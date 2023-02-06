الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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تعليق مؤثر من حنان ترك على زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

عدة هزات أرضية تبعت الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمال وغرب سوريا

كتب خالد السعدي
زلزال تركيا حنان ترك watanserb.com
أسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 4500 قتيل من تركيا وسوريا
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وطن– عبّرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، عن حزنها وصدمتها من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب دولتي تركيا وسوريا، وأحدث أضراراً ضخمة.

ونشرت حنان، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك“، صورتين مجمعتين تكشفان عن الخسائر والأضرار التي نتجت عن الهزة الأرضية التي ضربت سوريا وتركيا.

وقالت الفنانة المعتزلة: “رحم الله شهدائنا واسكنهم أعلى الجنان ويا رب أشفي المصابين وأربط على قلوب اهلنا في سوريا وتركيا.. لا تنسوهم من صالح دعائكم ومن يستطيع المساعدة بأي وسيلة لا يتأخر”.

خسائر ضخمة لزلزال سوريا وتركيا

وخلّف زلزال تركيا وسوريا خسائر مروّعة في الأرواح، ودماراً مروعاً قُدرّت تكلفته بالمليارات، لا سيما مع متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الناجين.

وفي تطور لاحق، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالاً جديداً قوته 5.6 درجات هزّ وسط تركيا، وقال إن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.

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وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمال وغرب سوريا فجر الاثنين، وأعقب هذا الزلزال الذي كان مركزه بالقرب من مدينة غازي عنتاب، زلزال آخر بنفس الشدة تقريباً وكان مركزه شمالي غازي عنتاب.

وأسفر الزلزال عن مقتل أكثر من 4500 قتيل من تركيا وسوريا، والعدد مُرشّح للزيادة في الأيام المقبلة.

وضرب الزلزال عشر مدن تركية، وهي: غازي عنتاب، وقهرمان ماراش، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

هذا الزلزال المدمر لم يكن الأوّل من نوعه الذي يضرب تركيا، إذ وقع في 1999 زلزال بنفس القوّة تقريباً وعُرف وقتها بـ”زلزال أزميد”، الذي خلّف أكثر من 17 ألف قتيل وأكثر من 43 ألف جريحٍ.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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