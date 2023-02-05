“بأي ثمن وما الفائدة”.. حمد بن جاسم يهاجم البرهان بعد تطبيعه مع إسرائيل

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وطن- انتقد وزير الخارجية القطري السابق “حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني” توجُّه السودان نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل في هذا الظرف الحرج من تاريخ القضية الفلسطينية، خاصة مع موجة التصعيد الأخيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

الأمير حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ينتقد تطبيع السودان

والتقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في الخرطوم، وكشفت وسائل إعلام سودانية أن الهدف من اللقاء- من بين أمور أخرى- كان تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية بين السودان وإسرائيل.

كل عسكري عربي جبان، متسلق إلى السلطة في الظلام، ينتهي بالتمسح بالدولة العبرية للبقاء في السلطة.. #البرهان آخر مثال على هذه الفضيحة، وهو لن يكون الأخير، إلى أن يتم تنظيف المنظومة السياسية العربية من داء الاستبداد المزمن.. #السودان_إسرائيل pic.twitter.com/cCr1v4nrM4 — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) February 3, 2023

وبذلك يكون السودان سادس دولة عربية تُوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل بعد مصر (1978) والأردن (1994)، والإمارات والبحرين والمغرب (2020).

وعلق الأمير حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على تطبيع السودان مع إسرائيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر.

وتساءل وزير الخارجية القطري السابق، عما سيجنيه السودان- البلد الذي يئن تحت وطأة الفقر والجوع والنزاعات العسكرية- من التطبيع مع إسرائيل.

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وقال حمد بن جاسم “رأيت الابتسامة والفرح على وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عندما استقبل الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم مؤخرا”.

وأضاف “مع أني لا أمانع في ذلك، فإني أتساءل ما هو ثمن هذه الحفاوة وما الفائدة التي سيجنيها السودان من هذا الانفتاح على إسرائيل”.

رأيت الابتسامة والفرح على وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عندما استقبل الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم مؤخرا. ومع أني لا أمانع في ذلك، فإني أتساءل ما هو ثمن هذه الحفاوة وما الفائدة التي سيجنيها السودان من هذا الانفتاح على إسرائيل؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 5, 2023

وأشاد الشيخ حمد في تغريدة أخرى بموقف الشعب السوداني من القضية الفلسطينية وقال “أنا على يقين أن السودان وشعبه من أكثر الدول العربية التزاماً بالقضية الفلسطينية وتأييداً لحقوق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية الأخرى”.

وتابع أن “السودان دفع ثمناً باهظاً لهذه المواقف القومية الأصيلة، ولكني أعتقد أن الفائدة ستعود على الطرف الذي نصح السودان بإقامة علاقات مع إسرائيل”.

وأنا على يقين أن السودان وشعبه من أكثر الدول العربية التزاماً بالقضية الفلسطينية وتأييداً لحقوق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية الأخرى. وقد دفع السودان ثمناً باهظاً لهذه المواقف القومية الأصيلة، ولكني اعتقد أن الفائدة ستعود على الطرف الذي نصح السودان بإقامة علاقات مع إسرائيل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 5, 2023

قطر أقامت مكتبا لإسرائيل في الدوحة ولم تطبع العلاقات

واعتبر الأمير حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أن بلاده أقامت علاقات مع إسرائيل وسمحت لها بفتح مكتب تجاري لأسباب ذكرها مرات عديدة في السابق، ثم أغلق المكتب “مناصرة للقضية الفلسطينية عندما استدعى الوضع ذلك”.

نحن في قطر سبق لنا أن أقمنا علاقات مع إسرائيل وسمحنا لها بفتح مكتب تجاري لأسباب ذكرتها مرات عديدة في السابق، ثم أغلقناه مناصرة للقضية الفلسطينية عندما استدعى الوضع ذلك. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 5, 2023

وأعرب عن اعتقاده، في تغريدة لاحقة، بأن “قطر ربما تكون جنت فوائد سياسية في ذلك الوقت (أي عندما فتحت إسرائيل مكتبا لها في الدوحة) ولكن كل تلك القرارات كانت قرارات ذاتية بعيداً عن أي نصيحة من طرف آخر، ولم تكن تتعارض في ذلك الوقت مع المصالح العربية”

مضيفاً إنه “إذا كان السودان يعتقد الآن أن هذه العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا بناءً على نصيحة، فهذه نصيحة فاشلة.

وربما جنينا فوائد سياسية في ذلك الوقت ولكن كل تلك القرارات كانت قرارات ذاتية بعيداً عن أي نصيحة من طرف آخر، ولم تكن تتعارض في ذلك الوقت مع المصالح العربية.

وإذا كان السودان يعتقد الآن أن هذه العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا بناءً على نصيحة فهذه نصيحة فاشله. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 5, 2023

وأضاف بن جاسم قائلاً “أنا مع السلام والعيش سوياً في هذه المنطقة بأمان، لكل من فيها ومنهم الإسرائيليون ولكن ينبغي أن يشمل هذا الفلسطينيين ليتمتعوا بكل حقوقهم”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أعلن الخميس أن إسرائيل والسودان ستوقعان اتفاق سلام في واشنطن في غضون أشهر. وقال كوهين إن إنجاز نص الاتفاقية تمّ خلال زيارته إلى الخرطوم ولقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

اتفاق بات ممكناً

وزار وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين الخرطوم في كانون الثاني/ يناير 2021، والتقى البرهان، فيما زار مبعوث يمثل مجلس السيادة السوداني تل أبيب في شباط/ فبراير من عام 2022.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه يتوقع مضيا قريبا باتفاق تطبيع بين السودان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع وصول وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.

وكشف المسؤول الإسرائيلي عن اتصالات تجري بين تل أبيب والخرطوم بهدف التوصل إلى اتفاق يُطبع العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تسريع التوصل لاتفاق وصفه بأنه “بات ممكناً”.