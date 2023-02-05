فيديو صادم لشاب سعودي يحرق سيارة “ليكزس” وطلب عاجل للسلطات

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصِف بـ”الصادم”، لشاب في المملكة العربية السعودية، وهو يضرم النيران بسيارة من نوع ليكزس متوقفة على جانب الطريق

وأظهر الفيديو، شابا وهو يُلقي بمادة حارقة على السيارة التي كانت متوقفة أمام أحد المنازل، ثم أضرم النيران فورا فاندلعت بكثافة.

فيما بيّن الفيديو، أن عددا من السيارات كانت متوقفة في محيط السيارة التي تم إحراقها، فهمَّت تلك السيارات بالمغادرة فورا.

يأتي هذا فيما أثيرت العديد من المطالب بضرورة القبض على هذا الشاب، نظرا لما فعله وتعريضه حياة الآخرين للخطر.

نطالب بالقبض على شخص أشعل النار في سيارة متوقفه أمام منزل، مما عرض حياة الآخرين للخطر، وإيقاع أقصى العقوبات بحقه لمنع مثل هذه التجاوزات الخطيرة والدخيلة على المجتمع.@security_gov @bip_ksa @MOISaudiArabia @Arrested_911 pic.twitter.com/UdljfJL2u5 — نطالب بالقبض (@saudicomm) February 5, 2023

وإحراق السيارات عمدا أصبحت على ما يبدو أمرا معتادا في السعودية، وذلك بعد ملاحظة زيادة في معدلات هذه الجرائم.

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وفي ديسمبر الماضي، أقدم سعودي على إشعاله النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرا بالحريق.

🎥 مواطن أشعل النار في مركبة ووفاة قائدها متأثراً بذلك، وتبين من اجراءات الاستدلال وجود خلاف سابق بينهما.

🚨#تم_القبض pic.twitter.com/Ck182Enxya — عبدالله البرقاوي (@albargawy) December 19, 2022

وألقت شرطة محافظة جدة، القبض على المتهم الذي تبين من إجراءات التحقيق وجود خلاف سابق مع المجني عليه، فجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، أعلنت السلطات السعودية، القبض على مواطن بتهمة حرق مركبة، بعد نشر فيديو يوثق الحادثة.

وأظهر الفيديو المتداول، شخصا يقود سيارة بيضاء يتوقف بجانب سيارة أخرى سوداء ويقوم بحرقها ثم يهرب سريعا من موقع الحادث، فيما بينت لقطات فيديو أخرى السيارة وقد تفحمت بالكامل من الداخل.

وذكر بيان للأمن العام السعودي، أن شرطة منطقة حائل قبضت على مواطن ظهر في محتوى متداول يحرق مركبة متعمدًا والهرب من الموقع.

شرطة منطقة حائل تقبض على شخص أحرق مركبة وآخر لتوثيق ذلك ونشره. pic.twitter.com/Or9ReruDvn — الأمن العام (@security_gov) November 14, 2022

وألقت الشرطة القبض على مواطن آخر قام بتصوير الحادث، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.