الأحد, فبراير 5, 2023
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الهدهد

فيديو صادم لشاب سعودي يحرق سيارة “ليكزس” وطلب عاجل للسلطات

جرائم حرق السيارات تفاقمت كثيرا في السعودية خلال الفترة الماضية

كتب خالد السعدي
سعودي يحرق سيارة ليكزس watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصِف بـ”الصادم”، لشاب في المملكة العربية السعودية، وهو يضرم النيران بسيارة من نوع ليكزس متوقفة على جانب الطريق

وأظهر الفيديو، شابا وهو يُلقي بمادة حارقة على السيارة التي كانت متوقفة أمام أحد المنازل، ثم أضرم النيران فورا فاندلعت بكثافة.

فيما بيّن الفيديو، أن عددا من السيارات كانت متوقفة في محيط السيارة التي تم إحراقها، فهمَّت تلك السيارات بالمغادرة فورا.

يأتي هذا فيما أثيرت العديد من المطالب بضرورة القبض على هذا الشاب، نظرا لما فعله وتعريضه حياة الآخرين للخطر.

وإحراق السيارات عمدا أصبحت على ما يبدو أمرا معتادا في السعودية، وذلك بعد ملاحظة زيادة في معدلات هذه الجرائم.

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وفي ديسمبر الماضي، أقدم سعودي على إشعاله النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثرا بالحريق.

وألقت شرطة محافظة جدة، القبض على المتهم الذي تبين من إجراءات التحقيق وجود خلاف سابق مع المجني عليه، فجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، أعلنت السلطات السعودية، القبض على مواطن بتهمة حرق مركبة، بعد نشر فيديو يوثق الحادثة.

وأظهر الفيديو المتداول، شخصا يقود سيارة بيضاء يتوقف بجانب سيارة أخرى سوداء ويقوم بحرقها ثم يهرب سريعا من موقع الحادث، فيما بينت لقطات فيديو أخرى السيارة وقد تفحمت بالكامل من الداخل.

وذكر بيان للأمن العام السعودي، أن شرطة منطقة حائل قبضت على مواطن ظهر في محتوى متداول يحرق مركبة متعمدًا والهرب من الموقع.

وألقت الشرطة القبض على مواطن آخر قام بتصوير الحادث، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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