الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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ما يجب فعله وما يجب تجنبه أثناء وقوع زلزال

عندما يقع الزلزال وأنت داخل البيت، كل ما عليك القيام به هو الاحتماء تحت مكتب متين أو طاولة أو حتى تحت أثاث متين بعيداََ عن النوافذ والزجاج

كتب ايمان الباجي
ما يجب فعله وما يجب تجنبه أثناء وقوع زلزال watanserb.com
عندما يحدث زلزال، ابق في مكانك ثابتا حتى يتوقف الاهتزاز
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وطن– تعد الزلازل واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية ترويعاً وتدميراََ في العالم، والتي يمكن أن تضرب سطح الأرض، وتسبب بالتالي أضراراََ واسعة النطاق وخسائر كبيرة في الأرواح.

والزلزال هو أي اهتزاز مفاجئ للأرض ناتج من مرور الموجات الزلزالية عبر صخور الأرض. وتنتج هذه الموجات الزلزالية عندما يتم إطلاق شكل من أشكال الطاقة المخزنة في قشرة الأرض فجأة.

كيف تحدث الزلازل؟

تحدث الزلازل نتيجة عدة عوامل من أهمها: حركة الصفائح التكتونية، والنشاط البركاني، كما تحدث كذلك من الأنشطة التي من صنع الإنسان مثل: تجارب الأسلحة النووية.

الزلازل التكتونيّة هي أكثر الزلازل شيوعًا وأكثرها تدميرًا، والتي تحدث عندما تتكون قشرة الأرض من صفائح ذات أشكال غير متساوية.

من ناحية أخرى، ترتبط الزلازل البركانية بالنشاط البركاني، وعادة ما تكون أصغر بكثير من الزلازل التكتونيّة.

هناك نوعان من الزلازل البركانية: الزلازل التكتونية البركانية، والتي تكون ناتجة عن حركة (حقن أو انسحاب) الصهارة، والزلازل طويلة الأمد التي تحدث بسبب تغيرات الضغط بين طبقات الأرض.

الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي التركية
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تعتمد شدة الزلزال على حجمه والمسافة من مركزه، فضلاً عن الظروف الجغرافية المحلية. ويمكن أن يسبب  تسييل التربة ونشوب حرائق، لأنه غالبًا ما يلحق الضرر بالطاقة الكهربائية وخطوط الغاز، مما يجعل من الصعب للغاية إيقاف الحريق بمجرد اندلاعه.

يُعدّ تسونامي من الآثار الضارة الناجمة عن الزلازل، وهي عبارة عن سلسلة من أمواج كبيرة ناتجة عن حركة مفاجئة لكميات كبيرة من المياه، بسبب زلزال في المحيط.

يمكن لأمواج تسونامي أن تصل أحياناََ إلى 800 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن تُسبب دمارًا هائلاً عندما تضرب ساحل البحر.

تعتبر الزلازل من أخطر الكوارث التي تهدد عالمنا. وعند حدوثها، نشعر بفقدان السيطرة ونفقد القدرة على الحفاظ على النجاة بحياتنا وحيوات مَن نحب.

في هذا السياق، نشر موقع “voiceofsikkim“، تقريراً كشف فيه عن مجموعة من الخطوات التي من الضروري اتباعها عند حدوث زلزال.

من المهم بالنسبة للأفراد والمجتمعات أن يكونوا مستعدين للزلازل من خلال وضع خطة، مثل: طريق الإخلاء وإمدادات الطوارئ، وكذلك فهم العلامات التحذيرية لزلزال وشيك. ومن خلال الاستعداد، يمكننا تقليل الأضرار والخسائر في الأرواح التي تسببها الزلازل.
تعتبر الزلازل من أخطر الكوارث التي تهدد عالمنا

ما هي النصائح التي يجب اتباعها قبل وقوع الزلزال؟

  • تعرف على مواقع قطع الكهرباء والماء في المنزل.
  • ضع خطة طوارئ لأسرتك.
  • قم بتخزين الأشياء الثقيلة والأواني الزجاجية على أرفف سفلية، حتى لا تسقط وتسبّب الأذى للإنسان.

ما يجب أن تفعله في حالة وقوع زلزال؟

  • حافظ على هدوئك في أثناء الدقائق الأولى وطمئن الآخرين.
  • ابحث عن مكان مفتوح بعيدًا عن المباني والنوافذ والجدران للحصول على أكثر الأماكن أمانًا.
  • عندما يقع الزلزال وأنت داخل بيتك أو عملك، كل ما عليك القيام به هو الاحتماء تحت طاولة أو حتى تحت أثاث متين بعيداََ عن النوافذ والزجاج والأبواب الخارجية.
  • إذا كنت بالخارج، فابتعد عن المباني ومصابيح الإنارة والأسلاك.
  • ابق في مكانك ثابتاً حتى يتوقف الاهتزاز.
  • إذا كنت داخل سيارتك، ابقَ في مقعدك إلى أن يتوقف الاهتزاز.
  • لا تستعمل الشموع أو الكبريت أو اللهب المكشوف في أثناء الزلزال وبعده.

بعد وقوعه.. ماذا يجب أن تفعل؟

  • من الأفضل أن تكون لديك حقيبة الطوارئ في مكان آمن كنت قد جهزتها سابقًا، فيها الماء والغذاء وجميع الأدوية والمعدات الضرورية للإسعافات.
في حالة وقوع زلزال، أفضل مكان للاحتماء هو تحت الطاولة
  • تقديم المساعدة للمصابين.
  • كن مستعداً للهزات الارتدادية التي تعقب الزلزال.
  • قم بغلق صمام الغاز في موقد المطبخ إذا كان مفتوحًا، ولا تستخدم اللهب المكشوف.
  • قم بفحص أنابيب المياه واللوحات الكهربائية. في حالة تلفها، أغلق الصمامات الرئيسية وتجنب لمس الأسلاك الكهربائية.
  • توخي الحذر عند فتح الأبواب والخزائن حيث يمكن أن تسقط أشياء.
المصدرموقع "voiceofsikkim"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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