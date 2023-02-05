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رياضة

تشكيلة الزمالك ضد فاركو والموعد في الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري watanserb.com
تشكيلة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري
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وطن- يلتقي فريق الزمالك أمام نظيره فاركو، الاثنين، في منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيواجه فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، منافسه فاركو في منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب (ستاد برج العرب)، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين.

توقيت مباراة الزمالك ضد فاركو

وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة الرابعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً.

جهاز فني فريق الزمالك
جهاز فني فريق الزمالك

معلق مباراة الزمالك وفاركو

وستبث أحداث مباراة الزمالك وفاركو، في منافسات الدوري المصري الممتاز، على شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

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وستنقل المباراة على قناة (OnTime Sports 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11861، ومعدل الترميز 27500. كما وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين الزمالك وفاركو، المعلق طارق حسن، على قنوات (أون تايم سبورت) المفتوحة للجميع.

تشكيلة الزمالك ضد فاركو في الدوري المصري

وسيدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المباراة أمام نظيره فاركو، في منافسات الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع الزمالك: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، سيد محمد عبد الله.

خط الوسط: عمرو السيسي، نبيل عماد، يوسف أسامة نبيه.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي، أحمد سيد زيزو.

تدريبات فريق الزمالك
تدريبات فريق الزمالك

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وجاء فريق الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن غريمه الأزلي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة.

كما وآتى فاركو في المركز ال12 من ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي الزمالك + نادي فاركو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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