها صباح الاثنين، لتقوم باستجوابها على الفور حول هذا الموضوع.

وقالت “لاتيشا” في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز“:”لقد شعرت بالذهول ، مثل هذا لا يمكن أن يكون حقيقيًا. أقسم أنني نظرت إلى هذا مائة مرة متسائلة مثل “هل يمكن أن يكون هذا حقيقيًا؟”

وأوضحت الوالدة أن “ابنتها أخبرتها أن الفيديو تم تسجيله خلال ساعة الغداء من خلال نافذة باب الفصل”، مضيفة أن “ابنتها أخبرت أن العديد من الطلاب شهدوا الفعل المزعوم”.

وأضافت الأم التي تشعر بالقلق: “ليس فقط لسماع ذلك ، كانت ابنتي موجودة بالفعل وقت حدوث ذلك…لذلك كانوا في الواقع يشهدون الأمر كما حدث.”

وقالت والدة أخرى تدعى رينيه روبنسون: “مقاطع الفيديو لا تكذب. تراه على الكاميرا. أنت تعلم أنه هذا المعلم. لا توجد طريقة يمكن للطفل من خلالها العودة إلى المدرسة ورؤية نفس الشخص “.

وبعد أيام من تقديم الفيديو ، أفاد الأطفال أن المعلم المزعوم عاد إلى الحرم المدرسي.

وقالت “رينيه”: “إنه نوع من الصدمة أن المدرسة سيكون لديها هذا الرجل هنا.”

من جانبه، قال تشارلز وايت ، من مدارس مقاطعة كلايتون العامة: “مدارس مقاطعة كلايتون العامة على علم بحادث مزعوم ينطوي على سلوك غير لائق من قبل معلم”.

وقال: “يقوم قادة المنطقة بالتحقيق في هذا الأمر وسيحددون الإجراءات المناسبة حيث يتم التعرف على جميع التفاصيل”.