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رياضة

وفاة أحمد أيوب تورك حارس مالاتيا سبور في زلزال تركيا

مالاتيا سبور يعلن وفاة حارسه تورك بعد العثور عليه جثة هامدة تحت ركام منزله

كتب فارس أبو شيحة
وفاة أحمد أيوب تورك watanserb.com
وفاة أحمد أيوب تورك
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وطن- أعلن نادي مالاتيا سبور التركي، الثلاثاء، وفاة الحارس أحمد أيوب تورك (28 عاماً)، بعد العثور عليه تحت ركام زلزال تركيا.

وقال نادي مالاتيا سبور، في بيانٍ نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “حزينون على خسارتك، خسرنا حارسنا أحمد أيوب تورك، بعد العثور عليه تحت ركام الزلزال”.

وفاة أحمد أيوب تورك حارس مالاتيا سبور

وتابع النادي التركي بيانه: “أرقد في سلام، لن ننساك أيها الإنسان الجميل”.

وكان الحارس تورك، تحت أنقاض ركام منزله منذ يوم الاثنين، حيث تم استخراج جثمانه، خلال عمليات البحث عن المفقودين، الثلاثاء.

كما تم استخراج اللاعب الغاني كريستيان أتسو (31 عاماً)، لاعب هاتاي سبور التركي، من تحت الأنقاض، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وهو في صحة جيدة. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية التركية.

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ويحافظ فريق غلطة سراي على صدارة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، برصيد 54 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الوصيف فنربخشة برصيد 45 نقطة، قبل توقفها بسبب الزلزال المدمر مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

من الحارس الراحل أحمد أيوب تورك؟!

أحمد أيوب تورك أرصلان، حارس كرة قدم تركي محترف، من مواليد شهر سبتمبر عام 1994 (28 عاماً).

كما بدأ مسيرته الكروية مع نادي بقسا سبور عام 2013، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى فريق عثمانلي سبور، وبعدها إلى نادي عمرانية سبور عام 2020. لينتقل إلى صفوف فريق بني ملطية سبور، وآخرها فريق مالاتيا سبور.

أحمد أيوب تورك أصلان حارس مالاتيا سبور
أحمد أيوب تورك أصلان حارس مالاتيا سبور

وتوفي الحارس تورك، بعد العثور عليه جثة هامدة، تحت ركام منزله، إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الثلاثاء.

يشار إلى أن السلطات التركية، علقت جميع النشاطات الرياضية في تركيا حتى إشعار آخر، إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي شرق بلادها مع سوريا، حيث وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 5 آلاف شخص حتى الآن.

حارس مالاتيا سبور أحمد أيوب تورك
حارس مالاتيا سبور أحمد أيوب تورك
المصدروطن + مالاتيا سبور + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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