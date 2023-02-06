جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

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وطن- تفاعلت جهات رسمية عربية مع الزلزال المدمر الذي ضرب، صباح اليوم الإثنين، وسط تركيا وشمال غرب سوريا والذي خلف إلى الآن مايقرب عن 1700 حالة وفاة، ناهيك عن آلاف الجرحى والمفقودين.

قطر والكويت والجزائر… إنشاء جسر جوي مع تركيا

جرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية؛ تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

🇶🇦 🇹🇷|سمو الأمير @TamimBinHamad يجري اتصالا بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته لفخامته وللشعب التركي الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا،سائلا الله عزوجل أن يشمل الضحايا بواسع رحمته#نديب_قطر |#قطر pic.twitter.com/tuP2KL5KLw — نديب قطر (@NadeebQa) February 6, 2023

يرافق هذه الرحلة فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تشغيل رحلة خاصة من الدوحة إلى أضنة وذلك لتمكين المسافرين من الاطمئنان على عائلاتهم في هذه الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة وذلك بالتنسيق مع السفارة التركية في قطر.

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دولة الكويت، هي الأخرى وجهت، عبر الأمير نواف الأحمد بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة الى تركيا جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا وذلك بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام والهلال الاحمر ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

وكشف مركز التواصل الحكومي في بيان له أن وزارة الخارجية ستتولى التنسيق لتفعيل هذا الجسر الجوي الذي سيتولى الجيش الكويتي فيه مسؤولية نقل الكوادر والآليات والمعدات جوا.

وأفاد المركز إن الجسر الجوي الكويتي سيتضمن مشاركة لقوة الإطفاء العام التي تبادر في المشاركة بالتعامل مع آثار الزلزال والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا والمصابين والمنكوبين عبر فرقة مزودة بالآليات والمعدات والكوادر البشرية المتخصصة.

صدور توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبّية عاجلة بأسم دولة الكويت الى جمهورية تركيا الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا#CGCKuwait pic.twitter.com/nh3L5SPHl5 — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) February 6, 2023

كما ستشارك وزارة الصحة و جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم الدعم الطبي والدوائي والرعاية الصحية العاجلة اللازمة.

وفي السياق أيضاً، قررت الجزائر إرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساعدة في إغاثة ضحايا الزلزال.

وكشفت وسائل إعلام محلية إذن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإرسال مساعدات إنسانية وفريق من الحماية المدنية والإنقاذ إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة اليوم الإثنين.

الجزائر ترسل فريقيا من الحماية المدنية إلى تركيا للمساعدة في إغاثة ضحايا الزلزال pic.twitter.com/IhmmY1MGgX — أوراس | Awras (@AwrasMedia) February 6, 2023

ويتكون الفريق من 89 عون حماية مدنية وأطباء وفريق تقني سيصل مساء اليوم إلى تركيا.

وأشرف وزير الداخلية ابراهيم مراد على إرسال فريق من الحماية إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

سلطان عُمان يقدم التعازي إلى سوريا وتركيا

قدم سلطان عمان هيثم بن طارق، التعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و لرئيس النظام السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا، وتسبب في مئات الوفيات وأكثر من 1700 مصاب.

وذكرت الأنباء العمانية، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن السلطان هيثم بن طارق أرسل برقيتي تعزية للأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدمت وزارة الخارجية العمانية تعازيها للبلدين وأعربت عن تضامنها معهما في هذه الأزمة، وأكد عدم وجود وفيات أو مصابين بين العمانيين المتواجدين في البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة الموقف، ودعت المواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال للتواصل مع الأرقام الرسمية.

تحرك دولي لدعم جهود تركيا

وعلى غرار الدول العربية، انطلقت تحركات دولية للعمل على مساعدة تركيا في مجابهة آثار الكارثة.

أعرب البيت الأبيض عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة، فيما عرضت 13 دولة أوروبية إرسال فرق إنقاذ للمساهمة في جهود الإغاثة.

وحشدت أوروبا 10 فرق إنقاذ من بلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا، فيما تعهدت المجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا بتقديم مساعدة مماثلة.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، استعدادها لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

كما أعلنت ماليزيا أنها سترسل فريق بحث وإنقاذ للمساعدة في جهود الإغاثة.

زلزال مدمر يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا

واستفاقت تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين، على واحدة من أشد الكوراث الطبيعية سوءا منذ عقود. حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 7.8، جنوب تركيا وشمال سوريا، مُخلفا وراءه مالا يقل عن 1700 قتيل وفقا للإحصائيات الأولية، في حين يحاصر الآلاف تحت الأنقاض، بفعل سقوط مئات المنازل على قاطنيها.

الله يعين هالبلد شو بعد بدا تحمل … الصبر لكل مين تأثر أو خسر فرد من عائلته والرحمة لكل من قضى ضحية الهزة الأرضية 🙏🏻 يا رب الطف بأهلنا بسوريا وكل البلدان المتضررة 🇸🇾 💔 والشفاء لكل مين تضرر و الف سلامة ليلّي نجى من هالكارثة.#زلزال_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا #سوريا #سورية pic.twitter.com/srxrKFzLlL — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) February 6, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو مروعة، عشرات المباني وهي تتداعي في مشاهد مرعبة تحبس الأنفاس، أثارت تعاطفا دوليا واسعا.