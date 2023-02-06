الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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حياتنا

الملكة رانيا ترتدي أقراط “كليمنجارو” باهظة الثمن..رقم مرعب سيصدمك! (شاهد)

الملكة رانيا ارتدت قميصاً من الحرير معروضاً حاليًا للبيع مقابل 720 جنيهًا إسترلينياً خلال زيارتها للولايات المتحدة

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا في الولايات المتحدة watanserb.com
الملكة رانيا وجيل بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية
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وطن– بدت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مذهلةً في إطلالاتها خلال الأسبوع الماضي في أثناء ارتباطاتها المختلفة في الولايات المتحدة، حيث التقت بالسيدة الأولى جيل بايدن.

وكانت الملكة رانيا، في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع زوجها الملك عبد الله الثاني، حيث شوهد الزوجان الملكيان في مناسبات مختلفة، حيث لفتت الملكة رانيا الأنظار لها بأزيائها الجميلة والمتعددة.

وفي اليوم الثالث من زيارتها، الخميس 2 فبراير/شباط الجاري، شوهدت رانيا مع ابنتها الأميرة إيمان في حفل إفطار.

الملكة رانيا في الولايات المتحدة
الملكة رانيا وابنتها إيمان في الولايات المتحدة

تنورة ميدي

ولهذه المناسبة، بدت الملكة لا تشوبها شائبة في بلوزة حريرية وتنورة ضيقة ميدي.

الملكة رانيا في الولايات المتحدة
الملكة رانيا خلال حفل إفطار في الولايات المتحدة

وكانت بلوزتها كريمية اللون مع زينة شبيهة بالوشاح البنفسجي كانت مربوطة حول عنق الملكة وأسقطت من جانبها، وكان هذا القميص الملكي من Harithand.

 

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A post shared by Harith Hashim (@harithand)

قميص فضفاض من الحرير

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وأفاد موقع “إكسبريس” البريطاني، بأن هذا القميص معروض حاليًا للبيع على الموقع مقابل 720 جنيهًا إسترلينيًا، ويقول وصفه: إنه “أورجانزا حريري أبيض/أورجانزا حريري أرجواني ساتان، أكمام بالون مع جناح رايات، فضفاض، ومغلق بأزرار خلفية”.

وبدا هذا القميص وكأنه جديد، لكن التنورة التي ارتدتها الملكة رانيا شوهدت بها مرات عديدة من قبل.
وتنورة Black Jersey من Fendi، هي تنورة متوسطة الطول ضيقة ناسبت الملكة رانيا جيدًا.

كما ظهرت الملكة مع حقيبة يد علوية مبطنة ومصنوعة من الجلد المبطّن من بوتيغا فينيتا، والتي شوهدت تحملها عدة مرات في الماضي.

أقراط من كليمنجارو باهظة الثمن

أما بالنسبة للمجوهرات، فقد ارتدت ملكة الأردن أقراط تسمى “كليمنجارو” من تصميم Vanleles Diamonds، ومقرها لندن.

وجاءت هذه الأقراط في إصدار صغير وكبير، وتبلغ تكلفة هذه الأخيرة 48000 جنيه إسترليني.

وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بزوج من الكعب الأسود البسيط، في حين تم تصفيف شعرها في شكل أنيق نصف إلى أعلى ونصف إلى أسفل، وكانت تضع القليل من الكحل الأسود وملمع شفاه لامع.

إطلالة الملكة رانيا مع جيل بايدن

وكانت الملكة رانيا قد التقت قبل أيام بالسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، حيث بدت المرأتان مذهلتين في أثناء وقوفهما معًا لالتقاط الصور.

وتألقت الملكة رانيا بفستان ملفوف باللون الأزرق الفاتح بأكمام طويلة، وهو فستان كريب متوسط الطول بكسرات ملفوفة من تصميم اللبناني إيلي صعب، والذي بدا أنه إضافة جديدة لخزانة ملابس رانيا.

الملكة رانيا في الولايات المتحدة
إطلالة الملكة رانيا مع جيل بايدن

فستان من تصميم إيلي صعب

ووفقاً لما نقله الموقع، فإن الفستان متاح حاليًا للشراء من متجر الأزياء بالتجزئة Net-a-Porter مقابل 1600 جنيه إسترليني (ما يعادل 1950 دولاراً أمريكياً).

وصف الموقع الثوب قائلاً: “فستان إيلي صعب ميدي تم تنسيقه مع جزمة لونية فوق الركبة في عرض خريف 22 ، وسيبدو أنيقًا تمامًا مع أحذية كلاسيكية”

وطابقت الملكة رانيا الثوب مع زوج من أحذية جيانفيتو روسي ذات الكعب الأزرق المصنوع من الجلد المدبوغ.

يُطلق عليه اسم “Gianvito 105” Electric Blue Suede Pumps، بسعر 550 دولاراً أمريكياً.

ويعتبر جيانفيتو روسي مصمماً مشهوراً بين الدوائر الملكية وأفراد العائلة المالكة الأوروبية من ماكسيما ملكة هولندا، إلى ملكة إسبانيا ليتيتسيا التي تمتلك تصميماته.

حقيبة يد من جابانا

ولإكمال إطلالتها، حملت الملكة رانيا حقيبة Dolce and Gabbana تسمى: “Sicily” باللون الرمادي مع تفاصيل ذهبية بسعر 1400 دولار أمريكي.

المصدرإكسبريس + انستغرام
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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