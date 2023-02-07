مخاوف إسرائيلية من زلزال مدمر قد يوقع آلاف القتلى!

وطن – بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أكثر من 24 ساعة وخلّف أضرارا بالغة، زادت المخاوف في إسرائيل في وقوع زلزال مدمر.

وقالت تقارير عبرية، إن وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا والذي أسفر عن مصرع وإصابة الآلاف، زاد المخاوف في إسرائيل من سيناريو لزلزال مدمر ومخيف.

وذكرت القناة “i24news” الإسرائيلية أن هناك 77 سيناريو مختلف لزلازل لدى سلطة الطوارئ الوطنية والتي تتدرب عليها، وهي من الخفيف حتى المدمر.

وقالت القناة إنه بموجب السيناريو يوجد 26,800 مبنى معرض للهدم، فيما يدور الحديث عن أن نصف المباني معرضة للخطر، وقد يبقى 170 ألف إسرائيلي بدون مأوى مع انهيار منزلهم، أو أن المساكن التي يعيشون بها ستكون غير آمنة.

ويشير السيناريو أيضا إلى أن 8600 إسرائيلي قد يتعرضون لإصابات متفاوتة تحتاج الى علاج طبي، وعدد الضحايا سيبلغ المئات.

وبحسب القناة، توجد حاليا أنظمة تحذير لم تكن متاحة بالماضي، وهي قادرة على حماية السكان الذين يمكنهم الخروج بالوقت المناسب، على حد قول التقرير.

وتجري الجبهة الداخلية دورات تدريبية في المدارس ويتدربون على إخلاء سريع مع الطلاب.

وبحسب تقديرات سلطة الطوارئ الوطنية، يوجد في إسرائيل 60 ألف مبنى معرض للخطر يمكن أن ينهار أو يتضرر بهزة أرضية، وهي تشمل 600 ألف وحدة سكنية.

كما أفادت تقديرات، بأن هناك عشر مدن إسرائيلية ستكون في خطر كبير جدا عند حدوث الزلازل.

وبعد وقوع زلزال تركيا وسوريا، طلبت قيادة الجبهة الداخلية من الجمهور تحديث المبادئ التوجيهية للسلوك السليم خلال الزلزال مشيرين إلى أنهم يمكنهم الحصول على التحذيرات من خلال التطبيق.

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاء واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين.

إسرائيل تساعد تركيا

وفي أعقاب الكارثة، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تعليمات للجيش بالاستعداد على الفور لتقديم المساعدة الطارئة من خلال وحدات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

وقال الوزير، إن القوات مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة، متحدثا عن أن النظام الأمني اكتسب ​​الكثير من الخبرة على مر السنين في التعامل مع مناطق الكوارث وفي مهمة إنقاذ الأرواح.

هل طلبت سوريا دعما إسرائيليا؟

فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أنه وجه الوزارة لقيادة برنامج مساعدة سريعة لتركيا للتعامل مع الكارثة الشديدة.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وافق على طلب من عنصر دبلوماسي لمساعدة سوريا، وإنه يفترض أنه سيتم العمل على أساسه “في المستقبل القريب”.

وصرح بأنه أمر بإرسال مساعدات إسرائيلية إلى تركيا، مركز الزلزال، وتابع: “بما أننا وصلنا طلب أيضاً لفعل ذلك من أجل العديد من ضحايا الزلزال في سوريا، وجهت بفعل ذلك أيضاً”.

في المقابل، نفى مصدر رسمي سوري، بشكل قاطع طلب المساعدة من إسرائيل، وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام تابعة للنظام: “من المخزي أن يستغل نتنياهو كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا لتضليل الرأي العام والتستر على سياسات الاحتلال التوسعية والعدوانية”.