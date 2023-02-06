زلزال جديد يضرب تركيا بعد يوم من هزة الاثنين المدمرة وتضارب حول قوته

- Advertisement -

وطن– بعد يوم من زلزال مدمر خلّف أضراراً بالغة، تعرضت دولة تركيا لزلزال جديد بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب مناطق وسط البلاد، كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأصدر المركز الأوروبي، بياناً قال فيه إن الزلزال الجديد وقع على عمق كيلومترين، علماً بأن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين كان مركزه على عمق نحو 18 كيلومتراً عند فالق شرقي الأناضول.

عاجل | زلزال جديد يضرب ولاية قهرمان مرعش التركية فجر الثلاثاء بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر pic.twitter.com/GZNAogl9GS — TRT عربي (@TRTArabi) February 7, 2023

في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.5 درجات وضرب وسط تركيا كان على عمق 10 كيلومترات، بالقرب من بلدة جولباسي.

هيئة الزلازل التركية:#زلزال جديد يضرب ولاية "كهرمان ماراش" جنوب شرقي #تركيا بلغت قوته 5,4 درجة على مقياس ريختر.#زلزال_ترکیا pic.twitter.com/qHU3IGgfIc — شبكة كيو (@qnetworkkw) February 6, 2023

ويأتي الزلزال الجديد بعد يوم من تعرّض تركيا وسوريا لزلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس “ريختر”، وكانت له أضرار لم يكن بالإمكان تحمّلها.

- Advertisement -

وتعرضت منطقة جنوب شرق تركيا لسلسلة من ارتدادات زلزالية منذ الزلزال القاتل بالقرب من مدينة غازي عنتاب صباح الاثنين، وسط توقعات بأن الكارثة لم تتوقف عند هذا الحد.

لحظات مرعبة من زلزال تركيا المدمر. pic.twitter.com/iHU1Bq00aL — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 6, 2023

قتلى كثر جراء زلزال تركيا وسوريا

وتخطى عدد القتلى في تركيا وحدها 2920 قتيلاً حتى الآن، إذ تتزايد أعداد القتلى والمصابين بصورة كبيرة، كما ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 1500 قتيل.

يأتي هذا فيما تصارع فرق الإنقاذ الأمطار الغزيرة والثلج، في أثناء سباقها مع الزمن من أجل العثور على ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر.

في السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الضحايا في كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، قد يرتفع إلى ثمانية أضعاف.

40 ثانية اهتزت الأرض والرعب يضرب القلوب

ويصيب النفوس هلع وجزع وخوف شديد .. فكيف

باليوم الذي قال فيه تعالى : إذا رُجّت الأرض رجاً ؟

🤲اللهم آمنّا يوم الفزع الأكبر ..

🤲 اللهم عفوك ورضاك ..#زلزال#زلزال_سوريا#زلزال_ترکیا#الهزه_الارضيه#هزة_أرضية pic.twitter.com/N0abyDPYBl — زحمة شعور (@kh__716) February 6, 2023

انزلاقات زلزالية شرقي الأناضول

‬صدع شرق الأناضول هو خط زلزالي عبارة عن كسر في الصخور يؤدي إلى انزلاقات زلزالية تتدافع بموجبها ألواح صخرية صلبة على امتداد خط الصدع الرأسي.

يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الضغوط حتى تنزلق إحداها في النهاية في حركة تُفضي إلى إطلاق قدر هائل من الطاقة التي يمكن أن تتسبب في حدوث زلزال.

وضرب الزلزال عشر مدن تركية، وهي غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

هذا الزلزال المدمر لم يكن الأوّل من نوعه الذي يضرب تركيا، إذ وقع في عام 1999 زلزال بنفس القوّة تقريباً وعُرف وقتها بـ”زلزال أزميد”، الذي خلّف أكثر من 17 ألف قتيل وأكثر من 43 ألف جريح.