الإثنين, فبراير 6, 2023
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حياتنا

راقصة مصرية شهيرة تتوفى بطريقة غامضة وهذا ما كشفه الطب الشرعي!

أمرت جهات التحقيق حينها بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحريات وأمرت رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة

كتب رفيف عبدالله
راقصة مصرية شهيرة تتوفى بطريقة غامضة وهذا ما كشفه الطب الشرعي! watanserb.com
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 وطن– صرحت السلطات القضائية في مصر، بدفن جثمان راقصة شهيرة، توفيت أمس بعد تناولها الشيشة داخل كافيه بمنطقة المهندسين بالجيزة.

لا شبهة جنائية

وجاء تصريح دفن الراقصة عقب انتهاء الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية عليها وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

بدأت الواقعة حين شعرت الراقصة بالإعياء، أثناء تواجدها في ملهى ليلي، ثم توجهت إلى صيدلية مجاورة.

طلب الطبيب الصيدلي من الراقصة التوجه بسرعة إلى أقرب مستشفى؛ لأن حالتها الصحية ليست على ما يرام.

صعوبة في التنفس

تباطأت دقات قلب الراقصة أثناء توجهها إلى المستشفى، وواجهت صعوبة في التنفس.

ومجرد وصولها إلى قسم الطوارئ، توفيت الراقصة التي لم يتم الكشف عن هويتها، وأشير إليها فقط باسم “راقصة المهندسين”.

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حضرت الأجهزة الأمنية على الفور، للوقوف على ملابسات وفاة راقصة المهندسين.

هبوط في الدورة الدموية

وجاء في تقرير المستشفى، أن سبب الوفاة جاء نتيجة إصابة الراقصة الشهيرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأمرت جهات التحقيق حينها بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحريات، وأمرت رجال المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” عن مصدر مطلع كواليس وفاة راقصة المهندسين بالجيزة، خلال تناولها الشيشة صحبة زوجها.

كانت تدخن الشيشة

وقال المصدر إن الراقصة كانت تتواجد في أحد الكافيهات بمنطقة المهندسين، وتعرضت لأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية نقلت على إثرها إلى المستشفى لكنها توفيت.

وأشار المصدر إلى أن الراحلة كانت قد توقفت عن الرقص منذ فترة.

وتبع أنه تبين من توقيع الكشف الطبي عليها أنها أصيبت بأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية توفيت على إثرها.

وشدد المصدر على أن وفاة راقصة المهندسين طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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