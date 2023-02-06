الإثنين, فبراير 6, 2023
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جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

أطلقت قطر والكويت جسرا جويا مع تركيا وأرسلت الجزائر فريقا من الدفاع المدني إلى المنطقة المتضررة من الزلزال

كتب فهمي الورغمي
جسر جوي قطري لدعم تركيا watanserb.com
جسر جوي قطري لدعم تركيا
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وطن- تفاعلت جهات رسمية عربية مع الزلزال المدمر الذي ضرب، صباح اليوم الإثنين، وسط تركيا وشمال غرب سوريا والذي خلف إلى الآن مايقرب عن 1700 حالة وفاة، ناهيك عن آلاف الجرحى والمفقودين.

قطر والكويت والجزائر… إنشاء جسر جوي مع تركيا

جرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب خلاله عن تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوبي تركيا.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية؛ تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يرافق هذه الرحلة فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تشغيل رحلة خاصة من الدوحة إلى أضنة وذلك لتمكين المسافرين من الاطمئنان على عائلاتهم في هذه الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة وذلك بالتنسيق مع السفارة التركية في قطر.

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دولة الكويت، هي الأخرى وجهت، عبر الأمير نواف الأحمد بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة الى تركيا جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا وذلك بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام والهلال الاحمر ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

وكشف مركز التواصل الحكومي في بيان له أن وزارة الخارجية ستتولى التنسيق لتفعيل هذا الجسر الجوي الذي سيتولى الجيش الكويتي فيه مسؤولية نقل الكوادر والآليات والمعدات جوا.

وأفاد المركز إن الجسر الجوي الكويتي سيتضمن مشاركة لقوة الإطفاء العام التي تبادر في المشاركة بالتعامل مع آثار الزلزال والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ عن الضحايا والمصابين والمنكوبين عبر فرقة مزودة بالآليات والمعدات والكوادر البشرية المتخصصة.

كما ستشارك وزارة الصحة و جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم الدعم الطبي والدوائي والرعاية الصحية العاجلة اللازمة.

وفي السياق أيضاً، قررت الجزائر إرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا للمساعدة في إغاثة ضحايا الزلزال.

وكشفت وسائل إعلام محلية إذن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإرسال مساعدات إنسانية وفريق من الحماية المدنية والإنقاذ إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة اليوم الإثنين.

ويتكون الفريق من 89 عون حماية مدنية وأطباء وفريق تقني سيصل مساء اليوم إلى تركيا.

وأشرف وزير الداخلية ابراهيم مراد على إرسال فريق من الحماية إلى تركيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

سلطان عُمان يقدم التعازي إلى سوريا وتركيا

قدم سلطان عمان هيثم بن طارق، التعازي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و لرئيس النظام السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا، وتسبب في مئات الوفيات وأكثر من 1700 مصاب.

وذكرت الأنباء العمانية، في بيان لها اليوم الاثنين، بأن السلطان هيثم بن طارق أرسل برقيتي تعزية للأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقدمت وزارة الخارجية العمانية تعازيها للبلدين وأعربت عن تضامنها معهما في هذه الأزمة، وأكد عدم وجود وفيات أو مصابين بين العمانيين المتواجدين في البلدين.

وقالت الوزارة في بيان إنها تتواصل مع الجهات الرسمية لمتابعة الموقف، ودعت المواطنين المتواجدين في مناطق الزلزال للتواصل مع الأرقام الرسمية.

تحرك دولي لدعم جهود تركيا

وعلى غرار الدول العربية، انطلقت تحركات دولية للعمل على مساعدة تركيا في مجابهة آثار الكارثة.

أعرب البيت الأبيض عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات اللازمة، فيما عرضت 13 دولة أوروبية إرسال فرق إنقاذ للمساهمة في جهود الإغاثة.

وحشدت أوروبا 10 فرق إنقاذ من بلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا واليونان وهولندا وبولندا ورومانيا، فيما تعهدت المجر وإيطاليا وإسبانيا ومالطا وسلوفاكيا بتقديم مساعدة مماثلة.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، استعدادها لإرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 100 عنصر إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال.

كما أعلنت ماليزيا أنها سترسل فريق بحث وإنقاذ للمساعدة في جهود الإغاثة.

زلزال مدمر يضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا

واستفاقت تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين، على واحدة من أشد الكوراث الطبيعية سوءا منذ عقود. حيث ضرب زلزال عنيف بقوة 7.8، جنوب تركيا وشمال سوريا، مُخلفا وراءه مالا يقل عن 1700 قتيل وفقا للإحصائيات الأولية، في حين يحاصر الآلاف تحت الأنقاض، بفعل سقوط مئات المنازل على قاطنيها.

وأظهرت مقاطع فيديو مروعة، عشرات المباني وهي تتداعي في مشاهد مرعبة تحبس الأنفاس، أثارت تعاطفا دوليا واسعا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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